«Не только словами»: Зеленский готовит план по возвращению Крыма

Зеленский рассказал о новых идеях по возвращению Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен «вернуть» Крым, хотя эту задачу он назвал самой сложной. Президент отметил, что киевские власти «будут бороться» за становление региона частью Украины. Он пообещал сделать это не только на словах. Ранее Зеленский поручил депутатам Рады начать активно работать над решением этого вопроса.

Украина будет бороться за «возвращение» Крыма «не только словами», пообещал президент страны Владимир Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

«Что касается Крыма, то я думаю, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма. У меня пока не было встречи ни в нормандском формате, ни с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами», — приводит ТАСС слова главы государства.

Украинский лидер заверил участников форума, что у киевских властей «есть несколько форматов, несколько идей» по решению этого вопроса. «Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом. И пока я не хочу, чтобы кто-нибудь использовал наши идеи», — отметил Владимир Зеленский, добавив, что он уже проводит различные встречи, на которых обсуждает, в частности, модель по «возвращению» Крыма.

Между тем вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков уверен, что планы Зеленского по «возвращению» Крыма обратно в состав Украины никогда не осуществятся. По мнению парламентария, идеи президента больше напоминают ахинею, передает РИА «Новости».

«Существуют вещи, которые непосильны никому, никаким технологиям, проектам и стратегиям. Это вещи, которые формировались фундаментально. <...> Я не советую киевским властям тратить время на <...> тайные интриги», — отметил он, подчеркнув, что мнение украинских властей будет приниматься во внимание только тогда, когда они «перестанут заниматься ерундой».

В то же время вице-спикер республиканского законодательного органа призвал Киев «начать выстраивать полноценные отношения с Россией».

Кроме того, Бобков напомнил, что Крымский полуостров стал частью России не в результате политической акции. По его словам, это был исторический процесс. «Выбор крымчан не основан на вещах, связанных с экономическими благами, это цивилизационный выбор, сделанный задолго до 2014 года», — подчеркнул политик.

Крым официально стал российским регионом после того, как в марте 2014 года большинство жителей полуострова проголосовали за это. Однако европейские страны и США не признают результаты референдума, который местные власти провели после украинского госпереворота. Вслед за вступлением Крыма в состав России Евросоюз, а также США ввели экономические ограничительные меры, которые действуют до сих пор.

Вместе с тем, не признают Крым российским и украинские власти. В самой же республике мысли Киева о том, чтобы «вернуть» полуостров обратно, не воспринимают всерьез. Так, депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская посоветовала украинскому лидеру успокоиться.

«Один из форматов, о которых намекнул Зеленский, это обдумывание модели возвращения Крыма с президентом Соединенных Штатов. Судьба Крыма решена была крымчанами до Зеленского и Трампа. Совершенно точно не им решать нашу судьбу. Пусть занимаются своими странами и тренируют выдержку, не лезут в дела других. Есть масса способов успокоиться: йога, медитация, наконец — дельфинотерапия», — сказала в комментарии РИА «Новости» Поклонская, отметив, что может посоветовать хорошие места в Крыму.

Парламентарий уверена, что у форматов, о которых говорил Зеленский, нет перспектив.

«Разочарую нынешнего президента Украины, который пришел к власти и стал руководить страной уже в том состоянии, в котором она есть, то есть без Крыма, поэтому винить себя за делишки предшественников не надо, и обольщаться насчет себя тоже не стоит», — сказала депутат Госдумы. Она подчеркнула, что у крымчан уже есть свой президент, за которого они голосовали, — Владимир Путин.

Владимир Зеленский за последний месяц уже не в первый раз упоминает необходимость «возвращения» Крыма. Так, на первом заседании нового созыва Верховной рады, которое прошло в конце августа, он назвал эту задачу в числе приоритетных.

В Крыму как сейчас не считают эти планы реализуемыми, так и ранее не видели возможности выполнения задачи, которую лидер Украины поставил перед парламентом. Так, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что шансы «возвращения» Крыма равны нулю.

«В части Крыма — задача дурацкая. По сути, это не задача, а политическая декларация. Ничего Рада, так называемая, сделать не сможет», — сказал РИА «Новости» Иоффе.