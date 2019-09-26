Умер Жак Ширак

Экс-президент Франции Жак Ширак, возглавлявший страну с 1995 по 2007 год, скончался на 87-м году жизни, сообщают французские СМИ со ссылкой на семью покойного президента. Причины смерти пока не называются.

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Убежденный «голлист», последователь идей Шарля де Голля, Ширак как активист пришел во французскую политику в 1965 году.

Его первым правительственным постом стала должность министра сельского хозяйства в правительстве президента Жоржа Помпиду, после смерти которого Ширак возглавил голлистский «Союз демократов в поддержку республики».

Парижане запомнили Ширака как мэра Парижа. На этом посту он находился с 1977 по 1995 год, и жители французской столицы характеризовали его как демократичного лидера. Как рассказывал один из российских актеров, посетивших прием в парижской мэрии в 1990-е годы, Ширак сам разливал вино и угощал гостей.

Правда, как оказалось впоследствии, в его руководстве городом не все было гладко. В 2011 году экс-президент был признан виновным в злоупотреблении властью в бытность мэром Парижа. Его даже хотели приговорить к большому тюремному сроку, но, учитывая ухудшающееся состояние здоровья Ширака, он получил условный срок в два года.

В 1995 году Ширак был избран главой Франции, и время его президентства запомнилось продолжением независимого курса страны и дистанцированием от США. Ширак считал, что таким образом он остается верным советам почитаемого им де Голля.

В 2002 году во время выдвижения на второй президентский срок Ширак оказался на острие французской политики, когда во время президентской гонки столкнулся с главным конкурентом — лидером партии «Национальный фронт» Жаном Мари Ле Пеном. В первом туре Ле Пен обошел Ширака, но последнему удалось консолидировать электорат, испугавшийся ультраправых взглядов Ле Пена.

У Ширака было три дочери — Лоранс, Клод, а также удочеренная политиком и его женой уроженка Вьетнама Ань-Дао Траксель. Клод была любимицей Ширака и многие годы была его верным советником в том, что касалось политического имиджа. Она ревностно оберегала отца от ненужных контактов с прессой, а также помогала во время президентской кампании. Частым вопросом Ширака, который он задавал своим советникам, был такой: «А что по этому поводу думает Клод?»

Впоследствии опыт дочери Ширака использовала и дочь президента России Бориса Ельцина Татьяна Дьяченко. Она даже специально ездила во Францию в 1996 году.

У Ширака были достаточно близкие отношения с первым президентом России — он не смотрел на него свысока и подбадривал дружескими телеграммами: «Прошу тебя принять, господин президент, дорогой Борис Николаевич, уверения в моем весьма высоком уважении. С дружеским приветом, Жак Ширак», — гласила одна из них, направленная Ельцину в 1999 году.

Именно с Ельциным Ширак любил проводить встречи «без галстуков» — неформальные ужины для обсуждения мировой политики. «Вы знаете, какая глубокая дружба связывает меня с президентом Ельциным, с которым я часто встречаюсь», — говорил Ширак в одном из интервью.

Правда, иногда друзья не церемонились друг с другом: «Вы продолжаете безжалостные бомбардировки Югославии, а России отводите роль натовского спецкурьера для навязывания ваших ультиматумов Белграду. Неужели неясно, что вы бомбите не только Югославию? — спросил я его. — Хочу тебе сказать откровенно и по-дружески — в эти игры мы играть не можем и не будем. Мы требуем если не прекратить, то хотя бы приостановить бомбардировки», — вспоминал Ельцин свой разговор с Шираком в книге «Президентский марафон».

Ширак никогда не скрывал своего критического отношения к американской внешней политике.

«Демократию нельзя экспортировать в броневике», — говорил Ширак в одной из бесед журналистами.

Он также был реалистом в том, что касается ядерной программы Ирана, и считал, что это государство не будет нападать на Израиль, поскольку в Тегеране понимали, что в этом случае его тут же сотрут с лица земли.

Общение с Шираком ценил президент России Владимир Путин, который рассказывал в одном из интервью, что экс-президент Франции вызывал у него наибольшее уважение. Он обращался к опыту Ширака в своих интервью и даже напомнил в одном из них, что инициатива Эммануэля Макрона по созданию общеевропейской армии лишь «реанимирует» идею Ширака.

Путин и Ширак были давно знакомы, и их личные и политические отношения укрепились в 2003 году, когда Франция, Германия и Россия вместе выступили против вторжения США в Ирак.

«Для Франции Ширак был значительной фигурой. Он, без сомнения, был последним французским президентом, значимым на дипломатическом уровне. Я вспоминаю, как в 2000-х годах, когда Ираку была объявлена война, Ширак отказался поддержать американскую позицию. Я помню антифранцузскую истерию, которая царила тогда в США, и как американцы выливали в реки французское вино. Ширак не уступил. Он был последним французским президентом, который воплощал независимую Францию», — говорит в беседе с «Газетой.Ru» французский журналист Антони Лефевр.

Ширак, к слову, был известным русофилом и в юности увлекался русской литературой. В 19 лет он даже сам перевел на французский язык роман Александра Пушкина «Евгений Онегин». Любовь к русскому языку Шираку привил русский эмигрант, который в 1930-е годы жил в доме его семьи.

Как-то во время вручения Государственной премии Российской Федерации за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности Ширак процитировал первую строчку стихотворения Федора Тютчева «Умом Россию не понять». В приветственной речи, он подчеркнул, что «без богатой российской культуры Европа была бы ущербным континентом».

Отойдя от государственных дел, Ширак продолжал заниматься гуманитарными проектами, однако сохранял влияние на французскую политику. Считается, что именно он был политическим ментором будущего президента Николя Саркози, которого, как писала пресса, он «вывел в люди».

«Жак Ширак был по-настоящему сильным президентом, но в то же время он был «своим». Еще французы помнят его как жизнерадостного человека, бонвивана, который любил пиво — и это тоже правда. Он действительно был бонвиваном, и нам это нравилось. Он воплощал в себе французский темперамент, наш галльский характер. И Франция во времена Ширака была на своем истинном месте в мире», — говорил Лефевр.