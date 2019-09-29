Проверка для Трампа: в США требуют стенограмму разговора с Путиным

Конгрессмены от Демократической партии в палате представителей намерены добиваться публикации стенограмм телефонных разговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил председатель комитета по разведке нижней палаты американского конгресса Адам Шифф, передает телеканал NBC.

«Конечно, я надеюсь, что мы это выясним. Думаю, что главная потребность здесь — это обеспечить национальную безопасность Соединенных Штатов и посмотреть, подрывал ли нашу безопасность президент в разговорах и с другими мировыми лидерами», – заявил конгрессмен.

По словам Шиффа, нужно проверить, не использовал ли Трамп разговоры с Путиным для «извлечения личной выгоды». Он добавил, что если записи разговоров попытаются скрыть в секретной компьютерной системе, то демократы будут добиваться ее обнародования.

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Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом засекретил записи и стенограммы разговоров Трампа с другими мировыми лидерами. В частности, кроме телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, под замком оказались записи бесед с президентом РФ Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва надеется на то, что обнародования стенограммы переговоров Путина и Трампа не будет.

Ранее спикер палаты представителей, лидер демократов в нижней палате Нэнси Пелоси заявила, сообщает НСН, что именно Россия причастна к скандалу вокруг разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

«Кстати, я думаю, Россия приложила к этому руку», — заявила Пелоси в эфире телеканала MSNBC.

Hа официальном сайте президента Украины тем временем появилась петиция с требованием опубликовать стенограммы всех телефонных разговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Чтобы обращение рассмотрел президент, оно должно набрать 25 тысяч подписей за 90 дней. На текущий момент петицию подписали 427 человек, передает ФАН.

Скандал вокруг телефонного разговора Зеленского с Трампом разгорелся в США после того, как газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что сотрудник разведслужбы США подал жалобу руководству в связи с неосторожным разговором Трампа по телефону.

Трамп якобы дал своему собеседнику некое «обещание». При этом 22 сентября кандидат на пост американского президента от демократов Джо Байден заявил, что необходимо срочно провести расследование этого случая.

Он заявил, что Трамп якобы приказал заморозить выплату средств Киеву. Однако сам президент США заявил, что «ничего не задерживал». В стенограмме телефонного разговора Трампа и Зеленского президент США просит возобновить расследование по делу Байдена. Стоит отметить, что

американское министерство юстиции не обнаружило в записи разговора фактов какого-либо давления со стороны Трампа.

Однако стенограмма представляет собой не дословную расшифровку, а запись беседы офицерами-стенографистами. Информатор при этом рассказал в своем письме, что стенограмму удалили из системы общего пользования и загрузили в отдельную систему для хранения и обработки секретной информации. В эту же систему были отправлены разговоры с Путиным.

Трамп и Путин регулярно созваниваются и обсуждают положение дел в российско-американских отношениях. Вечером 31 июля Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину по телефону. В ответ на предложение о помощи с тушением пожаров российский лидер «искренне поблагодарил» своего американского коллегу и заверил, что при необходимости российские власти воспользуются этим предложением.

«Президент России оценил этот шаг со стороны президента США как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между двумя странами. [Путин и Трамп] договорились о продолжении контактов как в телефонном формате, так и при личных встречах»,

— сообщили на официальном сайте Кремля.

Украинский лидер Владимир Зеленский также начал разговаривать с Путиным по телефону — к концу сентября состоялось три телефонных разговора, посвященных в первую очередь вопросам обмена пленными между Москвой и Киевом. Переговоры завершились успехом.