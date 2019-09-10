Чистка в МВД: Путин освободил от должности десятки силовиков

Президент России Владимир Путин освободил от должности около трех десятков силовиков, занимавших высшие командные посты в правоохранительных органах. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники.

В отставку отправлены руководитель ГСУ Следственного комитета по Крыму генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров, глава СКР по Дагестану генерал-лейтенант Сергей Дубровин и его первый заместитель Тугай Тугаев.

Стоит отметить, что президентский указ еще не опубликован и не вступил в силу.

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Кроме того, вновь сообщается об отставке бывшего старшего помощника председателя СКР по особым поручениям генерал-лейтенанта Игоря Комиссарова.

Путин также назначил новых людей на государственные посты. Прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов — ранее он возглавлял дагестанскую прокуратуру. На прежнем посту его сменил старший советник юстиции Алексей Ежов.

Известно также, что полковник юстиции Николай Щепкин стал главой следственного управления по Карачаево-Черкесии. Главк МВД Крыма возглавил Павел Каранда.

Наконец, источник сообщил изданию, что нового начальника получило управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве — им стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский. Напомним, его предшественник Юрий Девяткин был уволен в рамках «дела Голунова».

Вместе с Девяткиным Путин уволил еще в июне главу управления внутренних дел по Западному административному округу ГУ МВД по Москве, генерал-майора Андрея Пучкова.

Об их увольнении перед российским лидером ходатайствовал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Девяткин и Пучков являлись начальниками правоохранителей, которые подозреваются в том, что подбросили журналисту наркотики.

Тогда же глава МВД сообщил о прекращении уголовного преследования в отношении журналиста «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления». Как пояснил Колокольцев, это решение было принято по результатам проведения криминалистических, биологических, дактилоскопических и генетических исследований. При этом вскоре после задержания СМИ со ссылкой на МВД публиковали фотографии якобы из квартиры Голунова, где была запечатлена нарколаборатория. Однако достаточно быстро выяснилось, что к журналисту эти снимки никакого отношения не имеют.

Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня по подозрению в причастности к сбыту наркотиков. При личном обыске у него обнаружили около 4 г наркотического средства метилэфедрона. Журналист заявил, что эти вещества ему подбросили, а сам он никогда не был связан с наркотиками. По мнению Голунова, его преследование может быть связано с профессиональной деятельностью — в своем последнем незавершенном журналистском расследовании он выявил связи двух высокопоставленных сотрудников ФСБ с похоронным бизнесом в Москве.

В последнее время отставки высокопоставленных силовиков происходят нередко — в июле Владимир Путин снял с должности трех генералов — главу Сибирского юридического института МВД Игоря Медведева, главу МВД Чувашии Сергея Неяскина и начальника управления планирования и организационно-аналитического обеспечения ФСИН Николая Скопинцева.

За два дня до этого сообщалось, что первый замглавы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов подал рапорт об увольнении.

В конце августа прошлого года Путин освободил от должностей 15 генералов министерства внутренних дел, министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службы исполнения наказаний и следственного комитета, передает ФАН.

Президент России Владимир Путин снял с должностей 16 генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно документу, все 16 генералов освобождаются от занимаемых должностей, при этом двое из них также увольняются с военной службы. О причинах таких решений пока ничего не сообщается, передает НСН.