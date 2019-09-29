«Ситуация критическая»: Джонсона гонят с поста премьера

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин, выступая на съезде партии в Брайтоне, призвал премьер-министра страны Бориса Джонсона уйти в отставку. Парламентария поддержали представители других крупнейших оппозиционных партий в стране.

«Я приглашаю Бориса Джонсона, выражаясь историческими терминами, «взвесить свою позицию» и стать премьер-министром, который меньше всего находился у власти»,

— цитирует Корбина ТАСС.

Реклама

Глава лейбористов также призвал немедленно восстановить работу парламента, который был ранее досрочно отправлен Джонсоном «на каникулы» до середины октября. Однако 24 сентября инициатива премьера была признана незаконной и на следующий день депутаты вернулись к работе.

Как посчитал Верховный суд, правительство хотело лишить парламент рычагов влияния на Brexit и именно для этого приостановило его работу.

Новая попытка кабмина «усыпить» парламент для проведения съезда правящей консервативной партии окончилась неудачей.

После критики со стороны Корбина Борис Джонсон пошел в контратаку на оппозиционные партии: премьер предложил им вынести правительству вотум недоверия и организовать досрочные выборы. Премьер также заявил, что не намерен уходить в отставку.

«Парламент должен либо отступить в сторону, дав правительству возможность покончить с вопросом Brexit, либо провести вотум о доверии и после этого ощутить на себе гнев избирателей», — обрушился на оппозицию Джонсон.

В теории досрочные выборы могут как укрепить положение находящихся у власти консерваторов и правительства, так и привести к власти новые силы.

Но сегодня такие выборы выгодны скорее Джонсону — его позиции все еще крепки, премьер продолжает отстаивать свой курс «на выход» из Евросоюза любой ценой.

Джонсон ранее уже дважды выступал с инициативой о выборах — тогда в парламенте его идею не поддержали. И в ближайшее время противникам премьера, в том числе Корбину, нет смысла форсировать выборы.

Так, Джереми Корбин требует сначала попросить Евросоюз об очередной отсрочке Brexit. Джонсон же такую идею наотрез отвергает, и для этого есть причины.

По словам премьера, он не собирается просить Брюссель о продлении переговоров и твердо намерен прийти к соглашению с европейцами вовремя — до 31 октября. Если же Джонсон не успеет, по закону ему все-таки придется просить ЕС об отсрочке, и тогда у оппозиции может появиться шанс для реванша.

«Выборы, скорее всего, будут уже после саммита ЕС (17-18 октября). Сейчас оппозиция еще к ним не готова, а победа Джонсона даст ему больше власти и шанс на выход [из Евросоюза] без сделки. Он обещал людям во что бы то ни стало выйти из ЕС до 31 октября, и если у него не получится, авторитет премьера будет подорван»,

— прогнозирует в беседе с «Газетой.Ru» научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Джон Лаф.

Пока что Джонсону и консерваторам удается сохранять и даже приумножать свой авторитет среди избирателей.

«Джонсон, по сути, уже начал избирательную кампанию. Он не обращается к депутатам — он обращается через их головы к обществу с месседжем, что парламент пытается остановить Brexit, что это будут выборы «народ против парламента». Очень осознанная популистская стратегия», — оценивает действия Джонсона Лаф.

Издание Politico дает следующие цифры — консерваторов поддерживает треть британцев, тогда как ближайших к ним лейбористов — уже 24%, а рейтинги других партий и того меньше. Такое соотношение вовсе не выглядит победным для Корбина и прочих лидеров оппозиции.

Более того, британцы в принципе не хотят видеть Корбина в роли премьер-министра. Согласно исследованию, опубликованному в конце августа компанией YouGov, 48% опрошенных высказались за сценарий, при котором Великобритания выходит из ЕС без сделки, а премьерское кресло достается не лидеру лейбористов. В пользу обратной ситуации высказалось чуть больше трети британцев — около 35%.

«Это неизбираемая фигура. Даже несмотря на критическую ситуацию в стране. У него очень радикальная социалистическая программа», — характеризует Корбина Джон Лаф.

20 сентября исследовательская компания Ipsos MORI выложила данные проведенного ей опроса — по его итогам Джереми Корбин оказался самым непопулярным лидером британской оппозиции с конца 1980-х. В его поддержку высказались всего 16% опрошенных.

Ситуацию усугубляет нестабильное положение главы лейбористов и внутри собственной партии. За последние годы он не смог утвердиться в роли бесспорного и единогласного лидера оппозиции — ранее Корбина обвиняли в связях с Москвой и антисемитизме, а недавно против него выступили влиятельные политики из числа самих лейбористов. Выступая на съезде партии в Брайтоне, Корбин предложил свой, комбинированный Brexit — политик пообещал организовать новый референдум в случае прихода к власти.

«В течение трех месяцев после прихода к власти правительство лейбористов добьется от ЕС сделки на разумных условиях, которые мы многократно называли ЕС, профсоюзам и бизнесу: новый таможенный союз, тесные отношения в рамках единого рынка и гарантии защиты прав. В течение шести месяцев после прихода в власти мы поставим эту сделку на голосование, в то время как вторым вариантом ответа будет «остаться» — цитирует Корбина ТАСС.

Компромиссный подход главы лейбористов вызывает неприятие у ряда ключевых фигур в партии — в частности, ее левого крыла, выступающего за безусловное сохранение Великобритании в ЕС. Корбин не намерен превращать лейбористов в партию «анти-Brexit», настаивая на необходимости повторного референдума и нейтралитета партии в этом вопросе.

Ряд крупных партийных функционеров — в том числе члены теневого кабинета правительства и мэр Лондона Садик Хан — открыто заявили о неприятии такого компромисса и необходимости принять однозначное решение. По мнению представителей «оппозиционной оппозиции» внутри лейбористов, нейтральная позиция по Brexit невозможна.

«Партия рискует отдать голоса в пользу наших либеральных демократов. Но они тоже начали кампанию на основе того, что Великобритания должна остаться в ЕС, это может отпугнуть людей. Есть риск того, что у нас снова будет парламент без большинства, который снова будет неспособен разрешить ситуацию. И тогда придется проводить второй референдум», — подытожил Джон Лаф.