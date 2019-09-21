«Главное не умереть»: Скабеева осадила украинскую журналистку

Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа

В эфире программы «60 минут» телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет «труп» России. Во время разговора об истекающем контракте по транзиту газа из России в Европу через Украину Скабеева отметила, что главное украинцам «не умереть от холода» в то время пока они глумятся.

В эфире передачи «60 минут», которая идет на канале «Россия 1», российская телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской после слов о проплывающем «трупе» России.

Соколовская, рассуждая на тему истекающего газового контракта между Москвой и Киевом, заявила, что России придется идти на любые уступки Украине, чтобы не сорвать европейские поставки газа. «И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит. А мы уже сейчас стоим и выжидаем. Мы ждем, пока ваш «труп» аккуратно проплывет мимо нас», — отметила украинская журналистка.

В ответ на это ведущая программы Ольга Скабеева назвала это заявление Соколовской идиотизмом. «Главное, когда глумишься, не умереть от холода», — добавила российская журналистка.

Несколькими днями ранее в Брюсселе прошли трехсторонние переговоры, основной темой которых стал транзит газа при участии России, Украины и представителей Евросоюза. Тогда Москва предложила Киеву временно продлить контракт, действие которого истекает в конце 2019 года. Однако представители Украины и Еврокомиссии заявили, что это невозможно и необходимо искать «другое решение».

Во время этой встречи стороны лишь обсудили позиции по различным вопросам, единогласно отметив, что достигнутый конструктив в диалоге указывает на то, что решение вопроса по транзиту газа скорее всего сдвинется с мертвой точки, передает РИА «Новости».

«На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации», — сказал глава Минэнерго Александр Новак по итогам встречи. Он также отметил, что во время беседы удалось обсудить возможные объемы поставок газа, судебные споры «Нафтогаза» и «Газпрома».

По словам Новака, Россия приняла к сведению презентованную украинскими партнерами новую нормативную базу, которая, предположительно, будет работать на украинском рынке после 2019 года.

«Наша позиция заключается в том, что если европейское законодательство к 1 января 2020 года действительно будет имплементировано в украинское законодательство, мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством. Это означает, готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года», — добавил российский политик.

Он также отметил, что забронировать транзитные мощности можно как на краткосрочный, так и на долгосрочный период. Но дело в том, что сроки долгосрочного бронирования по таким нормам уже прошли. По его словам, если рассматривать бронирование, например, на январь 2020 года, то в соответствии с законодательством соответствующая заявка должна быть рассмотрена до 1 декабря текущего года.

«Поэтому [украинские] коллеги должны, конечно же, свое законодательство сейчас привести в соответствие с тем, чтобы можно было такие заявки подавать уже начиная с 1 декабря этого года», — обратил внимание министр.

Планируется, что следующая встреча состоится в таком формате в конце октября. При этом контракт на транзит российского газа в Европу заканчивается 31 декабря.

Во время встречи обсуждались приемлемые для России, Украины и Европы варианты. В частности, стороны думают о продлении на некий срок действующего контракта или бронировании транзитных мощностей Украины по правилам газового рынка Европейского союза, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года. Но по словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, это означает, что с юридической точки зрения нельзя будет продлить действующий контракт на транзит газа из России в Европу через Украину. В связи с этим он предложил искать иные варианты решения вопроса с поставками в следующем году.

Трехсторонние переговоры были начаты еще в 2014 году по инициативе российского президента Владимира Путина, который направил письмо лидерам европейских стран. В нем он указал, что за последние годы Россия субсидировала Украину на $35,4 млрд за счет занижения цен на газ. Путин предложил провести министерские консультации сторон, чтобы выработать согласованные действия по стабилизации экономики Украины и обеспечить поставки и транзит российского газа в строгом соответствии с контрактами.