Уволенный «ястреб»: станет ли администрация США конструктивней

Президент США Дональд Трамп уволил с должности своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, заявив о том, что к этому его привели разногласия с чиновником, который был известен как сторонник жесткой линии еще со времен работы в администрации Джорджа Буша — младшего.

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В администрации Трампа Болтон занимал крайне радикальную позицию в отношении Ирана, и не скрывал, что придерживается военного решения иранской ядерной проблемы. Между тем президент США в последнее время стал склоняться к диалогу с этой страной.

Трамп дал понять, что причиной для отставки стали политические разногласия между ним и Болтоном. Именно советника по нацбезопасности называют «ухом президента» так как он ключевая фигура, которая делает ежедневный доклад для главы страны по внешней политике.

«Я крайне не согласен со многими его предложениями, как и другие в администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он сделал сегодня утром», — заявил Трамп в своем твиттере.

Сам Болтон рассказал, что подал прошение об отставке еще в понедельник, 9 сентября.

Один из главных «ястребов» администрации США, Болтон считался сторонником жестких решений в отношении Ирана. Именно Болтон, как писали американские СМИ, убедил Трампа выйти из «иранской сделки», которую он, так же как и президент США, считал не отвечающей интересам страны.

При этом американская пресса отмечала, что в последнее время противоречия между Трампом и Болтоном в отношении Ирана усилились. Президент США начал говорить об Иране в более мягкой тональности, а также не исключал, что может провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани на грядущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Известно, что Болтон также крайне негативно относился и к диалогу между США и КНДР, который привел к первому саммиту между Ким Чен Ыном и Трампом в Сингапуре летом 2018 года.

Комментируя отставку Болтона, The New York Times пишет, что чиновник уходит в то время, когда «Трамп начал дипломатические переговоры с двумя из самых непримиримых врагов Соединенных Штатов, что обеспокоило сторонников жесткой линии в администрации».

При этом Болтон, работая в должности замглавы Госдепа США, помогал в написании знаменитой речи про страны «Оси зла». Тогдашний президент Джордж Буш — младший произнес ее в 2002 году и причислил к ним как раз Иран, а также Ирак и КНДР.

Чиновник, к слову, никогда не скрывал, что выступает за военное решение ядерной проблемы Ирана, и даже опубликовал книгу с говорящим названием: «Остановить Иран — это бомбить Иран».

При этом он отмечал в то время, что удар по Ирану может нанести Израиль. «Да, есть риск ответного иранского удара, но суннитские арабские государства, хотя и могут публично покритиковать Израиль, на самом деле будут очень довольны», — рассуждал он в интервью «Газете.Ru» в 2015 году.

Венцом карьеры Болтона в администрации Буша — младшего стала должность посла США в ООН. Это назначение выглядело достаточно издевательским, так как было хорошо известно, что Болтон отрицательно относится к этой организации.

«Совет Безопасности, Генассамблея, Совет по правам человека находятся в достаточно плачевном состоянии, и я не вижу шансов на улучшение», — говорил он в беседе с «Газетой.Ru».

После ухода с госслужбы Болтон продолжал гнуть свою «ястребиную линию», работая комментатором телеканала Fox News, а также экспертом Американского института предпринимательства. В эти годы он написал книгу «Сдаваться — это не выход», в которой изложил свои взгляды на внешнюю политику США. Известно, что на мировоззрение Болтона оказал большое влияние консервативный сенатор и кандидат в президенты США в 1964 году Барри Голдуотер, которого противники называли «бешеный Барри».

В администрации Трампа Болтон, оттеснив госсекретаря Майка Помпео, фактически стал главным переговорщиком на российском направлении — он чаще дипломата бывал в Москве, встречался с главой МИД Сергеем Лавровым, главой Совбеза Николаем Патрушевым и был принят президентом России Владимиром Путиным.

Российский лидер на встрече с Болтоном напомнил, что символ США — белоголовый орлан, который держит в одной лапе оливковую ветвь, а в другой стрелы, после чего спросил: «Ваш орлан уже все оливки склевал, остались одни стрелы?»

Сам Болтон в ответ заявил что «оливковую ветвь» он не принес.

Болтон является противником договоров о ядерном разоружении, которые, по его мнению, сдерживали возможности США в сфере безопасности. Именно во время нахождения Болтона в администрации Трампа прекратил свое действие договор по ракетам средней и меньшей дальности, который считают одним из краеугольных камней международной безопасности.

Болтон уже второй советник по национальной безопасности, который уходит из команды Трампа. В апреле 2018 года этот пост покинул генерал Герберт Макмастер, который занимал более умеренную позицию, но тоже входил в клинч с президентом.