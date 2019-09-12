«Одна задача»: ДНР хочет войти в состав России

Главная цель самопровозглашенной Донецкой народной республики — войти в состав России. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин на встрече с участием политологов, блогеров и журналистов в Москве, сообщается на его сайте.

«Перед нами стоит одна задача — максимальная интеграция в российское пространство. В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа», — сказал Пушилин.

При этом он отметил, что повышению оптимистичности жителей Донбасса поспособствовал указ президента России Владимира Путина о выдаче по упрощенной схеме российских паспортов жителям самопровозглашенных республик.

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Данный документ, о котором говорит Пушилин, был подписан Владимиром Путиным 24 апреля 2019 года. Российский лидер в ответ на критику со стороны Киева заявлял, что указ носит чисто гуманитарный характер и у Москвы нет желания создавать проблемы Киеву. При этом Путин указал на нарушения прав людей, проживающих на территориях, охваченных войной.

Более того, российский президент заявил, что Москва ищет возможности облегчить процедуру получения паспорта гражданина РФ не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам в целом.

«Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно, венграм, румынам, полякам. Чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров» — задался вопросом Путин.

Указ российского президента подразумевает, что на получение гражданства РФ могут претендовать «лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». Чтобы получить российский паспорт, необходимо обратиться в подразделение МВД России (их перечень установлен самим ведомством) с соответствующим заявлением, приложив к нему документ, выданный властями Донецкой или Луганской народных республик с пометкой о проживании на территории региона.

По данным РИА «Новости»,

этой возможностью на настоящий момент воспользовались более 15 тыс. человек.

Киев категорически назвал указ президента «агрессивным решением в отношении Украины», а также «нескрываемым вмешательством во внутренние дела» государства. В ЕС закон также раскритиковали

К слову, идея провести референдум о вхождении в состав России в ДНР уже появлялась — буквально одновременно с инициативой о проведении плебисцита о самоопределении Донбасса. После того как ДНР была провозглашена в мае 2014 года, Донецк даже готовил официальный проект запроса в министерство иностранных дел РФ о вступлении в состав России.

«В ДНР готовят запрос в МИД РФ о вхождении в состав России и рассчитывают на ее экономическую помощь. Вся наша промышленность завязана на Россию. Если будут тесные экономические связи с Россией, то и экономика ДНР будет развиваться», — говорил тогдашний премьер-министр ДНР Александр Бородай.

Такие мысли возникали в руководстве самопровозглашенной республики на фоне начавшейся в апреле 2014 года военной операции Киева на востоке Украины – пришедшие на волне «евромайдана» власти называли ее «антитеррористической операцией». По последним данным, предоставленным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали 13 тыс. человек.

Позже о проведении референдума о вхождении в Россию заявляли и в руководстве другой самопровозглашенной республике — Луганской. Об этом, в частности, говорил тогдашний глава ЛНР Игорь Плотницкий. По его словам, на фоне транспортной блокады со стороны Украины такой плебисцит не только реален, но и необходим.

Стоит отметить, что главная цель Пушилина расходится с принципами, заложенными в минских соглашениях — документом, являющимся краеугольным камнем для урегулирования конфликта.

Договоренности исходят из того, что Донбасс является территорией Украины, а для деэскалации обстановки в регионе необходимо перемирие, отвод вооружений, предоставление Донбассу автономии и организация выборов.

Москва и Киев поочередно обвиняют друг друга в невыполнении своей части договоренностей. Россия указывает на нежелание Украины реализовывать политическую часть соглашений, при этом Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

С другой стороны, именно на реализации соглашений завязана большая часть санкций, наложенных Евросоюзом против Москвы. Вместе с тем, несмотря на стремления Киева, новых ограничений против российской экономики после указа о «паспортизации Донбасса» Брюссель вводить не стал. В свою очередь, представитель партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил о возможности проведения всеукраинского референдума о судьбе Донбасса: «Будем ли возвращать территорию вместе с людьми или будем консервировать конфликт? Это решение должен принять президент. Ни от чего не отказываемся, а строим стену. 30 на 30, а посередине — «ничейная» земля. Либо пусть проводят референдум. Решение, вынесенное на референдуме, определит путь — это принятие ответственности, в том числе и за выбор президента», — заявил депутат в недавнем интервью «Стране.ua».