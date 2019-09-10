«Российская пропаганда»: в США телеканал подал иск на $10 млн

Американский консервативный телеканал One America News (OAN), ведущий вещание из Сан-Диего, штат Калифорния, обратился в суд с иском против телеведущей MSNBC Рэйчел Мэддоу, которая обвинила его в трансляции «российской пропаганды», пишет Associated Press.

Реклама

Речь идет о заявлении, которое Мэддоу сделала во время своего шоу. Она прочитала выдержку из статьи издания The Daily Beast, в котором говорилось, что один из сотрудников телеканала работал на российский портал Sputnik.

«В этом случае можно говорить, что один из самых правых телеканалов в США — в буквальном смысле оплаченная российская пропаганда», — заявила Роуз.

В свою очередь, представители телеканала заявили, что журналистка Кристиан Роуз, о которой идет речь, внештатно сотрудничает со Sputnik, а ее работа на телеканале не имеет к этому никакого отношения.

В иске телеканала One America News приводятся слова Роуз. Она рассказывает, что написала 1300 статей для издания Sputnik, однако «никогда не писала пропаганды».

Как отмечало The Daily Beast, Роуз — россиянка, и до приезда в США жила в Новосибирске, а с телеканалом начала сотрудничать в 2017 году, когда обосновалась в калифорнийском Сан-Диего.

One America News требует признать Мэддоу виновной в распространении не соответствующих действительности порочащих сведений и выплатить сумму в $10 млн в качестве компенсации.

Стоит отметить, что комментарии Мэддоу в отношении One America News прозвучали как ответ на выпад со стороны телеканала в адрес ее нанимателей. Ранее президент OAN Чарльз Херринг обвинил владельца MSNBC — компанию Comcast — в цензуре. Он заявил, что Comcast отказывается ставить в эфир передачи OAN из-за того, что его собственный телеканал — приверженец «либеральной политики».

Стоит отметить, что небольшой семейный телеканал OAN любит смотреть президент США Дональд Трамп. Он часто хвалит его ведущих, а также подачу новостей.

Впрочем, любимый телеканал президента США — консервативный Fox, который он смотрит постоянно.

«Рабочий день президента обычно начинался с обсуждения того, что он увидел утром по телевизору, особенно на Fox News, или прочитал в газетах, которые он изучает гораздо внимательнее, чем можно было подумать», — писал в биографической книге о президенте США «Страх. Трамп в Белом доме» американский журналист Боб Вудворд.

В марте этого года, узнав об отстранении своей любимой телеведущей Fox Жанин Пирро, Трамп был взбешен.

«Верните Жанин Пирро. Леворадикальные демократы, которые работают со своим любимым партнером «Фальшивые новости», используют любой выверт, чтобы заставить ЗАМОЛЧАТЬ большинство нашей страны. Прекращайте так усердно стремиться быть политкорректными», — заявил тогда Трамп в твиттере.

Пирро отстранили от эфира из-за ее жестких комментариев в адрес члена конгресса США от Демпартии Ильхан Омар. Ведущая раскритиковала ношение Омар хиджаба.

Правда, недавно отношения президента и телеканала стали хуже. Как констатировало издание The Daily Beast, Трамп стал выражать свое недовольство ведущими телеканала. По мнению главы страны, канал меньше поддерживает его политику. Глава Белого дома даже делился переживаниями на этот счет со своим окружением.

«Что там, черт возьми, происходит с Fox?» — говорил Трамп, который при этом признавался, что хорошо относится к каналу.

Свои претензии президент даже высказал члену президентского пула, корреспонденту канала Джону Робертсу. Трамп был в негодовании, что журналист посвятил больше времени не его речи, а протестующему, который находился в толпе.

«Джон, ты дал ему 100% времени. Эй, Джон, послушай, 100%, и ни одного слова о речи. И ты так часто делаешь», — сказал журналисту Трамп.