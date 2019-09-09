«Голос не повышали»: подробности беседы Путина и Зеленского

После обмена заключенными между Москвой и Киевом президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого условились, что это первый шаг, за которым будут следовать другие освобождения, рассказал помощник украинского лидера Андрей Ермак.

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«Это был равный разговор двух президентов. Голос никто не повышал. Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения. Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано», — подчеркнул политик.

7 сентября Москва и Киев одновременно обменялись ранее удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Россию прибыли главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе Владимир Цемах.

На Украину отправились осужденный в РФ за терроризм режиссер Олег Сенцов и 24 украинских моряка, которых задержали в ноябре прошлого года по обвинению в нарушении государственной границы у Керченского пролива.

Подготовка обмена задержанными активизировалась после смены президента Украины. Несколько недель назад стали активно проводиться переговоры и оформление юридических процедур в отношении участников процесса.

«Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты», — указала уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она отметила, что

этому дню предшествовал «огромный трехлетний труд большого количества людей».

«После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать четкие очертания», — сказала омбудсмен.

Она также предложила заключить соглашение по заключенным между Россией и Украиной. По ее словам, межгосударственное соглашение должно регулировать правовое положения россиян и украинцев, желающих вернуться домой, передает ФАН.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев считает, что телефонный Путина и Зеленского является «добрым признаком». Об этом он написал в фейсбуке.

«Судя по всему, диалог себя оправдывает», — добавил сенатор.

Он отметил, что после выборов на Украине у страны улучшилась способность договариваться.

«Добрый признак. Надеемся на лучшее», — заключил парламентарий.

Глава Белого дома Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с проведенным обменом.

«Россия и Украина только что провели масштабный обмен заключенными. Очень хорошие новости, возможно, первый гигантский шаг к миру. Поздравляю обе страны!» – написал президент США в своем твиттере.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал состоявшийся обмен заключенными ключевым шагом в возобновлении переговоров.

Он приветствовал такое решение и добавил, что диалог между Москвой и Киевом должен продолжиться в ближайшие недели. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в свою очередь, назвала обмен «обнадеживающим знаком».

«Обмен заключенными между Россией и Украиной обнадеживает. Я рада за украинских моряков и Олега Сенцова, которые, наконец, вернутся домой», — заявила немецкий лидер.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что обмен является прекрасным поводом для осторожного оптимизма в отношениях двух стран. Он подчеркнул, что этот шаг может означать начало работы по поиску улучшения взаимоотношений России и украинской стороны.

«Мы... приветствуем состоявшийся обмен», — добавил представитель Кремля.

По его словам, обмен также дает шанс для обеспечения условия по реализации Минских договоренностей.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также охарактеризовал этот обмен как важное событие. Он также выразил надежду, что в дальнейшем больше украинских заключенных смогут воссоединиться со своими семьями. Кроме того, Болтон подчеркнул, что США продолжат оказывать поддержку народу Украины, передает НСН.