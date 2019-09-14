«Это реально»: Киев хочет соединить Балтийское и Черное моря

Киевские власти намерены соединить водным путем Балтийское и Черное моря, заявил украинский премьер-министр Алексей Гончарук на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), который проходит в Киеве.

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Гончарук отметил, что у правительства есть несколько амбициозных проектов.

«Нам необходимо попробовать построить и соединить водным путем, например, Балтийское и Черное моря. Это абсолютно реально», — приводит РИА «Новости» слова политика.

По его словам, существуют сорок водных путей, о которых нужно договариваться с Польшей и Белоруссией. Для достижения прогресса в этом вопросе, отметил Гончарук, Киеву необходимо установить конструктивные отношения с Варшавой и Минском. «Мы уже начали это делать», — заявил он.

Алексей Гончарук стал премьер-министром в конце августа, когда новый состав Верховной рады утвердил также и кабмин. Кандидатуру Гончарука предложил президент Украины Владимир Зеленский.

На этом же форуме новый украинский премьер заявил, что рассчитывает возглавлять правительство на протяжении ближайших пяти лет. Кроме того, он выразил уверенность в том, что его команда министров сможет показать свою эффективность.

«Я очень надеюсь, что наша команда проработает все пять лет и по результатам этих пяти лет сможет позволить себе, построив нормальные институции, воспитав порядочных и честных государственных служащих, уйти дальше реализовывать себя в других сферах», — сказал Гончарук.

По его словам, за этот срок можно повысить объем экономики страны на 40%. «Есть много работы, которую надо сделать, но ничего фантастического в том, чтобы Украина росла в следующие годы на 5-7%, я не вижу. А этот общий рост и приведет в сумме к росту на 40%. Это не фантастическая цифра для Украины», — уверен глава кабмина Украины.

При этом, согласно данным Государственной службы статистики, рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года ускорился до 4,6% в годовом выражении с 2,2% в первом квартале, передает РИА «Новости». В то время как за 2018 год экономика страны выросла на 3%.

На форуме Гончарук затронул и тему взаимоотношений Украины и России. По его словам, Киев будет очень прагматичен в отношениях с соседним государством. Гончарук отметил, что самый лучший ответ России — показать, что Украина успешна.

«Мы собираемся быть очень прагматичными. Мы думаем, что самый лучший ответ любому агрессору — это наш собственный успех. И нам нужно продемонстрировать, что мы успешные», — уверен премьер-министр Украины. Он добавил, что властям необходимо также понимать, как сосуществовать с таким большим соседом, как Россия.

Между тем «Ялтинская европейская стратегия» запомнится не только высказываниями премьер-министра Украины Алексея Гончарука. На этом форуме ранее выступил также и глава государства Владимир Зеленский, передает ТАСС. В частности, он обратил внимание на одну из приоритетных задач, поставленных перед новым парламентом, — «возвращение Крыма».

«Что касается Крыма, то я думаю, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма. У меня пока не было встречи ни в нормандском формате, ни с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами», — пообещал украинский лидер.

Зеленский заверил участников форума, что у Киев имеет «несколько форматов, несколько идей», реализация которых поможет решить этот вопрос.

«Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом. И пока я не хочу, чтобы кто-нибудь использовал наши идеи», — подчеркнул глава страны, добавив, что уже проводятся различные встречи, на которых обсуждает, в частности, модель по «возвращению» Крыма.

Однако на полуострове считают, что подобные планы украинских властей не осуществимы. Такое мнение выразил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, передает РИА «Новости». В частности, политик посоветовал Киеву не тратить время «на тайные интриги». Вместо этого, Бобков призвал власти Украины «начать выстраивать полноценные отношения с Россией».

Кроме того, он напомнил, что полуостров вернулся под российскую юрисдикцию согласно желанию самих жителей региона. «Выбор крымчан не основан на вещах, связанных с экономическими благами, это цивилизационный выбор, сделанный задолго до 2014 года», — подчеркнул политик.

Референдум, во время которого население Крыма проголосовало за присоединение к России, прошел в марте 2014 года. Однако его итоги не признают европейские страны, США и Украина.