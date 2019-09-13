«Обоюдоострое оружие»: в Кремле ответили Зеленскому о санкциях

Призыв украинского президента Владимира Зеленского к Западу о продолжении санкционной политики против России в Кремле был воспринят негативно.

«Негативно [восприняты слова Зеленского в Кремле]. Мы все знаем, есть уже набор тезисов, может быть они уже стали тривиальными, но этот набор уже неоднократно доказал свою правоту», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков,

передает ТАСС. Представитель Кремля отметил, что ограничительные меры — это «обоюдоострое оружие», которое не помогает построить взаимовыгодные отношения между странами.

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«Это обоюдоострое оружие не приносит никому пользу, не помогает решить проблему, противоречит международному праву, размывает нормы международного права и в целом не несет ничего хорошего — ни тем странам, против кого объявляют санкции, ни тем странам, которые объявляют санкции», — подчеркнул Песков.

Кроме того, он указал и на заявления, которые «импонируют» российской стороне. «Нам гораздо больше импонируют слова, которые мы слышим из Киева о том, что там готовится детальная дорожная карта по выполнению обязательств украинской стороны по имплементации положений минских договоренностей», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

Минские соглашения были заключены в 2015 году — после того, как Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР. Пакет документов был согласован при участии России, Украины, Франции и Германии, которые представляют собой «нормандскую четверку».

Основной задачей соглашений стало урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. При этом с их реализацией связан вопрос снятия европейских санкций с России. В то же время Москва неоднократно указывала, что власти Украины отказываются от выполнения своей части договоренностей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), призвал западных союзников не отменять антироссийские санкции и продолжать эту политику.

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — заявил он.

При этом глава государства в этом контексте назвал санкции «налогом ради мира». «Санкции — это фактически те же налоги, необходимые для мирового порядка. Если хотите — это налог ради мира. И пока мир не будет возобновлен, санкции должны быть сохранены», — приводит «Страна.ua» слова Зеленского.

По его словам, украинский народ будет счастлив при условии, что в Донбассе завершатся боевые действия.

На том же форуме присутствовал и президент Финляндии Саули Ниинисте. Он отметил, что ограничительные меры, введенные против России в ответ на присоединение Крыма в 2014 году в результате референдума, не показали свою эффективность.

«Есть голоса, которые говорили, что после санкций российская экономика завалится, и она должна будет отступить. Этого не случилось, и побаиваюсь, что в будущем этого и не произойдет», — сказал глава европейского государства.

Ранее в Европарламенте предложили отменить санкции, введенные в отношении России. Об их отмене высказался французский депутат Тьерри Мариани, отметив, что поддерживает позицию лидера Франции Эмманюэля Макрона.

«Если мы продолжим курс на изоляцию России, она станет ближе к Китаю, и мы останемся на обочине», — сказал Мариани в эфире радиостанции France Info. При этом парламентарий подчеркнул, что для нормализации отношений с Россией необходимо, прежде всего, отменить или смягчить санкции.

Недавно Макрон заявил о необходимости «прояснить» отношения с Россией для достижения стабильности в Европе. Республиканский глава выступил за пересмотр нынешних отношений с Москвой и построение новых.

«Мы находимся в Европе, если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями «холодной войны». Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново», — отметил он, указав, что на мировой арене лидирующие позиции занимают Китай и Россия.

Тем временем украинский лидер проводит переговоры с коллегами и договаривается о продолжении санкционной политики в ЕС, а также о ее усилении.

«Мы скоординировали совместные шаги для прекращения войны в Донбассе. Наша позиция — без выполнения минских договоренностей и возобновления территориальной целостности в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот», — обратил внимание Зеленский в конце августа после встречи с польским президентом Анджеем Дудой.