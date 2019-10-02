«За права человека»: в США требуют санкций после митингов в Москве

Персональные санкции против российских чиновников призвали ввести сенатор США от Флориды Марко Рубио и его коллега от штата Мэриленд Бен Кардин. Как сообщает ТАСС, запрос законодателей был направлен госсекретарю США Майклу Помпео и главе министерства финансов Стивену Мнучину.

«Призываем принять меры в ответ на продолжающиеся преследования со стороны российского правительства диссидентов и лидеров оппозиции, заключения под стражу по политическим причинам многих граждан»,

— говорится в письме, под которым поставили подписи более 10 американских сенаторов как от Республиканской, так и от Демократической партий.

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Рубио и Кардин требуют задействовать известный акт «О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» вместе с «Глобальным актом Магнитского». Эти документы подразумевают адресные санкции в отношении тех, кто нарушает права человека.

В заявлении сенаторов говорится, что санкции «почему-то» не были введены против генерального прокурора РФ Юрия Чайки, главы российского минюста Александра Коновалова и ряда других чиновников.

В США закон Магнитского был принят конгрессом и подписан тогдашним президентом Штатов Бараком Обамой в декабре 2012 года. Принятие этого документа было вызвано смертью юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина» в Москве.

Кремль расценил введение американский санкций как вмешательство во внутренние дела России, а МИД РФ охарактеризовал «закон Магнитского» как недружественный акт и провокацию.

В конце лета 2019 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, которые, по версии следствия, произошли в Москве во время несогласованной акции за честные выборы в Мосгордуму 27 июля.

В так называемом «московском деле» фигурируют более 10 обвиняемых. Дела в отношении некоторых из них были выделены в отдельные производства и рассмотрены в кратчайшие сроки.

Одного из фигурантов — Кирилла Жукова осудили на 3 года колонии за то, что он пытался поднять забрало шлема силовика и задел его подбородок. Евгения Коваленко приговорили к 3,5 годам колонии за то, что он бросил мусорную урну в сторону сотрудника Росгвардии. Коваленко признался в содеянном, но заявил, что бросил мусорку не для того, чтобы причинить вред силовику.

Иван Подкопаев получил 3 года колонии за то, что распылил перцовый баллончик в лица полицейских и росгвардейцев. Данилу Беглеца суд приговорил к 2 годам колонии за то, что он потянул за руку полицейского, задерживавшего протестующих.

Константина Котова признали виновным в неоднократном нарушении установленного порядка проведения акций (ст. 212.1 УК) и приговорили к 4 годам колонии.

Блогеру Владиславу Синице дали 5 лет колонии за экстремизм с угрозой применения насилия. Мужчина написал твит, в котором, по версии следствия, призывал к ненависти и жестокости по отношению к детям силовиков.

Наконец, актер Павел Устинов получил срок в 3,5 года за то, что при его задержании силовик вывихнул плечо. При этом Устинов утверждает, что в акции вовсе не участвовал.

После широкой кампании по поддержке Устинова дело было пересмотрено — Мосгорсуд изменил приговор 23-летнему актеру. После того, как в ходе заседания были рассмотрены дополнительные материалы, суд принял решение смягчить наказание до одного года условно. Cуд также рассмотрели новые видеозаписи задержания, с которыми ранее отказался ознакомиться суд первой инстанции.

Сам Устинов намерен продолжать борьбу за окончательное оправдание.

Стоит отметить, что во время разгонов несанкционированных акций протеста столичная полиция и Росгвардия действовали довольно жестко — в соцсетях очевидцы публиковали видеоролики, на которых силовики избивают резиновыми дубинками лежащих на земле людей. Один из полицейских возле станции метро Китай-город ударил в живот 26-летнюю девушку.

Президент России Владимир Путин в конце августа заявил, что «Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан».

«События, о которых вы говорите, не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности. Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах. И события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер. Тоже под политическими лозунгами. Имеют тяжелые последствия для их участников», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в Европе на акциях протеста гибнут люди и получают ранения тысячи человек. Недовольным президент порекомендовал обращаться в суд.