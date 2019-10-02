«Никому не говорите»: Путин пообещал вмешаться в выборы в США

Москва будет вмешиваться в американские президентские выборы в следующем году – такой шуткой президент России Владимир Путин ответил на соответствующий вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса.

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«По секрету скажу: да, обязательно будем делать это, чтобы окончательно развеселить вас там как следует. Только вы никому не говорите. Ладно?», — сыронизировал глава российского государства.

Он добавил, что на самом деле власти России сосредоточены на решении своих собственных вопросов и в дела других стране вмешиваться не намерены. Впрочем Путин допустил, что после президентской кампании 2020 года в США найдутся те, кто обвинит Москву во вмешательстве.

Между тем, позднее Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре США заявило, что не поняло шутку российского президента и готово противостоять любой угрозе извне, передает ФАН.

«В нашем правительстве у нас есть все подвластные нам инструменты, которые этому противостоят», — заявила помощник директора агентства по вопросам кибербезопасности Джанет Мэнфра.

Демократическая партия США в апреле 2018 года подала в суд на российское правительство и штаб главы Белого дома, заявив, что стороны якобы причастны к хакерским атакам 2015 и 2016 годов, направленных на дискредитацию демократов и продвижение Дональда Трампа в предвыборной гонке.

Иск был подан против Российской Федерации, Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ), президента и вице-президента Crocus Group Араса и Эмина Агаларовых, сайта WikiLeaks, президента США Дональда Трампа, его сына — Дональда Трампа-младшего,

экс-главы избирательного штаба Республиканской партии Пола Манафорта, его бизнес-партнера Дика Гейтса и экс-советника Трампа по предвыборной кампании Джорджа Пападопулоса.

Чтобы разобраться с российским «вмешательством», на несколько лет захватившим первые полосы газет и прайм-тайм на телевидении, Вашингтон инициировал расследование, во главе которого стоял спецпрокурор США Роберт Мюллер. Работа комиссии Мюллера продолжалась с лета 2017 года — американские правоохранители искали доказательства возможного вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. В марте 2019 года Мюллер представил итоговый доклад, передает НСН.

Итог расследования Мюллера кратко описывается так: Россия, якобы, пыталась вмешиваться в электоральный процесс в 2016 году в США и ее действия даже в какой-то мере помогли Трампу стать американским президентом, но сговора между Трампом и Москвой не было, поэтому дело было завершено.

В июле нынешнего года Федеральный суд в южном округе Нью-Йорка решил отклонить иск Национального комитета Демократической партии по поводу «вмешательства». В своем твиттере Трамп заявил, что это крайне важное событие.

«Вау! [Суд решил] отклонить иск против нашей исторической президентской кампании 2016 года. <...> Это большое решение, исходящее от очень уважаемого судьи, назначенного экс-президентом Биллом Клинтоном. Охота на ведьм завершается!» — написал глава Белого дома.

Он также подчеркнул, что судья признал иск DNC «полностью оторванным» от фактов, а доказательства, представленные в суд — не имеющими ценности или юридического веса.

Владимир Путин указывал на несостоятельность всего расследования и прогнозировал, что «пресловутая комиссия» Мюллера не сможет найти фактов «вмешательства», поскольку их не было.

Российский лидер также подчеркивал, что «сговора» между Москвой и Трампом не было.

Позднее – после того, в Москве прошло несколько митингов — официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что позиции ряда западных стран касательно несогласованных акций протеста в российской столице следует считать вмешательством во внутренние дела России.

«Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии Запада», — заявил дипломат.

По его словам, действия российский властей по нормализации ситуации в Москве полностью законны. Шуан также добавил, что Китай поддерживает официальную позицию России.

«Беспокойство в этой ситуации вызывают некоторые западные государства, выпрыгивающие откуда ни возьмись и предпринимающие неблаговидные действия», — подчеркнул представитель китайского внешнеполитического ведомства.