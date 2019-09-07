«Измените поведение»: Пентагон выдвинул требования к России

России для того, чтобы работать вместе с США, необходимо поменять свое поведение и сконцентрироваться на том, чем схожи позиции двух стран, а не на разногласиях между ними, заявил глава Пентагона Марк Эспер.

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«Россия продолжает содействовать нестабильности, поскольку она нарушает территориальную целостность своих соседей», — цитирует Эспера РИА «Новости».

Кроме того, он сказал, что «лучшим способом двигаться вперед» могут стать действия России в соответствии с интересами западных стран. «Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО.

<…> России нужно изменить свое поведение и вести себя в соответствии с правилами и нормами, которые мы установили», — так глава Пентагона ответил на слова французского президента Эмманюэля Макрона о том, что не стоит отталкивать Россию от Европы, так как это является большой стратегической ошибкой.

При этом Эспер сказал, что хочет, чтобы сотрудничество между странами развивалось. «Наша цель — попытаться поставить их [Россию] на лучший путь, где мы сможем работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, в чем сходимся, и сотрудничать для нашего общего экономического процветания, продвигая наши ценности и интересы», — заключил глава Пентагона.

27 августа Эмманюэль Макрон во время выступления перед послами заявил о том, что отстранение Европы от России – стратегическая ошибка. «Я думаю, что толкать Россию дальше от Европы — глубокая стратегическая ошибка. Потому что мы толкаем Россию либо в изоляцию, что создает напряжение, либо в союзничество с другими большими державами, как Китай. И это совсем не в наших интересах », — заметил глава республики.

В то же время он назвал и разногласия между странами. В частности, Макрон обратил внимание на «атаки в киберпространстве», «дестабилизацию демократий», «российский проект, глубоко консервативный и противостоящий европейскому проекту». Но, по мнению, французского лидера, не в интересах Европы «оставаться в этой войне позиций».

Но в интересы Франции также не входит показывать слабость перед Россией и «забыть все разногласия, прошедшие конфликты и броситься в объятия», считает Макрон.

«Мы находимся в Европе, если мы не построим новые отношения с Россией, то мы останемся с напряженностями, замороженным конфликтом и последствиями «холодной войны». Мы должны глубоко переосмыслить наши отношения и выстроить их заново», — приводит РИА «Новости» слова французского лидера. Макрон подчеркнул, что шаги в этом направлении необходимо делать ежедневно.

Во время своего выступления Эмманюэль Макрон выразил мнение, что эпоха западного доминирования завешается ввиду геополитических изменений в мире. В частности, отметил французский лидер, «укрепляются новые державы». «Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии», — отметил он.

По его словам, без России невозможно построить и новую архитектуру доверия и безопасности.

Президент Франции обратил внимание, что, если не удастся сделать «что-то полезное вместе с Россией», то останется «глубокая напряженность», при которой в европейских странах останутся «замороженные конфликты». «Мы продолжим жить в Европе как в театре стратегической борьбы между США и Россией», — уверен Макрон.

В частности, по мнению главы Пятой республики, необходимо создать с Россией совместную стратегию в космической и кибер сферах.

«Мы должны вместе думать о нашей стратегии по космосу. К тому же в нашей истории у нас получалось это делать, и по вопросу космоса, насколько я знаю, наши главные союзники не американцы. Надо вместе думать о киберстратегии», — цитирует РИА «Новости» Эмманюэля Макрона.

Незадолго до выступления перед послами Макрон встретился с главой России Владимиром Путиным. После переговоров французский лидер написал в фейсбуке пост на русском языке, в котором отметил прогресс во взаимодействии с Россией по многим вопросам, касающимся политики и экономики.

«Россия — очень глубоко европейская страна. Мы верим в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока. Налицо прогресс по многим политическим или экономическим вопросам, ибо мы прилагаем усилия для развития франко-российских отношений», — уверен Эмманюэль Макрон.

Однако не все разделили мнение французского политика. Так, экс-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что лидеры Европы «мимикрируют под Путина», а бывший глава украинского МИД Владимир Огрызко отметил, что позиция Макрона не отвечает интересам Киева.