Крах и распад? Что угрожает Евросоюзу

В Европейском союзе завершился этап обновления политического руководства. Прошли выборы в Европарламент, и депутаты назначили глав различных ведомств, которые были предложены лидерами ЕС. В ближайшие годы новое правительство ожидают несколько испытаний, которые могут изменить направление общеевропейской политики.

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Разрушительный Brexit

Одним из главных испытаний для ЕC станет выход Великобритании из состава объединения. В настоящее время он назначен на 31 октября. Несмотря на то что британский парламент активно препятствует «жесткому» Brexit — выходу без соглашения — Борис Джонсон все еще не исключает подобного сценария.

Джонсон не раз настаивал на «жестком Brexit» и пытался запугать Брюссель с его помощью, но пока переговоры сторон по условиям сделки не дали никаких результатов. И подобное развитие событий негативно повлияет не только на Лондон, но и на Евросоюз.

Основная проблема — неопределенность границы Ирландии с Северной Ирландией, которая была открыта, когда Великобритания вступила в ЕС. Однако теперь сторонам придется заключать ряд новых соглашений. Также стоит учитывать, что выход Лондона без сделки отразится на экономических связях стран Евросоюза с самой Великобританией.

Вызывает вопрос и ситуация вокруг безопасности ЕС после выхода Лондона. Несмотря на то что Великобритания является частью НАТО, европейская безопасность окажется под угрозой из-за «жесткого Brexit». Дело в том, что страны Евросоюза придерживаются принципа «общая внешняя политика и политика безопасности», он был закреплен в Маастрихтском договоре в 1992 году. Данный принцип также учитывается в Лиссабонском договоре от 2009 года, который расширил сферу полномочий ЕС в области внешней и оборонной политики.

С данными вопросами предстоит разбираться новой главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и ее кабинету министров, состав которого был представлен в начале сентября. По словам политика, она намерена защитить европейский образ жизни от посягательств националистов внутри стран ЕС и «противников Европы» за рубежом.

Угроза со стороны правых

Заявление фон дер Ляйен связано с состоявшимися выборами в Европарламент, в ходе которых многие кандидаты использовали националистические лозунги. В итоге правые популисты увеличили свое представительство в ЕП.

Выборы в Европарламент были не слишком успешны для двух основных политических направлений в Европе — правоцентристы («Европейская народная партия») и левоцентристы («Прогрессивный альянс социалистов и демократов») потеряли места, соответственно 38 и 34, частично в пользу «проевропейских» объединений, а именно «Альянса либералов и демократов» и зеленых, которые получили соответственно +37 и +17 мест в ЕП. Новые левые из «Европейского объединения левых» также потеряли 14 депутатских мест.

Однако потери центристов и левых привели лишь к незначительному приросту в пользу «правых» евроскептиков из националистической «Европы наций и свободы» (+22) и «Европы свободы и прямой демократии» (+13). Условно «евроскептическая» группа Европейских консерваторов и реформистов же наоборот потеряла 13 мест в ЕП.

Евроскептики выступили относительно успешно на выборах за счет победы «Лиги Севера» в Италии и партии «Brexit» в Великобритании. Однако в случае выхода Лондона из ЕС успех британской партии полностью обнулится.

Таким образом, правые партии добились скромных успехов на выборах, по крайней мере, на фоне высоких ожиданий. Несмотря на это, правые силы точно не будут игнорировать свое право голоса при решении всех важных вопросов в Евросоюзе, а это существенно скажется на политике Европы в ближайшие годы.

Закат Меркель

Кроме того, вскоре Евросоюзу предстоит столкнуться с изменениями в государствах-членах. В частности, Германии необходимо найти нового канцлера, так как действующая глава правительства ФРГ Ангела Меркель твердо намерена покинуть свой пост в 2021 году и оставить политическую карьеру.

О своем решении Меркель объявила еще в прошлом году, предварительно покинув пост председателя немецкого Христианско-демократического союза (ХДС). Уход Меркель был связан с низкими результатами партии на региональных выборах и внутренним конфликтом в правящей коалиции, в которую входит ХДС, Христианско-социальный союз (ХСС) и «Социал-демократическая партия Германии» (СДПГ).

Главным провалом для Меркель стали выборы в федеральной земле Гессен — ХДС получила 27% голосов, что на 11,3 процентных пункта меньше, чем на последних выборах в 2013 году. Помимо этого, данный результат является худшим для партии с 1962 года. Поддержка СДПГ же снизилась с 30% в 2013 году до 19% по результатам прошедшего голосования.

При этом на выборах в Баварии главные союзники ХДС — ХСС — получили 37,2% голосов избирателей. Это стало худшим результатом для партии, которая впервые за почти 50 лет не смогла сформировать правительство большинства в регионе.

Сама Меркель заявила, что правительство «утратило доверие» немецких граждан. Однако ее уход был связан не только с результатами выборов, считает программный координатор Российского совета по международным делам Владимир Морозов.

«Превращение ХДС в центристскую партию, усталость избирателей от «больших коалиций» (правительство ХДС/ХСС и СДПГ), поддержка за счет немецких налогоплательщиков греческой экономики, скандал с отставкой бывшего федерального президента Кристиана Вульфа по обвинению в коррупции, рост числа иммигрантов из стран Ближнего Востока и связанный с этим рост преступности и ряд террористических актов не способствовали сохранению политического капитала Меркель», — писал Морозов в своей статье для «Газеты.Ru».

Преемницей Меркель на посту председателя ХДС стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую немецкие СМИ часто называют протеже канцлера. Однако пока она не обладает достаточным политическим весом, чтобы занять место Меркель. Крамп-Карренбауэр уже вызвала недовольство внутри партии из-за выборов в Европарламент, по итогам которых ХДС получила 23 мандата в ЕП, потеряв 6 мест.

К слову, на выборах свой результат улучшила правая партия «Альтернатива для Германии», она получила 11 мандатов, что на 4 больше по сравнению с прошлыми выборами. Также хорошо себя проявили «Зеленые», получив 21 мандат и улучшив свой результат почти в два раза.

Крамп-Карренбауэр теперь придется решать не только вопрос лидерства в партии, но и то, как противостоять росту поддержки левых и ультраправых сил в Германии. Меркель же назначила свою протеже на пост главы минобороны ФРГ, что может поднять рейтинг Крамп-Карренбауэр, учитывая трудности в работе ведомства.

«В Германии министров принято назначать не по профессии, а по политическим установкам, министр здесь не знаток, а представитель партии. Крамп-Каррэнбауэр должна выполнять свою работу, опираясь на ту команду и те возможности, которые у нее есть», — говорил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов «Газете.Ru».

Он также отмечал, что у Крамп-Каррэнбауэр есть управленческие навыки, но общие ожидания от этого назначения на данный момент сдержанно негативные.

Амбиции Макрона

Уход Меркель с политической арены влияет не только на Германию, но и на весь Евросоюз. Главы европейских стран уже начали борьбу за лидерство в ЕС, и наиболее активно желает заменить Меркель президент Франции Эммануэль Макрон.

К слову, французский лидер выглядит как один из главных победителей выборов в ЕП. Именно он завел в «Альянс либералов и демократов» 21 депутата от своей партии «Вперед, Республика», придав либеральному объединению нужный вес.

Макрон привержен идее глобализации и, можно сказать, старается войти в историю за счет своих масштабных планов по изменению Евросоюза.

В частности, французский лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным в начале августа заявил о необходимости заново создать архитектуру безопасности между ЕС и Россией.

Однако на реализацию своих планов у Макрона не так много времени — в 2022 году во Франции должны пройти президентские выборы. При этом действующий лидер может участвовать в них. Но ему предстоит заслужить доверие народа Франции, который последнее время не слишком жалует правительство.

Согласно опросу института общественного мнения во Франции, в августе действия Макрона поддерживали 34% французов. Данный показатель на 4% выше весеннего. При этом в основном его поддерживают лидеры бизнеса (45%) и жители страны, которые разделяют идеи партии «Европа Экология Зеленые» (41%).

Нынешний рейтинг президент Франции можно расценивать в положительном ключе, учитывая резкое падение данного показателя в декабре прошлого года. Тогда рейтинг Макрона упал с 33% до 23% на фоне протестов «желтых жилетов».

Негативно на популярности главы государства сказался и скандал с его помощником Александром Беналлой, которого уличили в избиении протестующих и обвинили в целом ряде правонарушений.

К слову, массовые манифестации «желтых жилетов» изначально начались из-за повышения цен на топливо. Однако впоследствии социально-экономический протест трансформировался в политический. Отсутствие четкой структуры позволило всем недовольным во Франции присоединится к митингующим.

Макрону пришлось пойти на серьезные уступки для урегулирования протестов, которые стали приобретать все более радикальный окрас из-за постоянных столкновений с полицией. В частности, президент Франции повысил минимальный размер оплаты труда на €100, отменил налог на вредные выбросы, а также снял налоги на выплаты за сверхурочные и годовые премии.

При этом один из главных критиков политики Макрона, глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен не исключает своего участия в предстоящих выборах. Она изначально поддерживала действия «желтых жилетов» и пользуется популярностью у евроскептиков.

Партия Ле Пен выиграла выборы в Европарламент во Франции, получив более 23% голосов избирателей, но в целом «Национальное объединение» показало не лучший результат. Дело в том, что по итогам выборов партия получила 23 места в парламенте, потеряв один мандат по сравнению с прошлым составом.

Согласно опросу института Elabe, на президентских выборах 2022 года за кандидата от «Национального объединения» готовы проголосовать 33% французов. Ле Пен уже была противником Макрона на выборах 2017 года, тогда она проиграла нынешнему лидеру во втором туре, набрав 33,9% голосов избирателей.

Если Ле Пен примет участие в предстоящих президентских выборах, она постарается собрать протестные голоса для выхода во второй тур, считает руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский. По его словам, «Национальное объединение», в основном, привлекает людей в небольших городах, деревенской местности и пригородах.

«Ле Пен будет привлекать протестный электорат, и он значителен, но сегодня ее оценивать как реального претендента, способного взять на себя ответственность за руководство страной, пока еще совершенно нельзя. Положение сил не изменяется по сравнению с тем, что было на прошлых выборах», — сказал Рубинский «Газете.Ru».

Говоря о вероятном кандидате, который сможет составить конкуренцию Макрону на предстоящих выборах, эксперт отметил, что данным вопросом задается весь политический класс Франции.

«Правоцентристы — республиканцы ищут сейчас такого кандидата, пока этот процесс далеко не закончен — таких претендентов минимум полдюжины, и пока ни один из них не имеет достаточно серьезной поддержки», — добавил Рубинский.

Эксперт подчеркнул, что многое покажут французские муниципальные выборы, которые пройдут в марте 2020 года. Они станут испытанием для Макрона и Ле Пен, так как у их партий достаточная слабая позиция в местных органах самоуправления.

Борьба за Польшу

В рамках ЕС политическая обстановка может измениться не только в Германии и Франции, но и в Польше. Президентские выборы должны пройти в стране в 2020 году. Помимо действующего главы государства Анджея Дуды, в них может принять участие нынешний глава Европейского совета, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск.

В таком случае у евроскептика Дуды появится серьезный конкурент. Главу Евросовета не особо жалует руководство Польши, Туск же известен своей критикой в адрес правительства страны. В особенности экс-премьер не раз выступал против судебной реформы, из-за который против страны даже были введены санкции ЕС.

Речь идет о реформе Верховного суда, которая принудительно отправляла на пенсию судей старше 65 лет. После принятия закона были уволены 20 из 72 судей польского Верховного суда.

Против данной реформы выступил Брюссель, в ЕС заявили, что она приведет к формированию политической системы, в рамках которой исполнительная власть получит возможность оказывать давление на судей. В итоге Польша отказалась от реформы, но недоверие Брюсселя к Варшаве не исчезло.

Возможная победа Туска будет положительным моментом для ЕС и поможет уменьшить напряженность в отношениях Брюсселя и Варшавы. Однако в Польше наибольшей поддержкой пользуется партия «Право и справедливость», и именно от нее собирается выдвигаться Дуда.

На выборах в Европарламент «Право и справедливость» в Польше стала победительницей, получив более 45% голосов избирателей и 26 мандатов в ЕП. Второе место же заняло оппозиционное проевропейское объединение «Европейская коалиция», которое под руководством Туска получила более 38% голосов и 17 мест в Европейском парламенте.

Несмотря на победу партии Дуды на выборах в ЕП, в октябре в Польше пройдут парламентские выборы, которые станут своеобразной подготовкой к президентской кампании. Согласно последним опросам, «Право и справедливость» имеет все шансы сохранить свои позиции, а «Европейской коалиции» остается только надеется на ошибку своих оппонентов. Однако каким будет итоговый результат, станет понятно лишь по завершении выборов.

Отношения с Россией

Периодически от некоторых стран Евросоюза исходят призывы к улучшению отношений с Москвой, снятию санкций и углублению сотрудничества, но в целом страны ЕС продолжают придерживаться общеевропейской позиции в подобных вопросах.

В основном, с требованиями как минимум пересмотреть подходы с взаимодействию с РФ выступают представители бизнеса, которые испытывают наибольшие трудности из-за санкций. Среди лидеров ЕС за сближение с Москвой (но в рамках той санкционной политики, которая действует сейчас) выступают Меркель, Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте, но все они преследуют разные цели. Канцлер Германии выступает за развитие экономического сотрудничества, президент Франции ждет российского участия в создании архитектуры безопасности Европы, и лишь Конте обещает продвигать вопрос о снятии ограничительных мер.

Тем не менее, наличие подобного тренда доказывает, что Европа не может существовать без России, также как и Россия без Европы,

считает директор Института стратегических оценок Сергей Ознобищев.

«Сейчас мы стали более рационально относиться к Европе, и там стали рационально относиться к нам, поэтому тренд на снятие санкций совершенно объективен и санкции на самом деле себя изжили, их так много, что все уже забыли, в связи с чем и какими событиями были введены те или иные ограничительные меры. Поэтому надо их конечно же потихоньку убирать», — сказал Ознобищев «Газете.Ru».

Говоря о том, как перемены в Европе скажутся на отношениях с Москвой, он отметил, что дело не в новых людях, которые пришли в Европарламент или будут избраны в дальнейшем, а в системе отношений и в политике.

«Если мы наши отношения наладим и сможем скруглить те углы, которые появились в наших отношениях в связи с Крымом и Украиной, то будет все иначе выглядеть. Необходимо делать ставку на нормализацию политического процесса, а не на новых людей, которые придут в ЕП. Все русофилы никогда не придут в Европарламент, всегда там будут люди, которые будут критически относиться как к нашей стране, так и ко многим другим вещам», — подытожил Ознобищев.