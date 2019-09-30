«Не забудем его отношение к России»: Путин попрощался с Шираком

Президент России Владимир Путин 30 сентября посетил церемонию прощанию с экс-главой Франции Жаком Шираком, скончавшимся 26 сентября в Париже. Это первые похороны мирового политического лидера за пределами постсоветского пространства, на которых Путин присутствует лично — политики были знакомы и относились друг к другу весьма уважительно.

Личный приезд государственных деятелей на подобного рода мероприятия — демонстрация высокого уважения по отношению к покойному, а также дань традициям «похоронной дипломатии».

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На кадрах видеотрансляции с церемонии прощания в парижской церкви Сен-Сюльпис российский лидер стоит рядом с остальными политиками, на нем черный костюм. На похороны Ширака приехали десятки зарубежных лидеров, чтобы лично отдать дань покойному экс-президенту Франции, которого глава МИД России Сергей Лавров назвал «выдающимся государственным деятелем современности», — такую запись он оставил в книге соболезнований.

Приезд на похороны Ширака был для Путина вполне естественным жестом. Он хорошо знал покойного, отзывался о нем с уважением, цитировал его в интервью и вспоминал, как Ширак переводил «Евгения Онегина».

«Я был очень серьезно впечатлен бывшим президентом Франции Шираком. <…> Когда он был президентом, у него было свое мнение по каждому вопросу, он умел его отстаивать и всегда уважал мнение своих партнеров», — говорил о французском коллеге Владимир Путин в интервью британской Financial Times, которое он дал незадолго до кончины Ширака, в июне 2019 года.

«Хорошо помним, как последовательно и принципиально Жак Ширак отстаивал интересы Франции, что снискало ему высокий авторитет во всем мире. Мы никогда не забудем его отношение к России, искреннюю любовь к истории и культуре нашей страны», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время посещения посольства Франции в России 30 сентября.

Ширак, действительно, был русофилом, рассказывал в интервью ТАСС французский экс-посол Жан Каде. По словам дипломата, Ширак питал глубокие чувства к России. В частности, в юности он изучал русский язык и историю нашего государства. «Россия вызывала у него большой искренний интерес», — добавил Каде.

Поэтому неудивительно, что Ширак и Путин быстро нашли общий язык, а их личные и политические отношения укрепились в 2003 году, когда Россия, Франция и Германия совместно выступили против вторжения США в Ирак.

«Ширак делал все возможное, чтобы помочь Путину проявить себя на мировой арене как ответственному лидеру, которому приходится решать задачу огромного масштаба…» — говорил один из собеседников в книге британского публициста Ангуса Роксборо «Железный Путин: взгляд с Запада».

В начале 2000-х годов, когда Путин был на первом сроке президентства, именно Ширак и канцлер Германии Герхард Шредер — еще один из близких друзей Путина — поддерживали его на международной арене.

Ранее Путин, конечно, посещал похороны политических лидеров, однако география такой «похоронной дипломатии» ограничивалась постсоветским пространством. На похоронах экс-президента США Рональда Рейгана, которого Путин лично не знал, Россию по его поручению представлял экс-глава СССР Михаил Горбачев. Президент РФ также не был на прощании с бывшим президентом Израиля Шимоном Пересом, к которому относился с уважением, от Москвы на нем присутствовала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как правило, приезд главы государства на похороны того или иного деятеля объясняется важностью персоны для него лично или уважением к стране. Во втором случае на похоронах присутствует высокий государственный деятель — премьер или спикер парламента. Так, на похоронах канцлера Германии Гельмута Коля Россию представлял премьер Дмитрий Медведев.

Что же касается США, то американская делегация на похоронах Ширака была представлена послом США в этой стране. Президент США Дональд Трамп на церемонию не приехал, что можно объяснить тем, что он не был лично знаком с покойным.

Правда, в Париж прилетел Билл Клинтон, который возглавлял Белый дом в тот же период, когда к власти во Франции пришел Ширак.

Однако кроме личных человеческих мотивов, приезд на государственные похороны для любого политика — это возможность встретиться с лидерами других стран и пообщаться с ними. В подобной традиции, которая получила название «похоронная дипломатия», есть немало дипломатии реальной: у гроба встречаются друзья и соперники, а иногда даже и враги.

В апреле 2005 года предметом обсуждения в мировой печати стало рукопожатие, которым обменялись президент Израиля Моше Кацав и президент Ирана Мухаммад Хатами на похоронах папы Римского Иоанна Павла Второго.

Как писал британский профессор-историк Дэвид Данн, автор книги «Дипломатия высочайшего уровня. Эволюция международных саммитов», переговоры во время похоронных церемоний дают возможность «сформировать контакты» с новыми людьми в руководстве той или иной страны.

В качестве примера автор приводил и самого Гельмута Коля, который, посещая похороны советских лидеров Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко, использовал их как возможность наладить «плодотворные контакты» с лидером ГДР Эриком Хоннекером. Эти переговоры стали почвой для нормализации отношений между двумя Германиями.

Как правило, «саммиты» во время церемонии длятся недолго, учитывая формат мероприятия. Небольшой разговор между лидерами может произойти на панихиде по покойному.

После церемонии прощания Путин провел краткую беседу с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Общение длилось около двух минут, однако и их бывает достаточно для «сверки часов».

Возможно, Путин использовал бы печальный повод, чтобы поговорить и с канцлером Германии Ангелой Меркель, однако она на похоронах не присутствовала. Немецкий канцлер опубликовала памятное сообщение о Шираке, назвав его «великим государственным деятелем».

Меркель знала Ширака — их политические пути пересеклись, когда Ширак был президентом Франции. На многочисленных фото можно увидеть, как галантный бывший французский лидер любезничает с Меркель и церемонно целует ей руки.

На похороны приехал предшественник Меркель на посту канцлера Герхард Шредер, однако его не пригласили на церемонию прощания с экс-президентом Франции Жаком Шираком, сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ. В канцелярии Шредера заявили, что Елисейский дворец якобы ответил отказом из-за ограниченного числа мест.

Однако, по данным источника в Елисейском дворце, в Париже ждали Шредера, ему даже оставили место в церкви для прощания с Шираком. Поэтому, скорее всего, произошло недоразумение, так как формального приглашения для участия в мероприятии не требовалось, нужно было всего лишь заявить о намерении приехать на церемонию.