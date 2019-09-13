«Не только словами»: Зеленский готовит план по возвращению Крыма

Украина будет бороться за «возвращение» Крыма «не только словами», пообещал президент страны Владимир Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве.

«Что касается Крыма, то я думаю, что самая сложная ситуация будет с возвращением Крыма. У меня пока не было встречи ни в нормандском формате, ни с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами», — приводит ТАСС слова главы государства.

Украинский лидер заверил участников форума, что у киевских властей «есть несколько форматов, несколько идей» по решению этого вопроса. «Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом. И пока я не хочу, чтобы кто-нибудь использовал наши идеи», — отметил Владимир Зеленский, добавив, что он уже проводит различные встречи, на которых обсуждает, в частности, модель по «возвращению» Крыма.

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Между тем вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков уверен, что планы Зеленского по «возвращению» Крыма обратно в состав Украины никогда не осуществятся. По мнению парламентария, идеи президента больше напоминают ахинею, передает РИА «Новости».

«Существуют вещи, которые непосильны никому, никаким технологиям, проектам и стратегиям. Это вещи, которые формировались фундаментально. <...> Я не советую киевским властям тратить время на <...> тайные интриги», — отметил он, подчеркнув, что мнение украинских властей будет приниматься во внимание только тогда, когда они «перестанут заниматься ерундой».

В то же время вице-спикер республиканского законодательного органа призвал Киев «начать выстраивать полноценные отношения с Россией».

Кроме того, Бобков напомнил, что Крымский полуостров стал частью России не в результате политической акции. По его словам, это был исторический процесс. «Выбор крымчан не основан на вещах, связанных с экономическими благами, это цивилизационный выбор, сделанный задолго до 2014 года», — подчеркнул политик.

Крым официально стал российским регионом после того, как в марте 2014 года большинство жителей полуострова проголосовали за это. Однако европейские страны и США не признают результаты референдума, который местные власти провели после украинского госпереворота. Вслед за вступлением Крыма в состав России Евросоюз, а также США ввели экономические ограничительные меры, которые действуют до сих пор.

Вместе с тем, не признают Крым российским и украинские власти. В самой же республике мысли Киева о том, чтобы «вернуть» полуостров обратно, не воспринимают всерьез. Так, депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская посоветовала украинскому лидеру успокоиться.

«Один из форматов, о которых намекнул Зеленский, это обдумывание модели возвращения Крыма с президентом Соединенных Штатов. Судьба Крыма решена была крымчанами до Зеленского и Трампа. Совершенно точно не им решать нашу судьбу. Пусть занимаются своими странами и тренируют выдержку, не лезут в дела других. Есть масса способов успокоиться: йога, медитация, наконец — дельфинотерапия», — сказала в комментарии РИА «Новости» Поклонская, отметив, что может посоветовать хорошие места в Крыму.

Парламентарий уверена, что у форматов, о которых говорил Зеленский, нет перспектив.

«Разочарую нынешнего президента Украины, который пришел к власти и стал руководить страной уже в том состоянии, в котором она есть, то есть без Крыма, поэтому винить себя за делишки предшественников не надо, и обольщаться насчет себя тоже не стоит», — сказала депутат Госдумы. Она подчеркнула, что у крымчан уже есть свой президент, за которого они голосовали, — Владимир Путин.

Владимир Зеленский за последний месяц уже не в первый раз упоминает необходимость «возвращения» Крыма. Так, на первом заседании нового созыва Верховной рады, которое прошло в конце августа, он назвал эту задачу в числе приоритетных.

В Крыму как сейчас не считают эти планы реализуемыми, так и ранее не видели возможности выполнения задачи, которую лидер Украины поставил перед парламентом. Так, глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что шансы «возвращения» Крыма равны нулю.

«В части Крыма — задача дурацкая. По сути, это не задача, а политическая декларация. Ничего Рада, так называемая, сделать не сможет», — сказал РИА «Новости» Иоффе.