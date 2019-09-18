Сроки и «дорожные карты»: планы интеграции России и Белоруссии

«Дорожная карта» интеграции России и Белоруссии может быть утверждена президентами двух государств Владимиром Путиным и Александром Лукашенко к 8 декабря», — сообщил белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко в ходе визита в Новосибирскую область.

Реклама

«До 1 ноября этого года должны быть разработаны «дорожные карты», их 31 — по разным направлениям. Наши связи еще будут уплотняться. Мы будем проводить единую промышленную и научную политику. Сейчас работаем над этими «дорожными картами». Наши связи будут еще теснее, чтобы быть сильнее и жить в лучших условиях», — приводит РИА «Новости» слова дипломата.

В частности, до 1 ноября Москва и Минск должны подготовить «дорожную карту» по ядерной энергетике. Всего в проекте восемь пунктов, предварительно определены планируемые сроки реализации мероприятий, ответственные исполнители. Первый пункт — анализ нормативной базы России и Белоруссии в области ядерной энергетики по всем видам регулирования, за которые отвечают Минэнерго, МЧС, Минздрав и другие ведомства.

«Мы сделаем анализ таких документов, посмотрим, какая гармонизация потребуется и в каком виде. Еще одно направление — наука, а также подготовка кадров», — рассказал заместитель министра энергетики Белоруссии Михаил Михадюк на встрече с заместителем генерального директора госкорпорации «Росатом» Николаем Спасским.

Кроме того,

в «дорожной карте» должна быть отражена подготовка межправительственных соглашений двух стран по отработанному ядерному топливу.

«Его разработка предусмотрена межправсоглашением по сооружению Белорусской АЭС. Уже пришло время готовить этот документ. Стратегию по обращению с отработанным ядерным топливом мы приняли, начнем отрабатывать и это направление», — добавил замминистра.

Ранее сообщалось, что правительства России и Белоруссии намерены сформировать единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем с января 2021 года.

Также указывалось, что Москва и Минск хотят стандартизировать учет собственности, практически полностью объединить надзор в банковской сфере при сохранении двух регуляторов, ввести единый управляющий механизм на рынке нефти, газа и электроэнергии и установить государственное регулирование отраслей, передает НСН.

Россия и Белоруссия должны выходить на единый рынок газа, выразил уверенность министр экономического развития России Максим Орешкин. По его словам, в соответствующей «дорожной карте» будут учтены все параметры, связанные с созданием единого газового рынка.

Касательно реакции ряда государств на сближение России и Белоруссии, то в Москве спрогнозировали недовольство со стороны западных стран. «Реальная экономическая интеграция России и Белоруссии вызовет агрессивно-истеричную реакцию Запада. Возможны и провокации. Но, как говорится, собака лает, караван идет», — сказал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

В октябре прошлого года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава Совета национального собрания Белоруссии Михаил Мясникович провели совместную встречу с руководителями субъектов обеих стран.

«Нужно беречь российско-белорусскую дружбу, уделять приоритетное внимание укреплению двустороннего сотрудничества», — указала глава верхней палаты российского парламента.

Председатель комиссии по законодательству и регламенту Артем Туров рассказывал, что законодательства России и Белоруссии развивались параллельно и не были синхронизированы.

«Нашей главной задачей являлось создание таких условий, при которых граждане, где бы они ни находились — россияне на территории Беларуси, либо наоборот — получали одинаковые возможности, права и услуги. Это касается, в первую очередь, вопросов пенсионного обеспечения, социальных гарантий, здравоохранения, вопросов образования, и многих других», — пояснял парламентарий.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подтвердил, что укрепление экономических связей пойдет на пользу обеим сторонам, передает ФАН.

«Конечно, это положительный момент. Все, что способствует восстановлению разорванных связей между бывшими республиками Советского Союза — это большой плюс для всех участников интеграции», — сказал сенатор.