«Ситуация критическая»: Джонсона гонят с поста премьера

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, выступая на съезде партии в Брайтоне, призвал премьер-министра страны Бориса Джонсона уйти в отставку. Парламентария поддержали представители других крупнейших оппозиционных партий в стране.
«Я приглашаю Бориса Джонсона, выражаясь историческими терминами, «взвесить свою позицию» и стать премьер-министром, который меньше всего находился у власти»,
Глава лейбористов также призвал немедленно восстановить работу парламента, который был ранее досрочно отправлен Джонсоном «на каникулы» до середины октября. Однако 24 сентября инициатива премьера была признана незаконной и на следующий день депутаты вернулись к работе.
Как посчитал Верховный суд, правительство хотело лишить парламент рычагов влияния на Brexit и именно для этого приостановило его работу.
Новая попытка кабмина «усыпить» парламент для проведения съезда правящей консервативной партии окончилась неудачей.
После критики со стороны Корбина Борис Джонсон пошел в контратаку на оппозиционные партии: премьер предложил им вынести правительству вотум недоверия и организовать досрочные выборы. Премьер также заявил, что не намерен уходить в отставку.
«Парламент должен либо отступить в сторону, дав правительству возможность покончить с вопросом Brexit, либо провести вотум о доверии и после этого ощутить на себе гнев избирателей», — обрушился на оппозицию Джонсон.
В теории досрочные выборы могут как укрепить положение находящихся у власти консерваторов и правительства, так и привести к власти новые силы.
Но сегодня такие выборы выгодны скорее Джонсону — его позиции все еще крепки, премьер продолжает отстаивать свой курс «на выход» из Евросоюза любой ценой.
Джонсон ранее уже дважды выступал с инициативой о выборах — тогда в парламенте его идею не поддержали. И в ближайшее время противникам премьера, в том числе Корбину, нет смысла форсировать выборы.
Так, Джереми Корбин требует сначала попросить Евросоюз об очередной отсрочке Brexit. Джонсон же такую идею наотрез отвергает, и для этого есть причины.
По словам премьера, он не собирается просить Брюссель о продлении переговоров и твердо намерен прийти к соглашению с европейцами вовремя — до 31 октября. Если же Джонсон не успеет, по закону ему все-таки придется просить ЕС об отсрочке, и тогда у оппозиции может появиться шанс для реванша.
«Выборы, скорее всего, будут уже после саммита ЕС (17-18 октября). Сейчас оппозиция еще к ним не готова, а победа Джонсона даст ему больше власти и шанс на выход [из Евросоюза] без сделки. Он обещал людям во что бы то ни стало выйти из ЕС до 31 октября, и если у него не получится, авторитет премьера будет подорван»,
— прогнозирует в беседе с «Газетой.Ru» научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Джон Лаф.
Пока что Джонсону и консерваторам удается сохранять и даже приумножать свой авторитет среди избирателей.
«Джонсон, по сути, уже начал избирательную кампанию. Он не обращается к депутатам — он обращается через их головы к обществу с месседжем, что парламент пытается остановить Brexit, что это будут выборы «народ против парламента». Очень осознанная популистская стратегия», — оценивает действия Джонсона Лаф.
Издание Politico дает следующие цифры — консерваторов поддерживает треть британцев, тогда как ближайших к ним лейбористов — уже 24%, а рейтинги других партий и того меньше. Такое соотношение вовсе не выглядит победным для Корбина и прочих лидеров оппозиции.
Более того, британцы в принципе не хотят видеть Корбина в роли премьер-министра. Согласно исследованию, опубликованному в конце августа компанией YouGov, 48% опрошенных высказались за сценарий, при котором Великобритания выходит из ЕС без сделки, а премьерское кресло достается не лидеру лейбористов. В пользу обратной ситуации высказалось чуть больше трети британцев — около 35%.
«Это неизбираемая фигура. Даже несмотря на критическую ситуацию в стране. У него очень радикальная социалистическая программа», — характеризует Корбина Джон Лаф.
20 сентября исследовательская компания Ipsos MORI выложила данные проведенного ей опроса — по его итогам Джереми Корбин оказался самым непопулярным лидером британской оппозиции с конца 1980-х. В его поддержку высказались всего 16% опрошенных.
Ситуацию усугубляет нестабильное положение главы лейбористов и внутри собственной партии. За последние годы он не смог утвердиться в роли бесспорного и единогласного лидера оппозиции — ранее Корбина обвиняли в связях с Москвой и антисемитизме, а недавно против него выступили влиятельные политики из числа самих лейбористов. Выступая на съезде партии в Брайтоне, Корбин предложил свой, комбинированный Brexit — политик пообещал организовать новый референдум в случае прихода к власти.
«В течение трех месяцев после прихода к власти правительство лейбористов добьется от ЕС сделки на разумных условиях, которые мы многократно называли ЕС, профсоюзам и бизнесу: новый таможенный союз, тесные отношения в рамках единого рынка и гарантии защиты прав. В течение шести месяцев после прихода в власти мы поставим эту сделку на голосование, в то время как вторым вариантом ответа будет «остаться» — цитирует Корбина ТАСС.
Компромиссный подход главы лейбористов вызывает неприятие у ряда ключевых фигур в партии — в частности, ее левого крыла, выступающего за безусловное сохранение Великобритании в ЕС. Корбин не намерен превращать лейбористов в партию «анти-Brexit», настаивая на необходимости повторного референдума и нейтралитета партии в этом вопросе.
Ряд крупных партийных функционеров — в том числе члены теневого кабинета правительства и мэр Лондона Садик Хан — открыто заявили о неприятии такого компромисса и необходимости принять однозначное решение. По мнению представителей «оппозиционной оппозиции» внутри лейбористов, нейтральная позиция по Brexit невозможна.
«Партия рискует отдать голоса в пользу наших либеральных демократов. Но они тоже начали кампанию на основе того, что Великобритания должна остаться в ЕС, это может отпугнуть людей. Есть риск того, что у нас снова будет парламент без большинства, который снова будет неспособен разрешить ситуацию. И тогда придется проводить второй референдум», — подытожил Джон Лаф.