Все на выход: Зеленский разогнал ЦИК

Верховная рада Украины приняла проект постановления о досрочном прекращении полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны. Соответствующую инициативу внес в парламент президент Владимир Зеленский, передает «112 Украина».

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Его решение основано на том, что ЦИК выносил противоправные решения, которые затем были отменены судебными инстанциями. Так, депутат от фракции «Слуга народа» Алина Загоруйко заявила, что президент был намерен досрочно прекратить полномочия ЦИК из-за якобы предвзятой работы комиссии, отмечает РИА «Новости».

Руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк ранее подтвердила, что Зеленский внес в Верховную раду представление о досрочном прекращении полномочий членов ЦИК.

Решение о роспуске ЦИК поддержал 341 парламентарий — это больше, чем требуемый для такой ситуации минимум в 300 голосов.

Стоит отметить, что глава глава избиркома Татьяна Слипачук ожидала подобный исход. После голосования в Раде она заявила, что готова к изменению состава комиссии. По ее словам, она пришла к такой мысли после того, как увидела политические процессы, которые происходят в стране. Слипачук не исключила вероятности того, что вскоре состав ЦИК может полностью смениться.

Рада назначила состав ЦИК в сентябре 2018 года. В комиссии 17 членов, их срок полномочий составляет семь лет.

Слипачук была назначена в комиссию формально по квоте депутатской группы «Воля народа» в октябре 2018 года. Ее считали лояльной экс-президенту Украины Петру Порошенко. В украинской прессе даже появлялась информация о том, что Слипачук состояла в отношениях с депутатом «Блока Петра Порошенко» Александром Грановским.

Порошенко назвал роспуск ЦИК «политически мотивированным». Он заявил в своем фейсбуке, что считает его не совместимым с демократическими принципами развития Украины.

Бывший глава страны отметил, что в ходе выборов президента и в Раду члены ЦИК доказали свою непредвзятость и профессионализм. Как стало известно, Порошенко уже обсудил решение о роспуске с временно поверенным в делах США на Украине Уильямом Тейлором.

Против роспуска нынешнего состава ЦИК выступила общественная организации «Комитет избирателей Украины».

«Большинство аргументов, указанных в представлении президента, построены на наличии ряда судебных решений, которыми были признаны противоправными и отменены ряд постановлений ЦИК… Такие судебные решения действительно имели место, однако не стоит игнорировать тот факт, что во время избирательной кампании неоднократно имели место ситуации, когда решения различных судебных инстанций не только отменяли постановления ЦИК, но и прямо противоречили друг другу», — говорится в сообщении.

Во время предвыборной кампании по выборам в Раду ЦИК заставил понервничать представителей партии Зеленского. После решения суда, который обязал включить в и без того длинные списки партию «Движение новых сил Михаила Саакашвили», в комиссии предупредили, что может не хватить бюллетеней. Это решение сильно обеспокоило партию «Слуга народа», рейтинги которой в то время шли вниз.

При этом на выборах в Раду, на которых партия «Слуга народа» получила абсолютное большинство, нарушений ЦИК не зафиксировал. Об этом заявил по окончании выборов заместитель главы комиссии Олег Конопольский.

Позже Слипачук заявила, что по итогам парламентских выборов было составлено 74 иска, которые были направлены в суды страны. Их подали в 23 одномандатных избирательных округах.

«Они касаются протоколов подведения итогов голосования», — добавила Слипачук.

Она подчеркнула, что суд уже удовлетворил 12 исков, отказал в удовлетворении 42, пять оставил без рассмотрения, а в отношении 14 исков еще не вынес вердикт.