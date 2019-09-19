Тревожная болтовня: разведка США жалуется на Трампа

Сотрудник американской разведки подал жалобу своему начальству в связи с «тревожным разговором» президента США Дональда Трампа с каким-то иностранным лидером. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Неизвестно, с кем именно разговаривал Трамп, однако он дал «какое-то обещание». Разговор при этом был телефонным, отметили источники издания.

Жалоба была подана 12 августа — за указанный в документе период Трамп разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, лидером КНДР Ким Чен Ыном и тремя другими иностранными лидерами.

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Инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон заявил, что полученным сведениям можно доверять. Врио главы национальной разведки США Джозеф Магуайр раскрывать детали дела отказался, хотя об этом должны быть извещены надзорные комитеты Конгресса и Сената США.

Эта ситуация вызвала противостояние между конгрессменами и разведчиками. Кроме того, могли ухудшиться и без того напряженные отношения между Трампом и спецслужбами.

«Болтливость» Дональда Трампа уже не в первый раз становится причиной скандала национального масштаба в США. В начале сентября телеканал CNN сообщал, что предполагаемого агента ЦРУ, российского чиновника Олега Смоленкова, могли вывезти в Штаты из-за «неумения Трампа держать язык за зубами».

Однако в ЦРУ эти сообщения опровергли, не став при этом отрицать факт эвакуации своего агента.

Самого Трампа беспокоит «болтливость» сотрудников его администрации. В конце августа личный помощник президента страны Мадлен Вестерхут ушла в отставку после того, как Трампу стало известно, что она поделилась с журналистами деталями о его отпуске в Нью-Джерси.

Скандалы вокруг возможной госизмены американской верхушки сотрясают американские СМИ с момента избрания Трампа в 2016 году. Как сообщает ФАН, в июне 2019 года Трамп сам обвинил в измене газету The New York Times, опубликовавшую статью о «подозрительных» попытках спецслужб США внедрить вредоносное программное обеспечение в российскую энергосистему с целью в нужный момент отключить некоторые ее элементы.

«Они настоящие трусы и без сомнения являются врагами народа», — заявил американский лидер.

Fox News отмечает, что, хотя половина американцев считает президента страны Дональда Трампа виновным в «сговоре» с Россией, лишь малая доля видит в его будущем импичмент.

В июне телеканал CNN обвинил Трампа во лжи: американский лидер за час своего выступления в Орландо как минимум 15 раз допустил неправдивые высказывания.

В частности, президент заявил, что расследование его связей с Россией было незаконным и стоило бюджету 40 миллионов долларов. По данным журналистов, первое утверждение не имеет под собой оснований, а точные затраты на расследование неизвестны.

В апреле 2019 года была опубликована статистика вранья Трампа — за более чем 870 дней своего президентства он допустил более 10 тыс. ложных высказываний, сообщала The Washington Post. Больше всего Трамп врет, выступая на митингах перед своими сторонниками, говорится в публикации.

Трамп в долгу не остается — в своем твиттере американский президент постоянно называет критикующие его СМИ не иначе как «фейк ньюс», а их деятельность — антиамериканской.

Еще одной точки кипения диалог Трампа и разведсообщества достиг в июле 2018 года — после саммита с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. По его итогам глава Белого дома сообщил, что, несмотря на заявления разведки о «вмешательстве» Москвы, он доверяет президенту РФ. Эти слова вызвали в США настоящий скандал — на основании этих заявлений противники Трампа сделали выводы, что он не верит собственной разведке.

Из-за резкой критики, которая встретила его дома, Трамп был вынужден изменить свои высказывания: «Я принимаю выводы разведки, что было вмешательство [России]... И не было никакого сговора [с Россией]», — так Трамп говорил уже буквально на следующий день после встречи с Путиным.

Президент США считает, что американские разведагенства — это часть так называемого «глубинного государства», которое служит щитом для тайной политэлиты США.