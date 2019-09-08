Космос и террористы: Франция готова сотрудничать с Россией

Сотрудничество между Европой и Россией необходимо, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. В эфире радиостанции Europe 1 он также назвал сферы потенциального сотрудничества Москвы и европейских партнеров.

«Это может быть борьба с терроризмом, космос, экономика, развитие гражданского общества», – подчеркнул глава французского МИДа.

Ле Дриан отметил, что рассматривать нужно те проблемы, решение которых приведет к ощутимым результатам. Сейчас необходимо уйти от «статуса-кво и недоверия» и стремиться к улучшению отношений между Россией и Европой.

Реклама

«Никогда с момента окончания холодной войны российско-европейские отношения не был на столь низком уровне. Между Европой и Российской Федерацией есть глубокие разногласия по ряду вопросов», – заявил министр.

По словам Ле Дриана, Россия – европейская страна как географически, так и исторически. Недоверие в отношениях с Европой вредит обеим сторонам. Он добавил также, что Париж ориентируется на «переход к доверительным элементам».

Кроме того, отсутствие позитивных изменений в отношениях между Россией и Европой приведет к «дрейфу Москвы на восток», убежден французский министр.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также ранее поддержал «развитие диалога с Россией», выступая перед французскими дипломатами. В августе 2019 года он заявил, передает ФАН, что Париж должен заново построить отношения с Москвой.

Французский лидер отметил, что эпоха западного доминирования в мире подошла к концу. По его словам, новые обстоятельства требуют от Франции гибкости во внешней политике.

«Мы видим конец западной гегемонии в мире. Обстоятельства меняются», – заявил Макрон. Без России, по его мнению, грядущие проблемы не решить.

Правительство Макрона уже не в первый раз выступает за конструктивный диалог с российским государством. В конце августа 2018 года глава МИД Франции заявил, что Париж не жаждет ослабления России, а стремится получить уважение и сотрудничество.

«Что касается вопроса наших отношений с Россией. Некоторые наши партнеры считают эту страну врагом, и у них на это есть причины. Но Франция не ищет ни изоляции, ни ослабления России. В ответ мы ждем уважения и сотрудничества», – отметил министр иностранных дел Пятой Республики.

В конце мая 2019 года французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана «положить конец антироссийской истерии» и отменить санкции.

«Не пора ли положить конец тому, что следует расценивать как антироссийскую истерию, — этой системе санкций, которая привела к дальнейшему ухудшению торгового баланса Франции?» — заявил Эврар.

Он выразил убеждение, что санкции были наложены на Россию в связи с обвинениями во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. По словам депутата, комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера пришла к выводу, что команда Дональда Трампа не была в сговоре с Кремлем, поэтому оснований для дальнейшего санкционного давления нет.

Эврар подчеркнул, что Франция должна взять инициативу на себя и начать новый диалог с Россией, возобновив торговлю.

В мае 2018 года президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Россию с официальным визитом. Незадолго до этого Жан-Ив Ле Дриан заявил, анонсируя поездку французского лидера, что Париж хочет «честного диалога» с Москвой.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии наук Юрий Рубинский в разговоре с НСН заявил, что Франция не исключает продолжения отношений с Россией и вполне может стать посредником в отношениях между РФ и Евросоюзом.

«Я думаю, что это решение здравое и очень важное, здесь нужно было проявить некую самостоятельность. Ему [Макрону] будет очень непросто, с учетом резко усилившейся напряженности «Восток-Запад». Он делает заявку на то, что Франция готова принять на себя роль собеседника и, может быть, даже посредника между сторонами, которым сейчас угрожает холодная война», – подчеркнул Рубинский.