Раскол в Абхазии: Хаджимба переизбран президентом

Глава Абхазии Рауль Хаджимба одержал победу во втором туре выборов главы государства. Он набрал 47,38% голосов избирателей, передает РИА «Новости» со ссылкой на избирком страны.

Его соперник — председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния — набрал 46,19% голосов.

«Избранным президентом Республики Абхазия считается Хаджимба Раауль Джумкович», — заявил главу ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

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Квициния уже заявил, что не признает результатов второго тура и будет оспаривать их в суде. Абхазские обозреватели, комментируя результаты, говорят о фактическом расколе в обществе.

Прошлые выборы президента республики, которые прошли в 2014 году, дались Хаджимбе куда проще. Тогда он с уверенностью обошел своего соперника — Аслана Бжанию, — набрав 50,57%.

В советские годы Хаджимба работал в органах КГБ, а затем в силовых структурах самой Абхазии. Впервые он пытался избраться на пост президента в 2004 году, однако тогда проиграл выборы Сергею Багапшу. После этого сторонники Хаджимбы захватили ряд государственных зданий и требовали провести новые выборы. В результате достигнутого компромисса Хаджимба стал вице-президентом Абхазии.

Нынешние выборы также прошли в достаточно непростой обстановке. Во время кампании Хаджимба заявил, что в республике происходит попытка захвата власти.

C мая у здания парламента Абхазии проходила акция протеста против президента. Из-за протестов в Сухуми не ходил общественный транспорт.

Участники митингов подвергали действующего президента резкой критике. Его соперник Квициния говорил о тяжелой ситуации в стране. «Сегодня власть хочет опять баллотироваться на фоне того, что у нас сбегают похищенные люди, на фоне того, что у нас граждане в долг, под запись, берут хлеб, <…> на фоне того, что разрушается, прямо на наших глазах, жизнь в селе, на фоне чиновничьего беспредела. У меня вопрос к ним, с какой совестью они туда идут?» — говорил Квициния.

Хотя по традиции все кандидаты на президентских выборах в Абхазии выступают с пророссийских позиций, их взгляды на ситуацию внутри страны могут сильно различаться. Эксперты предрекают, что второй президентский срок Хаджимбы будет тяжелым. В последнее время отношения с соседней Грузией обострились: служба государственной безопасности Абхазии заявила, что грузинская сторона не реагировала на предложения по установлению государственной границы. В ведомстве считают подобное поведение проявлением агрессии. «Данное обстоятельство не способствует нормализации обстановки, укреплению мер доверия между нашими государствами», — говорится в заявлении службы госбезопасности.

Последние события вновь превращают границу между странами в линию фронта, и в Сухуми обвиняет в этом Тбилиси. В частности, Грузия не стала ликвидировать полицейский пост на границе с Южной Осетией. Тбилиси не признает независимость Абхазии и считает эту страну своей территорией.

Многие экономические проблемы Абхазии также остаются нерешенными.

С 2010 по 2019 год Россия оказала Абхазии финансовую помощь на 30 млрд руб. В 2017 году президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва будет продолжать помощь республике: «Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку», — говорил Путин. Объем финансирования инвестиционной программы на 2017-2019 годы составляет около 6 млрд руб., уточнил президент.

Москва — основной торговый партнер Сухуми. За 2018 год товарооборот между двумя странами вырос на 11,8% по сравнению с 2017 годом и составил 17,7 млрд руб., подсчитывал ранее торговый представитель РФ в Абхазии Владимир Некрасов.

Россия поставляет в Абхазию, в основном, продукты питания, минеральное топливо и нефтепродукты, фармацевтическую продукцию, табак, машины и оборудование, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности.

В структуре импорта из Абхазии в Россию основное место занимают фрукты, овощи, орехи, консервы и винодельческая продукция. Одной из основных статей дохода экономики Абхазии является туризм, и РФ активно развивает эту отрасль.

С 2010 года налажено морское сообщение между российским городом Туапсе и абхазским городом Гагра. Железнодорожное сообщение между РФ и Абхазией действовало и до признания независимости республики в 2008 году.