«Два этапа»: Зеленский о решении конфликта в Донбассе

Первый шаг к началу диалога с Россией сделан, отметил украинский президент Владимир Зеленский после встречи с прибывшими на Украину участниками обмена между странами.

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«Мы договорились [с президентом РФ Владимиром Путиным] о первом этапе разблокирования нашего диалога и прекращения войны», — сказал он, пояснив, что договоренность была достигнута во время телефонного разговора с российским лидером.

«Я считаю, что первый этап выполнен. И я, и президент Путин сделали все, что пообещали, сделали все, не меняя по ходу наши договоренности», — добавил глава украинского государства.

Кроме того, как отметил Зеленский, они договорились о проводить совместную работу в течение месяца.

«Разговоры будут предметными, работа — мощной, без лжи», — подчеркнул лидер Украины.

Он также заявил, что точно знает, какие стоит предпринять шаги для решения конфликта в Донбассе. «Дальше мы будем приближаться ко времени возврата всех наших пленных и продолжать в минском процессе разведение войск в два этапа: сначала в Золотом и Петровском, а потом разведение по всей территории и прекращение огня в полной мере», — рассказал президент.

Помимо этого Зеленский выразил надежду на то, что переговоры в «нормандском формате» состоятся уже в ближайшее время. «Мы должны начинать все шаги публично в Минском процессе, «нормандском формате»... Я надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет встреча в «нормандском формате». В ближайшем будущем мы должны сделать шаги, чтобы закончить эту ужасную войну», — указал Владимир Зеленский.

О том, что в скором времени эти переговоры должны состояться, в конце августа после завершения саммита «большой семерки» объявил президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мы запротоколировали — и это есть в тексте, который мы выпускаем [по итогам саммита G7], что мы собираем в сентябре встречу в «нормандском формате» на уровне глав государств и правительств», — сказал он.

В ответ на это заявление глава МИД России Сергей Лавров сказал, что для начала необходимо достигнуть результата в реализации прежних договоренностей. «Это начало устойчивого разведения сил и средств, здесь кое-что сейчас делается, но пока процесс не завершен. И второе — это обеспечение так называемой формулы Штайнмайера, которая четко фиксирует, как будет вводиться закон об особом статусе Донбасса и как будут проводиться выборы», — отметил глава ведомства, добавив, что только после появления явного прогресса «в этих вещах» можно будет начать подготовку к новой встрече, передает РИА «Новости».

Говоря о первом этапе установления реального диалога между Россией и Украиной, Владимир Зеленский имел в виду состоявшийся в субботу, 7 сентября, обмен заключенными по формуле «35 на 35». О том, что одновременное освобождение осужденных и задержанных россиян и украинцев завершилось, ранее заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты», — сообщила она.

В МИД РФ, в свою очередь, отметили готовность Зеленского к компромиссам.

«Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация В. Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», - заявили в МИД.

По словам омбудсмена, это событие стало новой страницей отношений в гуманитарной и правовой сфере между странами. В то же время она обратила внимание, что взаимная передача заключенных может быть продолжена, так как в настоящее время продолжается расследование около половины уголовных дел.

Между тем ее коллега из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова назвала обмен участниками договоренностей большой победой.

«Для каждого из нас состоявшийся сегодня обмен — большая победа. Победа, вселяющая надежду на то, что в ближайшее время сторонники Донецкой народной республики, которые все еще удерживаются украинской стороной, также смогут вернуться на родину и воссоединиться со своими семьями», — приводит РИА «Новости» ее слова.

Омбудсмен ДНР считает, что освобождение всех удерживаемых лиц было бы логичным продолжением этого процесса. Также она отметила, что оно предусмотрено Комплексом мер по выполнению минских соглашений.

«В связи с этим призываю участников переговорного процесса продолжить работу в конструктивном ключе и содействовать скорейшей реализации договоренностей по осуществлению обмена в формате «всех на всех», — подчеркнула Морозова.