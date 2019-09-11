«Внутреннее дело американцев»: Кремль ответил на отставку Болтона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона — внутреннее дело американцев. Как сообщают РИА «Новости», так

Песков ответил на вопрос журналистов, видят ли в Кремле связь между отставкой Болтона и новым шпионским скандалом.

Дональд Трамп отправил Болтона в отставку во вторник, 10 сентября. В своем твиттере американский лидер заявил, что лично попросил своего советника по нацбезопасности уйти с должности, «что тот и сделал наутро».

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Причиной для увольнения, по словам Трампа, послужили расхождения во мнениях. Кроме того, инициативы Болтона не поддерживали и другие сотрудники администрации.

«Я очень благодарен Джону за его службу», — подытожил президент США.

Трамп также сообщил, что имя нового советника по национальной безопасности станет известно на следующей неделе.

Болтон, в свою очередь, заявил, что Трамп исказил подробности его ухода с должности. По словам экс-советника, он сам заявил о своей отставке. При этом американский президент предложил перенести рассмотрение этого вопроса на следующий день.

Джон Болтон был третьим за три года советником Трампа по нацбезопасности. В среду, 11 сентября, газета The New York Times назвала несколько имен его вероятных преемников.

Среди них — заместитель Болтона Чарльз Капперман. Его «стиль, основанный на фактах и более свободный от идеологии» Трамп ценит весьма высоко, передает НСН. Сейчас Капперман занимает должность врио советника.

Второй кандидат на пост советника — спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган.

«Биган считается способным технократом, а не человеком с большими идеями, в отличие от Болтона, у которого были твердые идеологические взгляды, которые формировали его политические позиции», — говорится в публикации.

Третий кандидат — спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, также занимающий должность старшего советника госсекретаря Майка Помпео. Он крепко связан со старым американским дипкорпусом, что может сыграть свою роль.

Наконец, должность Болтона может занять известный телевизионный эксперт с канала Fox News — отставной полковник Дуглас Макгрегор. Телеканал сообщает, что Трамп отменил ранее авиационный удар по Ирану, посмотрев программу с участием Макгрегора, — он называл возможное решение президента «политически фатальным».

Начальник Госдепартамента Майк Помпео, в свою очередь, подчеркнул, что уход Болтона не скажется на внешней политике США, передает ФАН.

«Это всегда было президентской политикой. Мы делимся с ним нашими знаниями... но я не думаю, что лидеры иностранных государств должны предполагать, что если кто-то из нас уйдет, то внешняя политика президента Трампа изменится», — заявил он.

Болтон — один из немногих чиновников администрации Джорджа Буша-младшего, пришедших на службу к Трампу. В 2003 году он активно поддерживал вторжение международной коалиции во главе с США в Ирак. В 2007 году он призывал провести военную операцию в отношении Ирана.

Он известен как консерватор и «правдоруб», а также как резкий критик «оси зла» — пропагандистской конструкции, объединяющей Иран, КНДР и Кубу. При этом Болтон жестко относился к России и ее союзникам.

Фактически Болтон стал главным переговорщиком президента США на российском направлении — он чаще госсекретаря Майка Помпео бывал в Москве, встречался с главой МИД Сергеем Лавровым, главой Совбеза Николаем Патрушевым и был принят президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер на встрече с Болтоном напомнил, что символ США — белоголовый орлан, который держит в одной лапе оливковую ветвь, а в другой стрелы, после чего спросил: «Ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?»

Советник президента США ответил, что «оливковую ветвь» он с собой не привез. Похоже, этот ответ удовлетворяет Кремль. От российско-американских отношений сегодня много не ждут, но к Болтону здесь относятся с определенным уважением, так как знают о его манерах говорить все без обиняков.