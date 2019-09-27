«Серьезная война»: почему ушел секретарь СНБО Украины

Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Александр Данилюк написал заявление об отставке. 27 сентября информацию подтвердили в офисе президента.

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Теперь он ожидает возвращения Владимира Зеленского из США, где тот принимает участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН, чтобы глава государства подписал заявление.

«Информацию относительно заявления о моей отставке подтверждаю. Остаюсь на работе до решения президента», — написал Данилюк в своем фейсбуке.

В пресс-службе офиса президента также подтвердили информацию, отметив, что заявление было подано перед поездкой Зеленского в Нью-Йорк. Причем слухи об отставке Данилюка появились еще до появления официальной информации. В пятницу утром об этом сообщил «Обозреватель». Издание со ссылкой на источники писало, что Данилюк рассчитывает на должность посла Украины в Великобритании или США. Политик иронично отреагировал на материал. На своей странице в фейсбуке он разместил ссылку на публикацию «Обозревателя».

«Есть еще идеи по поводу трудоустройства?» — написал Данилюк.

В 2014 году он был постоянным представителем Порошенко в кабинете министров Украины. В 2015-м — заместителем главы администрации президента Порошенко. В следующем году Данилюк был назначен на должность министра финансов Украины.

Во время президентской кампании политик был советником в предвыборной команде Зеленского. 28 мая президент Украины подписал указ о назначении Данилюка на должность секретаря СНБО.

При этом, как отмечали украинские издания, политик не относился ни к окружению Владимира Зеленского, ни к команде олигарха Игоря Коломойского — в офис президента вошли преимущественно люди, принадлежащие к этим двум группам. Этим фактором журналисты и объяснили назначение Данилюка на пост, не имеющий реальной власти.

Однако амбиции политика не были удовлетворены получением должности секретаря СНБО. В июле в интервью ТСН он рассказал, что заинтересован в премьерстве.

«Не буду врать, что меня это не интересует», — ответил глава СНБО на вопрос о том, желает ли он занять кресло премьер-министра.

Впрочем, причины отставки Данилюка могут касаться не только его амбиций. Как сообщают «Новости Украины» со ссылкой на источники, на решение политика повлияли его отношения с руководителем офиса президента Андреем Богданом и Игорем Коломойским.

По информации издания, глава офиса президента пытался взять под собственный контроль деятельность СНБО. Также источник связывает отставку Данилюка с тем, что Коломойский намерен увеличить влияние на политику и получить компенсацию за национализацию Приватбанка.

«Война серьезная», — цитируют «Новости Украины» слова источника.

Неделю назад Данилюк в прямом эфире программы «Свобода Слова Савика Шустера» сказал, что преследует цель ограничить растущее влияние олигарха. Причем подобной позиции чиновник, по его словам, придерживался еще в ходе президентской гонки.

«У меня тогда была откровенная позиция. Я увидел настроение президента Зеленского, на тот момент кандидата, менять страну. И я понимал опасность, если будет расти влияние Игоря Коломойского. Я тогда дал публичное обещание, что буду делать все возможное, чтобы был баланс. И до этого момента я это делал», — заявил Данилюк.

В середине сентября был подожжен дом экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. На следующий же день она обвинила в произошедшем Игоря Коломойского.

«Категорически неправильно его [Коломойского] в чем-то обвинять. Это должны доказать или не доказать правоохранительные органы, — заявил тогда Данилюк. — У меня только одна претензия. Условия для таких обвинений были созданы. Условия для дестабилизации были созданы непосредственно Игорем Валерьевичем Коломойским. И это опасно. И он должен это понимать».