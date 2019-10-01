Новая жертва: Помпео замешан в разговоре Трампа с Зеленским

Одним из свидетелей телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским был госсекретарь Майк Помпео. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

«Участие мистера Помпео в звонке, о котором ранее не сообщалось, является одним из противоречивых моментов в процессе импичмента», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что сразу три комитета Палаты представителей США, подконтрольных членам Демократической партии, обязали Помпео до 4 октября предоставить конгрессу документы по Украине, которые требуются для расследования в рамках импичмента Трампа.

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Речь идет о комитетах по иностранным делам, разведке и надзору. Если Помпео откажется предоставить материалы, то этот шаг будет расценен конгрессменами как «свидетельство воспрепятствования расследованию».

Импичмент Трампа был запущен после сообщения газеты The Washington Post и других СМИ о разговоре президента США с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По заявлению сотрудника разведслужбы США, Трамп мог оказывать давление на Зеленского, требуя провести расследование в отношении Хантера Байдена — сына кандидата в президенты США от Демпартии Джо Байдена.

Помпео ранее заявлял, что Байден вмешивается в расследование, чтобы защитить своего сына.

«Байден вел себя неуместно», — сказал Помпео, призвав расследовать деятельность кандидата от Демократической партии, на которого сторонники «ослов» возлагают большие надежды — как на человека, потенциально способного победить Трампа на выборах-2020.

Расшифровка телефонного разговора Трампа и Зеленского была опубликована вечером 25 сентября на фоне скандала, который привел к подготовке процедуры импичмента в отношении президента США. Подконтрольная Демократической партии палата представителей конгресса во главе с Нэнси Пелоси объявила об импичменте после обвинений в адрес Трампа.

Намереваясь снять с себя подозрения, Трамп распорядился опубликовать полную стенограмму пресловутого разговора.

Зеленский и Трамп раскритиковали Францию и Германию за отсутствие помощи Украине. Кроме того, украинский президент напомнил Трампу, что тот позвонил поздравить его, когда он выиграл президентские, а затем парламентские выборы: «Я думаю, что должен чаще участвовать в выборах, чтобы вы мне больше звонили и мы могли бы чаще говорить по телефону». В ответ Трамп засмеялся.

Президент Украины также назвал американского лидера «великим учителем». Эти слова он произнес в контексте прихода новых людей в правительство и избавления от «старых политиков». В конце разговора Зеленский также говорит, что останавливался в нью-йоркском отеле Trump Tower.

Министерство юстиции США уже прокомментировало опубликованный разговор между украинским и американским президентами. В ведомстве не увидели нарушений американского законодательства в репликах Трампа. От дальнейшего расследований минюст отказался.

Тем не менее, Сенат США будет обязан рассмотреть вопрос об импичменте — если Палата представителей проголосует за соответствующую процедуру. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла.

«У меня не будет иного выбора, кроме как принять это на рассмотрение в соответствии с регламентом сената по импичменту», — заявил сенатор США.

При этом, по результатам опроса общественного мнения, проведенного газетой The Hill, порядка 47% респондентов поддерживают проведение импичмента. Согласно информации издания, этот показатель на 12% больше, чем результаты соответствующего опроса трехмесячной давности.

Отрицательно отнеслись к импичменту 42% американцев, еще 11% не высказали определенного мнения, передает НСН.