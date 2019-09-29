«Запад на стороне России»: на Украине бьют тревогу

Внимание Запада в последнее время переходит от Украины к России, это ослабляет позиции Киева в мире, но усиливает влияние Москвы, посетовал директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица.

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«Запад абсолютно, на 180 градусов поменял свою позицию относительно Украины. Теперь он на стороне России», — приводит ФАН слова аналитика.

По его словам, этому способствовала и потеря Вашингтоном роли опорного игрока в геополитике, в итоге Россия «подобралась в самое подбрюшье США» — в Латинскую Америку, а также стала ключевой фигурой на Ближнем Востоке.

Американская политика в отношении Украины не имеет никакого смысла, да к тому же вызывает раздражение российской власти — об этом, согласно материалу издания Washington Post, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в разговоре с высокопоставленным чиновником своей администрации, пишет НСН.

«Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?», — указал собеседник Трампа. Чуть ранее

президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украины.

По ее словам, украинские власти не следуют советам своих западных партнеров.

«Причина усталости — в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — сказала Кальюлайд.

По ее мнению, новому правительству Украины следует показать, что теперь развитие страны будет проходить быстрее.

Она также добавила, что часть стран Европейского союза готовы «поступиться интересами Киева ради экономических отношений с Москвой», и на это не повлияют возможные успехи Украины в борьбе с коррупцией.

Со своей стороны, власти США заявили о намерении направить дополнительные средства оборонному сектору Украины. В планах Вашингтона выделить еще $141,5 млн отдельно от $250 млн на инициативу по оказанию помощи Украине.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова суммы, которые планирует выделить американская сторона, не очень большие, и США таким образом пытаются откупиться от Украины «малой ценой».

В середине сентября председатель контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кучма выразил беспокойство тем, что на планируемой встрече в «нормандском формате»

Франция и Германия будут подталкивать Украину к неприемлемым для нее уступкам России,

в результате чего процесс деэскалации вновь будет сорван.

Касательно же России, в конце нынешнего месяца в парламенте ФРГ представители сразу нескольких фракций высказались за смягчение антироссийских рестрикций, об этом депутаты заявили в ходе конференции «Пять лет санкций против России — как выйти из взаимной блокады?»

Представитель Социал-демократической партии Германии Бернд Вестфаль указал, что Берлин должен последовать примеру президента Франции Эммануэля Макрона и «сделать первый шаг» навстречу Москве.

Делегат от Партии левых Клаус Эрнст заметил, что у Германии есть шанс вынести вопрос о смягчении санкций против России на уровень Евросоюза, и напомнил об убытках, которые несет немецкая сторона от ограничительных мер против Москвы. Это предложение поддержал депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр.

В июне нынешнего года сообщалось, что обсуждение украинской гражданской войны в Донбассе в ходе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Осаке на полях саммита G20 вызвало возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Нарушение принципа «ничего об Украине без Украины» — часть русского реванша», — напомнил политик.

В ходе своего выступления в Тернополе во время представления членов своей евроатлантической партии «Европейская солидарность» Порошенко по сути обвинил Запад в предательстве.

«Сегодняшняя встреча президентов США и России на саммите большой двадцатки в Японии — первая, перед которой никто так и не позвонил в Киев. И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти», — заявил бывший украинский лидер.