«Друзьями не будем»: Никки Хейли сделала заявление о России

Бывшая постоянная представитель США при ООН Никки Хейли считает, что Америка никогда не сможет доверять России. Это заявление дипломат сделала в ходе официального обеда в бизнес-организации Long Island Association.

«Россия никогда не будет нашим другом. США не смогут доверять РФ ни при каких обстоятельствах», — сказала она.

Хейли также обвинила Москву в «разжигании хаоса и раздора» за своими пределами, благодаря чему Россия «получила силу». По ее словам, именно российские власти якобы вмешивались в выборы президента США в 2016 году (Москва эти обвинения отрицает — «Газета.Ru»).

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Тем не менее, добавила экс-постпред, контакты между Россией и США должны продолжаться.

2 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует вести с Москвой конструктивный диалог. «Было бы отлично поладить с Россией, и мы поладим с Россией, поскольку это разумно», — подчеркнул он.

При этом он добавил, что «никто не действует по России жестче, чем Дональд Трамп». Американский лидер заявил, что это может подтвердить президент РФ Владимир Путин.

Тем не менее, развитие отношений России и США зависит в первую очередь от Вашингтона, заявил еще в конце июня Владимир Путин. По словам президента РФ, Москва готова ждать.

«Это пускай они сами там решают — нужно им развивать отношения с Россией или нет. Поэтому нужен им диалог, пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они созреют», — подчеркнул российский лидер.

По мнению Путина, его американский коллега Дональд Трамп скован в свободе действий политической системой США. Тем не менее, он способен и к самостоятельным решениям, добавил российский лидер — главное, чтобы хватало политической воли.

За пару недель до этого Путин заявил, что российско-американские отношения деградировали.

«Они [отношения] деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже, по-моему, несколько десятков решений, связанных с санкциями», — подчеркнул российский лидер.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в свою очередь заявил, что для улучшения российско-американских отношений необходимо бороться с русофобией. Кроме того, надо работать над созданием позитивного образа России и налаживать деловые связи.

«В непростых условиях надо работать вместе над восстановлением и поддержанием дружественных, взаимоуважительных отношений между Россией и США», — объяснил Антонов.

В Белом доме надежду на улучшение отношений с Россией также не теряют — Трамп неоднократно говорил, что скоро «все наладится».

Он также возложил вину за ухудшение отношений с Москвой на расследование о «вмешательстве» российских властей в выборы президента США в 2016 году, которое вела комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера.

Ранее сообщалось, что после президентских выборов в 2016 году минюст США обнародовал расследование, в котором фигурировали «выводы финального доклада по «российскому делу». Позже Владимир Путин заявлял, что все домыслы о сговоре Трампа с Кремлем — это «выдумки пресловутой комиссии».

Путин и Трамп встречались тет-а-тет несколько раз, в основном — на полях различных саммитов. Отдельная встреча российского и американского лидеров прошла в финляндском Хельсинки летом 2018 года. Тогда американский лидер подчеркнул, что

«саммит с Россией был большим успехом», несмотря на «наихудшие отношения с момента их установления» между Российской Империей и Североамериканскими Соединенными Штатами в 1807 году.

Краткая встреча Трампа и Путина состоялась также в Париже в ходе торжественных мероприятий, посвященных окончанию Первой мировой войны. Лидеры двух держав смогли вкратце обсудить основные проблемы: ракетно-ядерное разоружение и обстановку на международной арене.

Трамп даже признавался России в любви. В начале августа 2018 года он заявил, выступая перед своими сторонниками в штате Монтана:

«Я люблю Россию. Я встречаюсь с президентом Путиным на следующей неделе и намерен поладить с Россией. <...> Это хорошее дело, это не плохо».

После присоединения Крыма к России администрация президента Барака Обамы ввела первые санкции против ряда российских чиновников и бизнеса. Ответные шаги не заставили себя ждать. С момента победы Трампа на выборах в 2016 году, несмотря на неоднократные декларации, улучшения в двусторонних отношениях заметно не было — напротив, Вашингтон продолжает вводить новые санкци.