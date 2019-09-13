С Порошенко не так: дипломат США об общении Путина и Зеленского

Общение президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским выглядит более интенсивным, чем с экс-президентом страны Петром Порошенко. Об этом заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, передает агентство УНИАН.

«Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко», — полагает американский дипломат.

Тейлор добавил, что общение Путина и Зеленского свидетельствует об «определенном прогрессе» в российско-украинских отношениях. Кроме того, диалог лидеров двух стран указывает на наличие «потенциала для хороших вещей».

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С мая 2019 года, когда Зеленский принял президентскую присягу, состоялось три телефонных разговора с Владимиром Путиным. Главными темами стали конфликт в Донбассе и обмен заключенными.

По словам самого Зеленского, самым сложным моментом на посту президента Украины для него стал разговор с Путиным после гибели четырех украинских военных на юго-востоке страны. Кроме того, и Путин, и Зеленский заявляли о большом значении прямых переговоров для освобождения заключенных и улучшения отношений между Киевом и Москвой.

Владимир Путин также высказался о необходимости продолжения всесторонней подготовительной работы по подготовке саммита «нормандской четверки» для того, чтобы новая встреча в этом формате дала бы результаты и поспособствовала выполнению минских соглашений на высшем уровне, передает ФАН.

Оба политика также отметили важность соблюдения режима прекращения огня и последовательного разведения противоборствующих сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.

9 сентября офис президента Украины рассказал о подробностях телефонного разговора двух лидеров. Диалог получился конструктивным.

«Это был равный разговор двух президентов. Голос никто не повышал. Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения. Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано», — заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

По итогу переговоров Киева и Москвы было принято решение обменяться заключенными по схеме «35 на 35». В Россию, среди прочих освобожденных украинцев, прилетели главный редактор «РИА Новости — Украина» Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе Владимир Цемах.

На Украину отправились осужденный в РФ за терроризм режиссер Олег Сенцов и 24 украинских моряка, которых задержали в ноябре прошлого года по обвинению в нарушении государственной границы у Керченского пролива.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что обмен является прекрасным поводом для осторожного оптимизма в отношениях двух стран. Он подчеркнул, что этот шаг может означать начало работы по поиску улучшения взаимоотношений России и украинской стороны.

«Мы... приветствуем состоявшийся обмен», — добавил представитель Кремля.

Владимир Зеленский в свою очередь заявил 13 сентября, что Запад не должен снимать санкций с России, передает НСН. Глава украинского государства подчеркнул, что ограничительные меры — «это фактически жесткие налоги, которые необходимы для мирового порядка».

Кроме того, Зеленский добавил, что санкции представляют собой «мощное и действенное оружии» дипломатии. А она, в свою очередь, единственный путь к завершению войны и возвращению украинских территорий, подчеркнул украинский лидер.

Отметим, что российско-украинские отношения ухудшились в связи с противостоянием в Донбассе и переходом в 2014 году крымского полуострова под юрисдикцию России. С 2015 года Россию, по решению Верховной рады, называют «страной-агрессором».

Кроме того, киевские власти уверены во влиянии Москвы во внутренние дела страны, в том числе на конфликт с Донбассом. При этом российские политики неоднократно подчеркивали, что заинтересованы в том, чтобы Украина справилась как можно быстрее с политическим и экономическим кризисами.