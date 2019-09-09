«Готов участвовать»: Трамп о переговорах России и Украины

Американский лидер Дональд Трамп готов при необходимости содействовать переговорам между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

«Думаю, что то, что был обмен заключенными между Россией и Украиной, это очень большой шаг и очень положительный шаг. Если им потребуется мое участие, я приму участие», — заверил Трамп.

В субботу, 7 сентября, произошел взаимный одновременный обмен россиянами и украинцами, которые были заключены или осуждены в России и на Украине. Участниками этого процесса стали 70 человек – по 35 от каждой из сторон. В частности, на Украину вернулись 24 моряка, ранее арестованных за нарушение госграницы, а также режиссер Олег Сенцов. Среди прилетевших в Москву были руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении МН17 в 2014 году в Донбассе Владимир Цемах.

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Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил о готовности украинского лидера Владимира Зеленского к проведению встречи в сентябре между странами «нормандского формата» для того, чтобы обсудить вопрос урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Напомним, в эту четверку входят Украина, Россия, Германия и Франция.

«Мы планируем в ближайшее время провести эту встречу в «нормандском формате». По меньшей мере, президент Зеленский готов это сделать даже не в декабре, а готов это сделать в этом месяце», — объявил Пристайко.

В воскресенье, 8 сентября, между президентом России Владимиром Путиным и французским главой Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор, в ходе которого главы государств подтвердили взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках «нормандского формата».

«Президент России отметил целесообразность тщательной подготовки повестки дня очередного саммита «нормандской четверки», а также проработки тех решений, которые могут быть одобрены лидерами по итогам такой встречи», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, Путин обратил внимание собеседника на то, что Киеву необходимо выполнять договоренности, которые были достигнут ранее — в 2015 и 2016 годах.

В то же время Кремль выступает за предметность разговора лидеров четырех стран-участниц, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Это необходимо для достижения максимального результата и позитивных последствий.

«В целом подтверждается политическая воля на возобновление работы в «нормандском формате» на высшем уровне, но президент каждый раз подчеркивает необходимость субстантивной подготовки к такой встрече с тем, чтобы она была максимально результативной», — уточнил Песков.

Между тем министр иностранных дел Сергей Лавров ранее заявил о том, что Москва приветствует готовность Киева к разведению средств и сил по линии соприкосновения сторон на юго-востоке страны.

«Мы отметили с российской стороны весьма и весьма позитивные заявления президента Украины Владимира Зеленского», — передает слова Лаврова ФАН.

Таким образом Лавров ответил на ранее рассказанные Зеленским планы по разрешению конфликта в Донбассе. По словам главы Украины, киевские власти будут продолжать разведение войск.

«Дальше мы будем приближаться ко времени возврата всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск в два этапа: сначала в Золотом и Петровском, а потом разведение по всей территории и прекращение огня в полной мере», — рассказал президент после того, как встретился в аэропорту с прибывшими участниками обмена.

Кроме того, он сообщил, что в ходе разговора с российским лидером им удалось договориться о продолжении взаимодействия между странами в течение месяца. «Разговоры будут предметными, работа — мощной, без лжи», — подчеркнул лидер Украины.

Также Владимир Зеленский отметил, что надеется на то, что в скором времени пройдут переговоры «нормандской четверки». «Мы должны начинать все шаги публично в Минском процессе, «нормандском формате»... Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в «нормандском формате», — сказал глава Украины, отметив, что нужно «сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну».