Пора в казенный Дом: депутаты покидают Госдуму

Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить временное размещение Государственной думы и обеспечивающего ее работу аппарата в Доме союзов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

То есть депутаты Государственной думы, а также сотрудники аппарата, подразделений ФСО, ФСБ, МЧС и других подразделений, в компетенцию которых входит обеспечение деятельности нижней палаты парламента, покинут здание на Охотном ряду. Правда, переедут они недалеко: здание Дома союзов расположено по соседству — на улице Большая Дмитровка, д. 1.

Новость не стала неожиданностью — информация о том, что такое переселение произойдет, появилась еще весной текущего года, когда в фундаменте здания обнаружились пустоты.

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«Обследования показали, что есть вопросы, и они очень существенные: ряд колонн опираются на пустоты. Причем это не одна колонна. Речь идет о достаточно серьезных проблемах, которые возникли», — говорил «Интерфаксу» неназванный участник заседания Совета Думы еще в мае. Впрочем, сведения о запланированном ремонте основного здания Госдумы появились осенью 2018 года.

Изначально предполагалось, что ремонт мог начаться по завершении весенней сессии. Ремонт, как ожидали специалисты, продлится больше года (максимальный прогнозируемый срок — 1 год и 4 месяца).

Однако эти сроки могут и увеличиться, говорил вице-спикер Игорь Лебедев.

«Учитывая то, что нашли, — это уже увеличивает и сроки, и стоимость всего ремонта. Я не исключаю, что придется отказаться от идеи реконструкции зала и заняться вплотную укреплением фундамента, чтобы хотя бы не провалиться под землю»,

— цитирует депутата ТАСС.

Более того, Лебедев даже говорил, что в настоящий момент провалы обнаружены в двух местах и если будут выявлены новые пустоты, то здание и вовсе может быть признано аварийным.

Как бы то ни было, во время работ придется разбираться не только с пустотами под залом заседаний, но и с проблемами с вентиляцией — ранее депутаты жаловались «на отсутствие воздуха», и эти проблемы, действительно, нашли подтверждение.

Кроме того, весной же после обильных осадков депутаты утверждали, что их рабочие места залило водой.

В марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказывал журналистам о концепции проекта нового зала пленарных заседаний. Новаций в стилистике, правда, не ожидается — это будет классический зал, в котором будет сохранена гамма «бежевый — дерево». Вместе с тем потолок в обновленном зале планируется сделать выше, чем в существующем, а по центру будет стеклянная вставка — для повышения уровня естественного освещения.

Кроме того, будет смонтирована новая система вентиляции, а также установлено оборудование, которое позволит идентифицировать депутата при регистрации с учетом биометрических данных.

Как утверждает Володин, ремонт существующего зала обойдется бюджету дешевле, чем строительство нового комплекса зданий, а ранее рассматривался и вариант с возведением парламентского центра для Госдумы и совета Федерации в Мневниках (сейчас обе палаты располагаются неподалеку друг от друга в центре Москвы).

Теперь же на аренду Дома союзов в 2020-2021 годах планируется выделять по 32 млн руб. в месяц, писали «Ведомости» неделю назад. По этим сведениям,

Министерство финансов РФ предусмотрело на эти цели около 389 млн руб. В 2020 году, около 388 млн руб. — в 2021-м.

Общая стоимость реконструкции здания Госдумы может обойтись российскому бюджету в 2 млрд руб., писал «Коммерсант» в начале 29019 года.

Здание, где сейчас располагается Государственная дума Российской Федерации, было построено в 1932-1935 годах для Совета труда и обороны. Архитектором стал Аркадий Лангман — автор более 50 проектов, 21 из которых построены в Москве. Для постройки были снесены церковь Параскевы Пятницы и палаты Голицына XVII века — старейшие архитектурные памятники (эти события были восприняты москвичами в то время крайне критически).