«Пожертвовать независимостью»: Минск рассказал об интеграции с РФ

Программа интеграции Белоруссии и России не представляет угрозы для суверенитета восточноевропейского государства, уверен глава белорусского МИД Владимир Макей.

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«Сразу хочу сказать, что, на наш взгляд, никакой опасности сама по себе программа не несет. Почему? Во-первых, мы четко исходим из того, что для нас самое главное и незыблемое — это сохранение суверенитета наших государств, в данном случае мы говорим о суверенитете Республики Беларусь», — подчеркнул дипломат в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

Аргументируя свою точку зрения, Макей заявил, что сегодня в республике живет совсем другое общество, для которого независимость Белоруссии — вопрос, не терпящий обсуждения.

«Сегодня уже несколько поколений выросло в независимом государстве, и никто не готов положить на алтарь судьбы эту независимость. Ну и потом, я в принципе не понимаю, как мог бы, если даже теоретически представить, первый президент страны, создавший независимое государство, пожертвовать этой независимостью, и как он вошел бы в историю? Даже если исходить чисто из таких посылов», — уверен глава МИД.

Кроме того, Владимир Макей рассказал, что программа интеграции подразумевает полное соответствие положениям Договора о создании Союзного государства. При этом дипломат также подчеркнул, что изначально в ходе переговоров предлагались пункты, «абсолютно неприемлемые, в частности, для белорусской стороны».

Политик уверен, что сторонам следует сосредоточиться на экономической стороне вопроса. По его словам, Москва и Минск должны детально обсудить углубление торгово-экономического сотрудничества, а также согласовать сельскохозяйственные и промышленные вопросы.

Также Макей отметил, что процесс работы над планом интеграции проходит не без трудностей. Дипломат также высказал некоторое недовольство поведением российской стороны в ходе переговорного процесса.

«Для нас абсолютно неприемлемы некоторые вещи, когда мы договариваемся двигаться в том или ином направлении и заключаем соответствующее соглашение, юридически обязывающие документы по тем или иным вопросам, а потом нам говорят, что изменилась ситуация и надо сейчас уже пересмотреть эти соглашения», — заявил он.

По словам дипломата, подобная ситуация сложилась при обсуждении налогового маневра: «Проходит буквально несколько месяцев, наши российские друзья принимают решение по налоговому маневру, которое нивелирует, сводит до нуля все предыдущие договоренности».

Вместе с тем, Макей отмечает, что Белоруссия и Россия довольно плотно работают над воплощением всех предложений. Он заявил, что интеграционная программа подразумевает создание 31 дорожной карты в различных сферах торгово-экономического сотрудничества.

Утверждение дорожной карты президентами двух государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко может состояться к 8 декабря, в день 20-летия со дня подписания договора о создании Союзного государства. Об этом ранее заявил белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко.

В частности, до 1 ноября Москва и Минск должны подготовить «дорожную карту» по ядерной энергетике. Всего в проекте восемь пунктов, предварительно определены планируемые сроки реализации мероприятий, ответственные исполнители. Первый пункт — анализ нормативной базы России и Белоруссии в области ядерной энергетики по всем видам регулирования, за которые отвечают Минэнерго, МЧС, Минздрав и другие ведомства.

Кроме того, в «дорожной карте» должна быть отражена подготовка межправительственных соглашений двух стран по отработанному ядерному топливу.

В то же время, глава белорусского МИД подчеркнул, что если основные проблемы не будут решены, то подписание программы дальнейших действий будет поставлено под вопрос. Успех переговорного процесса, по словам дипломата, зависит от того, поймет ли Минск логику российской стороны.

Ранее глава МИД Белоруссии заявил, что размещение базы ВВС России в стране является бессмысленным. По мнению дипломата, в этом «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».

Министр в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК добавил, что этот вопрос не стоит на повестке дня российско-белорусских отношений.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва и Минск в настоящий момент не проводят переговоров о необходимости размещения на территории Белоруссии российской военной базы, пишет ТАСС.

Песков подчеркнул, что «между Россией и Белоруссией существует достаточно значительный объем союзнических обязательств». Все они, по его словам, «компенсируют отсутствие подобного пункта базирования или базы».

Ранее МИД России Сергей Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Белоруссии размешать военную базу. «Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание», — сказал он в интервью «Коммерсанту».