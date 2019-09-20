Селфи с усами: Зеленского насмешила шутка про Лукашенко

Неудачные селфи с усами президента Белоруссии Александра Лукашенко рассмешили президента Украины Владимира Зеленского. Случай произошел во время выступления студии «Квартал 95» на закрытой части форума Ялтинской европейской стратегии (YES).

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Юмористы показывали шуточный «чат», в котором участвовали Россия, Украина, США, Великобритания, Франция, Китай, Северная и Южная Кореи. В какой-то момент к чату присоединились украинский экс-президент Петр Порошенко, «российские хакеры» и даже Международный валютный фонд.

Россия в чате выражала желание аннексировать часть Британии, в ответ на что страны Запада стали немедленно угрожать санкциями. Украина же начала разговор про очередной денежный транш, но МВФ тут же вышел из чата.

Одновременно с этим Украина объясняет Белоруссии, как сделать селфи — снимок самого себя. После этого в чате появились неудачные снимки белорусского лидера Александра Лукашенко с его усами, сфотографированными крупным планом.

На видео с мероприятия видно, как сидящий в зале Зеленский после шутки с Лукашенко смеется до слез.

Усы Лукашенко, которые белорусский президент носит по меньшей мере с начала 1990-х годов, уже давно являются поводом для многочисленных шуток в интернете.

На одной из картинок усы Лукашенко, имеющие трапециевидную форму, сравниваются с масонским символов — пирамидой с глазом посередине.

Популярностью пользуются картинки, на которых у Лукашенко «сбрили» усы с помощью фоторедакторов. Иногда усы «уходят» от Лукашенко — пользователи прилепляют их на фотографии президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

На одном из мемов Лукашенко с характерным прищуром «стрижет усы» своему российскому коллеге.

Усы Лукашенко сравнивают с усиками нацистского фюрера Адольфа Гитлера — не в пользу последнего, потому что у белорусского президента «усы моднее». Кроме того, усы Лукашенко «прирастили» ключевому герою экранизации «Властелина Колец» — хоббиту Фродо Бэггинсу.

В последнее время белорусско-украинские отношения находятся в противоречивом состоянии: в начале сентября Александр Лукашенко распорядился закрыть границу с южным соседом. По его словам, пойти на такие меры пришлось из-за потока оружия, хлынувшего в Белоруссию с Украины.

Глава Белоруссии отметил, что поток оружия — это «самое страшное» из всего возможного, так как если оружие попадает в руки простых людей, особенно националистически настроенных, не исключен терроризм.

Между тем в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что в прошлом году было изъято 800 боеприпасов и 76 единиц оружия на границе с Украиной.

При этом всего за пару недель до этого Владимир Зеленский попросил у Белоруссии помощи, сообщал Лукашенко.

Эту тему президент республики обсудил с премьер-министром страны Сергеем Румасом 23 августа — в частности, глава государства поинтересовался, в должной ли мере Киеву оказывается поддержка. «У нас вроде бы и с Украиной сейчас неплохие отношения», — отметил глава Белоруссии.

Кроме того, он поднял вопрос взаимоотношений с Россией. «Какова сейчас ситуация, обстановка, доработаны ли вопросы, которые оставались, и на чем сейчас спотыкаемся? Вот этот комплекс белорусско-российских отношений — главный вопрос», — подчеркнул Лукашенко.

По предварительным данным, Зеленский попросил о помощи белорусского лидера в ходе телефонного разговора, который состоялся 31 июля. Во время беседы президент Украины проинформировал Лукашенко о ситуации в Донбассе и поблагодарил за организацию в Минске эффективной переговорной площадки.

Также президенты договорились о скором визите главы Белоруссии в Киев, после чего Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний и пожелал успеха в работе.

Поводом для шуток часто становится также и продолжительность нахождения Лукашенко у руля Белоруссии. Западные СМИ долгое время называли его «последним диктатором Европы».

Характерный белорусский акцент Лукашенко также часто смешит пользователей Сети. При этом сам белорусский лидер уже сравнивал белорусскую мову с украинской — в 2014 году, встречаясь с тогдашним врио президента Александром Турчиновым, всего через месяц после «евромайдана» и госпереворота.

Лукашенко призвал украинцев не видеть в белорусах своих противников.

«Я всегда говорю: это наша Украина. Это те же люди, особенно здесь [на Полесье]. Полесье — оно и белорусское, и украинское, здесь не разберешь, кто живет. Даже говор здесь у белорусов больше похож на украинский», — отметил президент.