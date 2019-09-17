Русскоязычный Израиль: Путин рассказал о родстве русских и евреев

«Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — заявил президент России Владимир Путин на заседании израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод», который занимается поддержкой проектов в образовании, культуре и благотворительной сфере. Об этом пишет РИА «Новости».

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По мнению Путина, россияне и израильтяне связаны родственными и дружескими узами. Глава государства добавил, что в Израиле проживают и имеют гражданство около двух миллионов русскоязычных человек.

На мероприятии благотворительного фонда Путин отметил, что Россию и Израиль объединяют общие, трагические страницы истории.

Ранее на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху российский президент отметил важность парламентских выборов в Израиле, которые проходят сегодня, 17 сентября. На переговорах он подчеркнул, что в Израиле проживают «около полутора миллионов выходцев из Советского Союза».

«Мы всегда считали их своими людьми, своими соотечественниками и, конечно, нам небезразлично, какие люди придут в парламент Израиля», — сказал Путин.

В Израиле проживает более 20% русскоязычных евреев — выходцев из СССР и России, — уехавшие в эту страну как при советской власти, так и позже. Многие русские евреи сохраняют связь с Россией, сохраняют русскую культуру, обучают детей русскому языку.

Известно, что создание еврейского государства стало возможным благодаря согласованной позиции США и СССР. Несмотря на то что благожелательная позиция СССР была неожиданной как для арабов, так и для евреев, Советский Союз полностью поддержал создание Израиля. И хотя советский лидер Иосиф Сталин не питал особенно теплых чувств к евреям, его позиция в вопросе Израиля была продиктована прагматическими соображениями.

Советским лидером двигало желание действовать в пику Великобритании, влияние которой на Ближнем Востоке СССР хотел ослабить.

«Сталин видел собственные причины в поддержке Израиля, и одна из них — возможность того, чтобы британцы убрались с Ближнего Востока», — писал Джошуа Рубенштайн в книге «Последние дни Сталина».

В 1967 году после «шестидневной войны» арабских стран против Израиля Москва и Тель-Авив разорвали отношения. Несмотря на то что формально боевые действия против арабских стран начал Израиль, арабские государства, включая Сирию, неоднократно провоцировали израильтян, обстреливая их территорию. СССР, который в то время активно поддерживал страны арабского мира «социалистической» ориентации, встал на их сторону.

Отношения двух стран были полностью восстановлены только в 1990 году.

Кульминации отношения России и Израиля достигли уже при Владимире Путине, который не только подчеркивал непримиримость к антисемитизму, но и поддерживал дружеские отношения со многими израильскими лидерами. Особые отношения у него сложились с экс-главой минобороны страны Авигдором Либерманом и премьером Биньямином Нетаньяху, который в мае 2018 года стал почетным гостем российского президента на параде Победы в Москве.

Появление Нетаньяху 9 мая в Москве можно считать беспрецедентным. Он стал первым израильским премьером, который присутствует на подобных мероприятиях в российской столице. В 2005 году по случаю Дня Победы прибыл президент Израиля Моше Кацав, однако в еврейском государстве именно премьер — главная фигура.

Кроме того, Израиль отмечает 9 мая как государственный праздник. Соответствующее решение в июле 2017 года единогласно принял парламент Израиля. В январе 2018 года Нетаньяху и Владимир Путин почтили память жертв Холокоста во время совместного посещения московского Еврейского музея и центра толерантности. Тогда российский президент отметил, что визит Нетаньяху особенно символичен тем, что «в эти дни весь мир вспоминает о жертвах Холокоста».

«Считаю, что один из главных уроков всей истории прихода нацизма к власти и поражения нацизма состоит в том, что нужно пресекать подобного рода зло вовремя. Это наша задача и сегодня», — сказал тогда Путину глава еврейского правительства.