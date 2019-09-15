«Определяем время»: Волкер готов встретиться с Сурковым

Встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым может быть согласована в ближайшее время. Как заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер, он надеется на достижение договоренности в ближайшее время, передает агентство УНИАН.

«Что касается моих контактов с господином Сурковым и Россией. Мы поддерживали связь в течение последних нескольких недель, пытаясь определить время для встречи. Мы еще не достигли полностью этого», – заявил американский дипломат.

С августа 2017 года Волкер и Сурков встречались четырежды и обсуждали положение в Донбассе. Ряд СМИ утверждал, что подобный механизм «украинских консультаций» себя исчерпал.

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В субботу, 14 сентября, Волкер рассказал, что для прекращения войны в Донбассе достаточно соблюдения Минских соглашений. Как сообщает ФАН, это заявление чиновник сделал, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия».

«Минские соглашения имеют все необходимые составляющие для того, чтобы мирный процесс был успешным», — подчеркнул он.

В Министерстве иностранных дел России ранее указывали, что Курт Волкер не стремится наладить диалог между противоборствующими сторонами на Украине, а «подталкивает» Киев к силовому варианту.

«Он проводил линию не на налаживание диалога между конфликтующими сторонами…, а на усиление военно-технического сотрудничества Вашингтона с Киевом, подталкивая его к силовому варианту действий, поставку ВСУ летальных вооружений», – заявил в феврале 2019 года замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Экс-президент Украины Петр Порошенко охотно поддерживал подобную линию, отказываясь от переговоров с представителями ДНР и ЛНР.

При этом в мае представитель Госдепа на Украине Курт Волкер заявил на брифинге о готовности к новым контактам с Москвой по вопросу урегулирования на Украине и параллельных переговорах с Владиславом Сурковым.

«Да, я хотел бы контактов с Россией в ближайшем будущем. В данный момент я не знаю, в какой форме это будет», — заявил он.

После президентских выборов и победы Владимира Зеленского, ситуация кардинальным образом не изменилась. Зеленский спустя несколько недель после своей инаугурации был на передовой в Донбассе и пообщался с украинскими военными, однако этот визит принес лишь эскалацию конфликта.

Как сообщили в самопровозглашенных республиках, Вооруженные силы Украины усилили огонь по позициям своих противников после визита президента Украины.

«Преступное военное командование, пытаясь выслужиться перед новым верховным главнокомандующим, прибывшим в зону ООС, усилило интенсивность обстрелов населенных пунктов республики», — подчеркнул представитель Народной милиции ДНР.

Война на востоке Украины началась в 2014 году на фоне государственного переворота в Киеве. В Донбассе не признали новую украинскую власть, и Киев начал так называемую АТО — антитеррористическую операцию. Боевые действия привели к массовой гибели мирных жителей. За пять лет войны более 1,5 млн человек бежали из региона в РФ и другие страны Европы. Конфликт унес жизни более 13 тыс. человек.

Хотя Запад и Украина винят в конфликте Россию, подтвердить свои обвинения они не могут уже пять лет подряд. В конце зимы 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российские войска не являются стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Тем не менее, украинские власти ввели против России санкции, называют Москву «агрессором» и призывают страны Запада усиливать давление на РФ.

Другим важным вопросом в отношениях между РФ и Украиной является Крым — полуостров вошел в состав России по итогам общенародного референдума, но украинские власти считают Крым аннексированным.

Курт Волкер еще в феврале заявлял, передает НСН, что Вашингтон продолжит ужесточать санкции в отношении России, пока Украине не будет возвращен полуостров. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял об «историческом выборе» крымчан и невозможности возвращения Крыма Киеву.