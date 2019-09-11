Добиться справедливости: что власти США скрывают об 11 сентября

Президент и первая леди США Дональд и Меланья Трамп приняли в среду участие в мероприятиях, посвященных трагедии 11 сентября 2001 года. Сначала они вышли к сотням людей, собравшихся у Белого дома, а потом отправились в Пентагон, где Трамп выступил с речью, посвященной жертвам трагедии. В годовщину этого рокового дня президент распорядился приспустить флаги.

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«Я и Меланья сегодня стоим вместе с вами. Мы обещаем вам, что имена ваших любимых, которых вы потеряли, никогда не будут забыты», — пообещал президент семьям погибших. Выступление транслировал телеканал C-Span.

В день атаки террористы «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в России) направили захваченные ими гражданские самолеты на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а также на здание Пентагона в Вашингтоне.

Многие родственники жертв трагедии 11 сентября сегодня требуют от властей ответов на вопросы о том, все ли было сделано для предотвращения атаки. Некоторые пытаются возложить вину на Саудовскую Аравию, так как большинство террористов были гражданами этой страны — одним из них был Усама бен Ладен.

За несколько дней до наступления памятной даты администрация Трампа заявила, что ей потребуется больше времени, чтобы решить, предоставлять ли общественности документы ФБР, в которых могут содержаться сведения о возможной причастности представителей Эр-Рияда к атакам. Силовики ссылаются на то, что документы могут содержать сведения, которые могут нанести ущерб безопасности США.

Телекомпания NBC отмечает, что родственники жертв хотят узнать имя человека, которое содержится в документах ФБР, касающихся расследования событий 11 сентября. В них указывается, что некий человек содействовал террористам-угонщикам самолетов. Адвокаты семей считают, что этот некто был представителем саудовских властей.

Стоит отметить, что независимые публицисты, основываясь на косвенных доказательствах, делали намеки на возможную причастность влиятельных представителей саудовских семей к атакам на Нью-Йорк и Вашингтон.

Так, в нашумевшем фильме «Фаренгейт 9/11» режиссер Майкл Мур утверждает, что сразу после атаки 11 сентября американские власти эвакуировали из США семью бен Ладена. Это подтвердил на слушаниях комиссии 11 сентября сената и высокопоставленный представитель администрации Ричард Кларк, занимавшийся борьбой с терроризмом.

Впрочем, ряд экспертов считают, что члены семья террориста и его дальние родственники не имели с ним никаких связей. В марте 2019 года правительство страны лишило гражданства его сына Хамзу бен Ладена, которого считают одним из членов террористической организации.

Сам бен Ладен даже угрожал королевству террористическими актами.

«Он считал свержение монархии, которую называл «презренной и нечестивой», делом всей своей жизни. Это до сих пор остается целью «Аль-Каиды», — рассказывал ранее «Газете.Ru» покойный специалист по Ближнему Востоку Георгий Мирский.

«Добиться справедливости в Саудовской Аравии»

Как отмечает в недавней публикации The Wall Street Journal, реакция властей на требование родственников жертв 11 сентября означает, что представители минюста пока не решили, как действовать в этой ситуации.

«Разглашение информации может еще больше обострить отношения с правительством Саудовской Аравии. Но отказ от этого столкнул бы администрацию и ФБР с семьями погибших и пострадавших 11 сентября», — отмечается в статье.

Издание отмечает, что несколько сотен представителей семей уже обратились с письмом к президенту США для того, чтобы тот «проинструктировал» генерального прокурора Уильяма Барра выдать документы ФБР. Они хотят «узнать всю правду и добиться справедливости в Саудовской Аравии».

При этом времени у минюста мало. Американский суд, в который были поданы, иски, согласился отсрочить выдачу документов только до четверга, 12 сентября. Как пишет издание, семьи погибших ранее подали в суд на правительство Саудовской Аравии, обвиняя его представителей в том, что оно якобы координировало атаки террористов.

Возможность подобных исков появилась у родственников жертв трагедии после принятия конгрессом закона о справедливости против спонсоров терроризма осенью 2016 года.

Он позволяет инициировать иски против государств, не включенных в американский перечень стран-спонсоров международного терроризма.

Стоит отметить, что тогдашний президент США Барак Обама протестовал против принятия этого закона, поскольку считал, что инициирование таких дел может угрожать национальной безопасности США. Президент Обама пытался наложить вето, однако оно было преодолено.

При этом сама возможность подачи исков также не слишком нравится администрации Трампа, для которого Саудовская Аравия остается главным союзником на Ближнем Востоке. Именно в эту страну Трамп совершил свой первый зарубежный визит. Во время тех переговоров Вашингтон и Эр-Рияд заключили крупную оружейную сделку на сумму почти $110 млрд.

Отношения президента США и Саудовской Аравии не ухудшились даже после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.

После того, как конгресс США пытался принять санкции против королевства, Трамп дал понять, что против.

«Они [саудиты] тратят $110 млрд на военное обмундирование [США] и на вещи, которые создают рабочие места <...> для нашей страны», — заявил Трамп.

Партнерские отношения с Саудовской Аравией, контакты с которой курирует зять президента Джаред Кушнер, в настоящее время особенно важны для Трампа в контексте противостояния с Ираном.

В то же время пока не совсем ясно, как может повлиять на эти отношения возможная встреча Трампа с президентом Ирана Хасаном Роухани, которая может произойти на Генеральной ассамблее ООН.