«Главное не умереть»: Скабеева осадила украинскую журналистку

В эфире передачи «60 минут», которая идет на канале «Россия 1», российская телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской после слов о проплывающем «трупе» России.

Реклама

Соколовская, рассуждая на тему истекающего газового контракта между Москвой и Киевом, заявила, что России придется идти на любые уступки Украине, чтобы не сорвать европейские поставки газа. «И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш «труп» аккуратно проплывет мимо нас», — отметила украинская журналистка.

В ответ на это ведущая программы Ольга Скабеева назвала это заявление Соколовской идиотизмом. «Главное, когда глумишься, не умереть от холода», — добавила российская журналистка.

Несколькими днями ранее в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры, основной темой которых стал транзит газа при участии России, Украины и представителей Евросоюза. Тогда Москва предложила Киеву временно продлить контракт, действие которого истекает в конце 2019 года. Однако представители Украины и Еврокомиссии заявили, что это невозможно и необходимо искать «другое решение».

Во время этой встречи стороны лишь обсудили позиции по различным вопросам, единогласно отметив, что достигнутый конструктив в диалоге указывает на то, что решение вопроса по транзиту газа скорее всего сдвинется с мертвой точки, передает РИА «Новости».

«На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации», — сказал глава Минэнерго Александр Новак по итогам встречи. Он также отметил, что во время беседы удалось обсудить возможные объемы поставок газа, судебные споры «Нафтогаза» и «Газпрома».

По словам Новака, Россия приняла к сведению презентованную украинскими партнерами новую нормативную базу, которая, предположительно, будет работать на украинском рынке после 2019 года.

«Наша позиция заключается в том, что если европейское законодательство к 1 января 2020 года действительно будет имплементировано в украинское законодательство, мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством. Это означает, готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года», — добавил российский политик.

Он также отметил, что забронировать транзитные мощности можно как на краткосрочный, так и на долгосрочный период. Но дело в том, что сроки долгосрочного бронирования по таким нормам уже прошли. По его словам, если рассматривать бронирование, например, на январь 2020 года, то в соответствии с законодательством соответствующая заявка должна быть рассмотрена до 1 декабря текущего года.

«Поэтому [украинские] коллеги должны, конечно же, свое законодательство сейчас привести в соответствие с тем, чтобы можно было такие заявки подавать уже начиная с 1 декабря этого года», — обратил внимание министр.

Планируется, что следующая встреча состоится в таком формате в конце октября. При этом контракт на транзит российского газа в Европу заканчивается 31 декабря.

Во время встречи обсуждались приемлемые для России, Украины и Европы варианты. В частности, стороны думают о продлении на некий срок действующего контракта или бронировании транзитных мощностей Украины по правилам газового рынка Европейского союза, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года. Но по словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, это означает, что с юридической точки зрения нельзя будет продлить действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину. В связи с этим он предложил искать иные варианты решения вопроса с поставками в следующем году.

Трехсторонние переговоры были начаты еще в 2014 году по инициативе российского президента Владимира Путина, который направил письмо лидерам европейских стран. В нем он указал, что за последние годы Россия субсидировала Украину на $35,4 млрд за счет занижения цен на газ. Путин предложил провести министерские консультации сторон, чтобы выработать согласованные действия по стабилизации экономики Украины и обеспечить поставки и транзит российского газа в строгом соответствии с контрактами.