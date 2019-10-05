«Великий лидер»: почему Трамп заискивал перед Путиным

Американский лидер Дональд Трамп во время первого телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 28 января 2017 года, «заискивал» перед российским коллегой, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники в Белом доме.

Как рассказали собеседники СМИ, «заискивания» состояли в том, что новоизбранный на тот момент президент Дональд Трамп называл своего собеседника «великим лидером и рассыпался в извинениях за то, что не позвонил ему раньше», хотя разговор состоялся спустя примерно неделю после инаугурации.

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При этом находившиеся в Овальном кабинете во время переговоров бывшие и действующие помощники главы Белого дома отмечали, что глава США «вел себя подобострастно и подлизывался», передает издание. Источники также рассказали, что Трамп перескакивал с одной темы на другую, в то время как его собеседник Владимир Путин придерживался намеченных тем обсуждения. «Он [Трамп] вел себя как: «Боже мой, мои помощники не сказали мне, что вы пожелали говорить со мной», — сказал собеседник американского СМИ.

Причем, по словам одного из бывших сотрудников президентской администрации в Вашингтоне, в окружении Трампа «не смогли понять своевременно, почему он так добр по отношению к России». В Белом доме, как отмечает The Washington Post, удивлялись, почему Трамп столь дружелюбно расположен по отношению к Москве. Поэтому, говорится в материале, Герберт Макмастер, который занимал в то время пост помощника президента США по национальной безопасности, уговаривал Трампа относиться к России более скептически.

Кроме того, глава американского государства сомневался в выводах Великобритании по поводу причастности российской стороны к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сказал один из источников издания, Дональд Трамп «не был уверен» в выводах Лондона.

Вместе с тем в материале американской газеты отмечается, что сотрудники администрации президента с опасением относились ко всем телефонным разговорам Трампа с мировыми лидерами. В частности, их беспокоило, что лидер США может «дать обещание, которое не должен сдерживать, одобрит решение, против которого давно выступают США, совершит дипломатическую ошибку и поставит под угрозу жизненно важный союз либо просто окажет давление на собеседника в личных целях».

Так, многие сотрудники вашингтонской администрации «ужасались тем, что происходило во время телефонных переговоров».

«Телефонные переговоры были постыдными, совершались огромные ошибки, многие месяцы работы сходили на нет после одного импульсивного сообщения в твиттере», — рассказал источник WP. В качестве примера приводится обещание Трампа, данное Саудовской Аравии. Президент США пообещал присоединить эту страну к саммиту G7, однако у него это не получилось, и королевство так и не было допущено к переговорам Группы семи.

Источники газеты также пожаловались, что Дональд Трамп не прислушивался к советам своих помощников и отказывался от продолжительных брифингов. Кроме того, бывало так, что он уходил от основной темы разговора, начиная обсуждать вопрос, далекий от нее.

Во время одной из таких бесед, делится источник, Джон Келли, занимавший тогда должность руководителя аппарата сотрудников Белого дома, был вынужден отключить микрофон телефона, чтобы попросить главу государства «вернуть разговор в нужное русло».

В последнее время телефонным разговорам Трампа с мировыми лидерами уделяется повышенное внимание. Ранее в американских СМИ были опубликованы сообщения о том, что сотрудник разведки, пожелавший остаться анонимным, подал жалобу на американского лидера за то, что тот якобы давил на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время беседы по телефону в июле этого года.

Утверждалось, что Трамп требовал возобновления расследования против сына своего главного оппонента на выборах в 2020 году Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден был ранее замешан в деле о коррупции, связанном с расследованием деятельности украинской компании Burisma Group, в состав директоров которой он входил.

После этого Джозеф Байден потребовал публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского. В то же время, не дождавшись обнародования расшифровки диалога, демократы заявили о запуске процесса импичмента главы государства. На следующий день после этого Белый дом опубликовал стенограмму, согласно которой Дональд Трамп единожды попросил собеседника принять меры для возобновления расследования против Хантера Байдена.

Однако палата представителей конгресса США настаивает на своем и уверяет, что Трамп пытался воздействовать на выборы, которые должны пройти в 2020 году, путем дискредитации своего конкурента через главу иностранного государства.