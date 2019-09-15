Нефть пылает: как хуситы разожгли мировой конфликт

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности Тегерана к 100 нападениям различного рода на Саудовскую Аравию. При этом он отметил, что пока происходят эти атаки, президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД Мохаммад Джавад Зариф лишь делают вид, что занимаются дипломатией. «Несмотря на все призывы к деэскалации, Иран в данный момент начал беспрецедентную атаку на мирового поставщика энергии», — цитирует ТАСС слова Помпео.

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Госсекретарь также добавил, что Вашингтон будет работать со своими партнерами и союзниками для обеспечения качественного снабжения энергетических рынков. Кроме того, США намерены «привлечь Иран к ответственности за его агрессию».

При этом в сенате США высказались более конкретно и призвали нанести ответный удар по нефтяной промышленности Ирана.

В министерстве иностранных дел Ирана отвергли обвинения. В ведомстве указали, что сообщения о причастности Тегерана к атакам на саудовские нефтеперерабатывающие предприятия — ложь. «Политика по оказанию «максимального давления», которой следовали американцы, по-видимому, по причине ее провала, устремилась в сторону «максимальной лжи», — подчеркнул МИД Ирана.

Ответственность за атаки на НПЗ в Саудовской Аравии, которые вызвали шок на нефтяных рынках, взяли на себя повстанцы-хуситы. Удары 10 беспилотников утром в субботу, 14 сентября, вызвали пожары на двух крупных нефтяных объектах компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, сообщили в министерстве внутренних дел королевства.

Первый удар был нанесен по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в местности Абкаик, в 60 км к юго-западу от Дахрана в восточной части Саудовской Аравии. Вторая атака была осуществлена на второе по величине нефтяное месторождение страны Хураис.

Министерство промышленной безопасности контролирует распространение огня на двух объектах, приводит Reuters сообщение ведомства. Хуситы заявили, что проведенная атака стала ответом на деструктивные действия властей Саудовской Аравии.

«Наши военно-воздушные силы провели массированную наступательную операцию десятью беспилотниками. Операция называлась «второй сдерживающий удар». Она была осуществлена в рамках нашего законного и естественного реагирования в ответ на преступления и продолжающуюся осаду нашей страны в течение пяти лет», — слова пресс-секретаря вооруженных сил хуситов Яхья Серая приводятся на их сайте.

Из-за ударов по НПЗ Saudi Aramco была вынуждена сократить добычу на пять миллионов баррелей в день — это половина суточного объема. Мир потерял 5% от всего объема добываемой нефти. В своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате атаки страна лишилась 5,7 млн баррелей в день добычи нефти и газа. По последним данным ОПЕК за август 2019 года, общий объем добычи в Саудовской Аравии составляет 9,8 млн баррелей в день.

В Saudi Aramco обещали вернуться на прежний уровень производства в течение двух дней.

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению производства, а обновление будет предоставлено примерно через 48 часов», — сказал президент и исполнительный директор саудовской нефтяной компании Амин Насер, цитирует Bloomberg.

Однако как сообщает Reuters со ссылкой на осведомленный источник, это может занять недели.

По мнению израильской газеты the Jerusalem Post, «нападение было серьезной эскалацией, и ответ, вероятно, будет серьезным».

Ранее хуситы уже наносили удары по территории Саудовской Аравии. В мае с помощью беспилотников хуситы атаковали аэропорт города Джизан. Тогда целью удара были военные ангары.

Хуситы относятся к шиитской ветви ислама и являются приверженцами направления шиитской школы богословия зейдитский мазхаб. Хуситы проживают преимущественно на севере Йемена, составляя около трети населения страны. С 2014 года в Йемене они ведут борьбу против правительства, которое пользуется поддержкой коалиции во главе с Эр-Риядом.

Первоначально требования хуситов были экономическими: восстание против правительства вспыхнуло из-за сокращений субсидий и резкого роста цен на бензин. Хуситам оказывает поддержку шиитский Иран, однако считать их «иранскими марионетками» нельзя, говорил в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры департамента политических наук НИУ ВШЭ, арабист Леонид Исаев.

Хуситы преследуют собственные цели в Йемене — остановить гуманитарную катастрофу, в которой они обвиняют Саудовскую Аравию: бомбардировки коалиции приводят к массовой гибели гражданских лиц. В начале сентября, по данным Красного Креста, в результате бомбардировки было разрушено многоэтажное здание тюрьмы. Погибла большая часть из 170 заключенных.

Война в Йемене началась как внутренний гражданский конфликт, но впоследствии превратилась в войну между Саудовской Аравией и Ираном за влияние в регионе.

В настоящее время хуситы контролируют северную часть страны и е столицу Сану. Южную часть удерживает признанное большинством стран правительство Йемена, которое находится в городе Адене — временной столице. «Хуситы наиболее заинтересованы в перемирии и готовы к переговорам на равных условиях, однако им говорят сложить оружие и покинуть Сану — на таких условиях они не готовы садиться за стол переговоров», — объяснял Леонид Исаев.

Недавно американская газета The Wall Street Journal отметила, ссылаясь на источники в Белом доме, что США были готовы начать «секретные переговоры» с повстанцами-хуситами, чтобы положить конец ожесточенному конфликту в стране, который привел Йемен к масштабной гуманитарной катастрофе.

Это не первая попытка, предпринимаемая властями США для урегулирования конфликта. В 2015 году с хуситами встречались чиновники из администрации Барака Обамы, а в декабре 2018 года диалог проходил в Швеции при посредничестве ООН.

Однако, по мнению наблюдателей, атака хуситов на главного союзника США в регионе — Саудовскую Аравию — ставит крест на каких-либо переговорах с США.

Кроме того, в данных условиях трудно говорить и о возможности встречи президента Ирана Хасана Роухани с президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральной Ассамблеи ООН.