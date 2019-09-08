Решить украинский вопрос: что обсудили Путин и Макрон

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Главной темой беседы двух лидеров, как отмечается в сообщении, была ситуация на Украине. В частности, политики позитивно оценили проведенный обмен российскими и украинскими заключенными по формуле «35 на 35».

Кроме того, президенты обсудили дальнейшие действия по урегулированию вооруженного конфликта в юго-восточной части Украины. Так, Владимир Путин считает, что необходимо провести тщательную подготовку к предстоящему саммиту в «нормандском формате». При этом он напомнил о том, что Киев должен соблюдать достигнутые в 2015 и 2016 годах договоренности. Вместе с тем Путин и Макрон отметили, что минский «комплекс мер» является безальтернативным способом урегулирования ситуации в Донбассе.

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Главы государств также поговорили и об основных направлениях работы франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности, сообщили в Елисейском дворце.

«Этот разговор в канун заседания в Москве двустороннего Совета сотрудничества по вопросам безопасности позволил наметить основные направления работы, проводимой главами дипломатических и оборонных ведомств двух стран», — говорится в заявлении.

В администрации Эмманюэля Макрона обратили внимание, что французский лидер воспользовался возможностью телефонного разговора с российским коллегой, «чтобы вновь приветствовать состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной». «Собеседники подтвердили, что нынешняя динамика может позволить в ближайшие недели провести саммит в «нормандском формате» в Париже, чтобы продвигаться в выполнении минских соглашений», — рассказали в Елисейском дворце.

Днем ранее между российским и украинским лидером состоялся телефонный разговор. Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили взаимное освобождение заключенных, а также проблему урегулирования внутриукраинского конфликта.

Как рассказал президент Украины, они также договорились о том, что будут в течение месяца и дальше взаимодействовать. «Разговоры будут предметными, работа — мощной, без лжи», — подчеркнул украинский глава.

В то же время он указал на то, что состоявшийся процесс обмена стал первым этапом разблокирования диалога между странами. «Я считаю, что первый этап выполнен. И я, и президент Путин сделали все, что пообещали, сделали все, не меняя по ходу наши договоренности», — добавил Зеленский.

Глава украинского государства рассказал и о действиях, которые помогут прекратить боевые действия в Донбассе. «Дальше мы будем приближаться ко времени возврата всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск в два этапа: сначала в Золотом и Петровском, а потом разведение по всей территории и прекращение огня в полной мере», — рассказал Зеленский.

Между тем уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала проведенный в субботу, 7 сентября, обмен «исторической широкомасштабной гуманитарной акцией по возвращению граждан России и Украины в свои семьи».

По словам Москальковой, этому дню предшествовал «огромный трехлетний труд большого количества людей». Конструктивное взаимодействие, как отметила омбудсмен, началось после состоявшегося 11 июля телефонного разговора между президентами России и Украины, передает «Россия 24».

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что и в дальнейшем необходимо строить отношения между государствами так, чтобы их взаимодействие было направлено на решение проблем.

«Несмотря на то, что были и провокации и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды», — написала она в фейсбуке.

Всего в обмене приняли участие 70 человек. В частности, в Москву прилетел журналист Кирилл Вышинский и свидетель по делу о крушении малазийского пассажирского самолета Владимир Цемах. Среди вернувшихся на Украину были режиссер Олег Сенцов, а также 24 моряка, которые ранее были арестованы по обвинению в нарушении госграницы России в Керченском проливе.