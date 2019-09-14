Борьба за умы: Украина расширит вещание в Донбассе

Американские власти предоставили украинской стороне оборудование для теле- и радиовещания на территории Донбасса, сообщили в пресс-службе посольства США в Киеве.

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«Мы поддержали недавние усилия наших украинских партнеров и предоставили высококачественное оборудование для вещания, которое обеспечит качественный украинский контент для более четырех миллионов жителей Украины на юге и востоке», — приводит РИА «Новости» слова заявления дипмиссии.

Таким образом власти США помогают Украине распространить свое вещание как на подконтрольные Киеву территории, так и на самопровозглашенные народные республики.

«Эта инвестиция, которую мы сегодня делаем вместе, поможет обеспечить более сильную и объединенную Украину в будущем. Соединенные Штаты в дальнейшем будут оставаться солидарными с Украиной», — добавили в посольстве.

Как рассказал заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, этот проект является самым крупным. «Помощь в разных сферах США оказывают с 2014 года, нынешний проект — самый крупный по расширению украинского медиапространства на востоке и юге страны», — приводит его слова ТАСС. Кент добавил, что предоставленное оборудование поможет Украине получить «доступ к разнообразным общественным и коммерческим станциям».

В свою очередь, член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил, что для увеличения пространства распространения сигнала украинского вещания будут установлены 11 передатчиков, которые Украина получила от Агентства США по международному развитию (USAID) в рамках совместного проекта.

«В поддержку развития украинского телерадиовещания на границе с временно оккупированными территориями народ США в лице USAID передает украинскому государству 11 мощных новых цифровых передатчиков стандарта DVB-T/T2», — сообщил он.

Кроме того, он рассказал также, что в распространении вещания им помогает спутниковое ТВ, которое «полностью обеспечивает вещание на неподконтрольных территориях». Именно спутники позволяют, по словам Костинского, смотреть украинское телевидение местным жителям, передает ФАН.

«Они полностью покрывают своим сигналом Крым, а также Донецкую и Луганскую области. Все они доступны крымчанам и дончанам, находятся в открытом доступе. Но мы намерены использовать все возможные технологии для того, чтобы обеспечить наших граждан доступом к украинскому телевидению и радио», — обратил внимание член Нацсовета Украины.

Он добавил, что сейчас киевские власти борются за распространение эфирного вещания на этих же территориях, поскольку «у людей в Крыму и Донбассе есть привычка смотреть ТВ с помощью антенны».

Костинский отметил, что это вещание поможет Украине «донести до граждан» свою точку зрения, а также «информацию о том, что происходит в Донецкой и Луганской областях, в Крыму и вообще на Украине».

«Мы подготовили новый проект, который обеспечит проникновение цифрового телевизионного эфирного сигнала не только на подконтрольную Киеву часть территорий на линии соприкосновения, но и на неподконтрольную. Полностью заглушить этот сигнал физически невозможно», — добавил он.

Однако распространение сигнала на неподконтрольные Киеву территории затронет только всю линию соприкосновения и до 40 км вглубь неподконтрольных территорий.

По словам Костинского, полностью покрыть территории самопровозглашенных республик получится только тогда, когда они «вернутся под контроль правительства Украины».

В то же время зампомощника госсекретаря США Джордж Кент рассказал ФАН о главной цели этого совместного с Украиной проекта.

«Безусловно, русские — настоящие мастера пропаганды и различных информационных фейков. Единственным способом эффективно бороться с их влиянием на умы жителей Крыма и Донбасса является предоставление реальной информации, настоящих фактов. Поэтому мы помогаем Киеву выстраивать новую инфраструктуру вещания на границах неподконтрольных Украине территорий», — сказал Кент.

Он отметил, что целью этого проекта является донесение до жителей этих регионов «только реальных фактов того, что происходит на самом деле — и у них, и на самой Украине».