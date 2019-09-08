«Рабы США»: в Польше призвали к сотрудничеству с Россией

В условиях отсутствия польско-российского диалога Москва теряет намного меньше, чем Варшава. Запад же все меньше и меньше говорит об изоляции Москвы и все чаще выражает готовность к диалогу с ней, пишет колумнист Лукаш Гадзала для издания Rzeczpospolita.

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При этом, по его словам, несмотря на недавнюю встречу министров иностранных дел обеих стран Яцека Чапутовича с Сергеем Лавровым, в этом вопросе ничего не изменилось. Польша до сих пор поддерживает ужасные отношения с Москвой. Последняя встреча двух стран на высшем уровне состоялась почти девять лет назад. После вхождения Крыма в состав РФ контакты и вовсе были заморожены.

Он указал на складывающуюся ситуацию: Германия, Франция и другие основные европейские игроки разговаривают с Россией, а Варшава отказываемся от любого контакта. Там, где Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон — несмотря на принципиальное несогласие с действиями Кремля — ищут пути взаимодействия, Варшава блокирует все попытки диалога.

«В то же время мы забываем о том, что диалог и стремление к согласию всегда отвечают интересам небольших стран, таких как Польша, потому что противостояние с сильными никогда не дает ничего хорошего. При этом, правы ли мы в наших спорах с Россией, имеет второстепенное значение с точки зрения интересов государства», — пояснил аналитик.

В то же время политолог подчеркнул, что такие усилия не должны приравниваться к отказу от европейских ценностей или следованию политики президента России Владимира Путина применительно к самой Польше.

Тремя днями ранее журналист

Цезары Кованда в своей статье для Polityka назвал Польшу рабом США.

На это в своем твиттере отреагировал член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Польское издание вынесло диагноз отношению Польши к США, а США — к Польше. В этих отношениях нет ни намека на самостоятельность Варшавы. Трамп может спокойно играть в гольф и туда не торопиться — поляки и так сделают все, что им скажут», — написал сенатор.

Политолог Андрей Окара называет отношения США и Польши «давней дружбой» и отмечает, что сегодня Вашингтон заменил Варшаве его некогда главного союзника — Великобританию. Обращение к Англии, а затем и к США было важным, так как своих соседей — Германию и Россию — в Варшаве традиционно рассматривали через призму враждебности.

«Если что-то не нравится немцам и русским, то это точно сделано правильно», — так, в свою очередь, характеризует настроения польской элиты польский эксперт Якоб Корейба.

Польша – враг современной российской государственности, подтверждает польский журналист Матеуш Пискорский. Об этом говорится в его статье для журнала Mysl Polska.

«В символической сфере происходит следующее: Варшава методично старается нанести удар по историко-международному самосознанию современной России», — полагает журналист.

Он подчеркнул, что особых успехов польские власти не достигли. Так Пискорский прокомментировал скандал вокруг памятных мероприятий в Польше в честь 80-й годовщины со дня начала Второй мировой войны. Напомним, ранее туда отказались приглашать представителей России.

Аналитик указал, что Москва демонстрирует «огромное терпение», но воспринимает польские попытки дискредитации как «элемент агрессии».

Цель Варшавы, полагает журналист, в создании «пропасти» между РФ и Польшей как на политическом, так и «межчеловеческом» уровне.

При этом польские власти стараются продемонстрировать «англосаксонским покровителям», что согласны с их «политикой на Востоке», передает ФАН.

Неприглашение российских политиков на мероприятия в Польше заместитель главы польского МИДа Шимон Шинковский объяснил тем, что в этом году участников мероприятия отбирали по «критерию современности». Союзников по НАТО польские власти позвали. Кроме того, он обвинил Москву в желании «исказить историческую правду».

В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые мероприятия, связанные с памятью о Великой Отечественной и Второй мировой войнах, проходящие без участия России, являются «неполноценными».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия польских властей «ярчайшим примером переписывания истории», передает НСН.