«Кому есть дело до украинцев?» Громкое заявление Трампа

Американская политика в отношении Украины не имеет никакого смысла, да к тому же вызывает раздражение российской власти — об этом, согласно материалу издания Washington post, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в разговоре с высокопоставленным чиновником своей администрации, пишет НСН.

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«Позиция президента, в целом, что мы должны признать факт, что русские должны быть нашими друзьями, и кому есть дело до украинцев?», — приводит РИА «Новости» слова собеседника президента США.

При этом накануне издание The Wall Street Journal писало, что Трамп восемь раз просил президента Украины Владимира Зеленского помочь с расследованием дела против сына его главного конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена, передает ФАН.

Отмечается, что Трамп уговаривал Зеленского работать с его адвокатом Рудольфом Джулиани. Кроме того, он предложил украинскому лидеру любую помощь за сотрудничество. Уточняется, что Джулиани неоднократно встречался с представителями украинского правительства. По информации издания, в Белом доме отказались комментировать эту информацию.

В тот же день палата представителей конгресса США одобрила военную помощь Украине. Как отмечается, речь идет о сумме в размере $250 млн. Средства на военную помощь украинскому государству продолжат выделять в следующем финансовом году, который в США начинается с 1 октября.

За день до этого

президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Евросоюзе наблюдается усталость от Украины.

По ее словам, украинские власти не следуют советам своих западных партнеров.

«Причина усталости — в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — сказала Кальюлайд.

По ее мнению, новому правительству Украины следует показать, что теперь развитие страны будет проходить быстрее.

«Это не значит, что до сих пор ничего не делалось. Напротив, реформы, проведенные за прошлые годы, создали фундамент для того, чтобы сейчас получить результат», — отметила глава государства.

Она также добавила, что часть стран Европейского союза готовы «поступиться интересами Киева ради экономических отношений с Москвой», и на это не повлияют возможные успехи Украины в борьбе с коррупцией.

Чуть ранее власти США заявили о намерении направить дополнительные средства оборонному сектору Украины. В планах Вашингтона выделить еще $141,5 млн отдельно от $250 млн на инициативу по оказанию помощи Украине.

В Пентагоне заявили, что этот запрос будет отправлен на рассмотрение в конгресс на этой неделе. Уточняется, что в случае согласования плана по дополнительному выделению средств всего на помощь Украине будут выделено $1,6 млрд.

Впрочем, по словам члена комитета Совета Федерации по международным делам Олега Морозова

суммы, которые планирует выделить американская сторона, не очень большие, и США таким образом пытаются откупиться от Украины «малой ценой».

Сенатор заявил, что, хотя такие действия и подпитывают «агрессивный характер нынешнего режима», парламентарий призвал не закатывать глаза от ужаса.

«По факту американцы тоже умеют считать свои деньги», — подчеркнул парламентарий.

Кроме того, он добавил, что на предполагаемые для помощи Украине денежные средства нельзя «радикально перевооружить армию и сделать ее реально боеспособной».

Сам Киев также признает усталость Запада от Украины, особенно — от антироссийской риторики в угоду украинским властям. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил: доказательством того, что Запад отступает от политики санкций, служит восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ, а также призывы к возвращению формата G8 с участием РФ.

«И даже если западные санкции не идеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их — они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении», — добавил дипломат.

Напомним, с 2014 года действуют ограничения ЕС, наложенные на отдельные сектора российской экономики. Эти санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов, а также товаров двойного назначения.

Ряду финансовых институтов, крупным энергетическим компания и оборонным фирмам ограничен доступ на первичный и вторичный рынок капитала ЕС.

Действует эмбарго на торговлю оружием и запрет на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд, частично закрыт доступ к технологиям в сфере добычи нефти.

Кроме того, ЕС ввел индивидуальные санкции в отношении российских чиновников и бизнесменов. Попавшим под санкции запретили въезд в Евросоюз на полгода и заморозили зарубежные счета.

Россия в ответ ввела продуктовое эмбарго в отношении членов Европейского Союза, Канады, Австралии, Норвегии и США. Запрет продлен до 31 декабря 2020 года. В ходе прямой линии 20 июня президент России Владимир Путин сообщил, что потери России с момента введения против нее санкций в 2014 году составили $50 млрд. Но Евросоюз потерял от разрыва отношений с Россией больше — порядка $240 млрд.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ранее отрицала, что российскими контрасанкциями нанесен значительный ущерб экономике ЕС.