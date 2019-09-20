«Распад механизма»: как рушится санкционный режим

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал провалом и распадом санкционного механизма решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить полномочия России в организации, а также пригласить на заседание ОБСЕ представителей организаций Крыма.

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«Решение ПАСЕ [о восстановлении полномочий России в организации], приглашение на заседание ОБСЕ представителей так называемых крымских организаций — все это провалы, рассыпания, отпадение кусочков большого санкционного механизма»,— заявил Пристайко в интервью «Европейской правде».

По словам политика, санкции носят целостный характер, и нарушение в одной части отражается на других.

«Если кто-то из лидеров начинает ездить в Россию или приглашать сесть за стол «большой восьмерки» <...> — это тоже вопрос санкций», — заявил Пристайко.

«Большая семерка» — ранее «большая восьмерка» — это группа индустриально развитых стран. В настоящее время в организацию входят Канада, Италия, Франция, США, Великобритания, Япония и Германия.

О возможности возвращения России в формат заговорили в преддверии саммита этой организации главы Франции и США Эммануэль Макрон и Дональд Трамп.

Россия не принимает участие во встречах формата с 2014 года. Он изменился с G8 на G7 в связи с присоединением Крыма к России. Москва при этом неоднократно подчеркивала, что вопрос с принадлежностью полуострова, который вошел в состав страны после референдума, проведенного в соответствии с международным правом, закрыт.

Пристайко практически повторил свои же собственные слова, сказанные двумя днями ранее. В интервью немецкой газете Die Welt он заявил, что Западу становится все сложнее следовать политике санкций в отношении России.

«И даже если западные санкции не идеальны и для наших западных партнеров все сложнее поддерживать их — они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении», — заявил он в беседе с германским журналистом.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT слова главы украинского МИД.

По мнению парламентария, текущий санкционный режим позволяет Европе не доводить отношения с Россией до «точки кипения», поэтому пока не стоит ожидать пересмотра санкционной политики.

Слова Пристайко фактически подтвердила в недавнем интервью «Европейской правде» президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она рассказала, что в ЕС наблюдается усталость от Украины. По ее словам, украинские власти не следуют советам своих западных партнеров.

«Причина усталости в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — сказала она.

Президент Эстонии отметила, что Киеву следует показать, что теперь развитие страны будет проходить быстрее.

«Это не значит, что до сих пор ничего не делалось. Напротив, реформы, проведенные за прошлые годы, создали фундамент для того, чтобы сейчас получить результат», — сказала эстонский политик.

При этом, по ее словам, часть стран Европейского союза готовы «поступиться интересами Киева ради экономических отношений с Москвой», и на это не повлияют возможные успехи Украины в борьбе с коррупцией.

Санкции ЕС были введены в 2014 году. Они коснулись в основном финансового и энергетического секторов экономики России. Кроме этого ЕС ввел эмбарго на поставки в страну товаров двойного назначения, а также оборудования и технологий в сфере добычи нефти.

В ответ на рестрикции ЕС Москва ввела свои контрсанкции, так называемое продовольственное эмбарго в отношении ряда стран, в том числе членов Европейского союза, Канады, Австралии, Норвегии и США. Они подразумевают запрет на импорт в Россию некоторых продуктов, в том числе мяса и молочной продукции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС не отменять антироссийские санкции.

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — заявил он.

Зеленский охарактеризовал санкции как «налог ради мира». «Санкции — это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите — это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены», — сказал глава Украины.

«Негативно [восприняты слова Зеленского в Кремле]. Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту», — ответил на призыв Зеленского пресс-секретарь российского лидера Владимира Путина Дмитрий Песков.

Но, несмотря эти заявления, тот же глава МИД Пристайко говорит о том, что в отношениях Москвы и Киева наступила «оттепель». Его заявление последовало после того, как между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

«Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отмечал российский МИД.