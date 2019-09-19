«Лжец и карьерист»: Кэмерон унизил Джонсона

В своей книге «Под запись» экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон пишет, что нынешний глава правительства Борис Джонсон, хотя и считается апологетом Brexit, не верит в него.

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«Я пришел к выводу, что он рискнул исходом, в который не верил, потому что это помогло бы его политической карьере», — размышляет экс-премьер в своей книге воспоминаний, которая появится на полках в британских магазинах в четверг, 19 сентября.

Экс-премьер также пишет в книге, что все заявления Джонсона о суверенитете Великобритании были для него «второстепенными» и он думал лишь о том, что может с этого получить. Кэмерон также отмечает, что у них был «открытый конфликт» по многим вопросам, включая вопросы эмиграции.

В своих воспоминаниях Кэмерон называет Джонсона «лжецом» и «карьеристом». Экс-премьер пояснил, что нынешний премьер долгое время колебался, на чью сторону встать, перед референдумом о выходе Британии из ЕС, который прошел в 2016 году. Кэмерон также добавил, что, хоть политик и был евроскептиком, до этого момента он не выступал за Brexit.

Кэмерон пишет, что пытался привлечь Джонсона на свою сторону: накануне референдума он встретился с политиком и предложил ему пост министра обороны в обмен на поддержку консерваторов. Однако тот отказался, а спустя время начал кампанию в пользу Brexit вместе с близким другом экс-премьера Майклом Гоувом.

Он также раскритиковал действия Бориса Джонсона, отправившего парламент на принудительные каникулы.

Brexit — болезненная тема для Кэмерона, так как именно при его премьерстве состоялся известный референдум, на котором британцы высказались за выход страны из ЕС. Правда, извинений за проведение референдума британцы от своего бывшего премьера не дождались. Единственное, о чем жалеет Кэмерон, так это о том, что «проиграл» кампанию.

После того, как 52% граждан Великобритании проголосовали за Brexit, то есть выход страны из состава Евросоюза, Кэмерон заявил о том, что стране нужно новое руководство. Оно должно отвечать интересам большинства граждан, объяснял политик, до референдума призывавший сохранить британское членство в ЕС. После референдума Кэмерон понял, что проиграл, и подал в отставку. Консервативная партия страны также осталась без лидера. Позже на этом посту его сменила Тереза Мэй.

Многие до сих пор считают Кэмерона виновным в сложившейся в стране обстановке.

Некоторые владельцы книжных магазинов демонстративно не хотят класть его мемуары на прилавок.

Один из читателей Guardian не отказывает себе в удовольствии язвительно отозваться о премьере.

«Я на самом деле не виню Кэмерона за его азартную и кавалерийскую натуру. Его безответственность, вероятно, является неизбежной частью глубоко укоренившегося воспитания. Я нахожу невероятным, что политический и медийный истеблишмент все еще находится в плену гнилой системы, которая породила череду лидеров, которые привели Великобританию на грань бедствия», — пишет житель Дублина Джо Маккарти.

Есть и те кто выражает сочувствие экс-премьеру, который вспоминает, как тяжело перенес смерть шестилетнего сына.

В книге Кэмерон дает нелестные характеристики лидеру Лейбористской партии Джеймсу Корбину, который, по его словам, вел себя несамостоятельно и спрашивал у него советов, как вести себя в той или иной ситуации.

Политик касается в книге и своих контактов с российским президентом Владимиром Путиным. По его словам, «несмотря на все исторические и сегодняшние трудности» между Великобританией и Россией, он «пытался построить отношения» с Путиным. Кэмерон отмечает, что в начале он «хорошо понимал» Путина, однако впоследствии их «приятельские» отношения «полностью развалились».

Как отмечают наблюдатели, публикация книги для Кэмерона — это возможность в определенной степени напомнить о себе. Британская пресса со ссылкой на источники в окружении Кэмерона пишет, что политик рассматривает возможность своего выдвижения в парламент в случае досрочных выборов.