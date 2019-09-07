«Переполнен адреналином»: обмен заключенными завершен

Процесс обмена заключенными на Украине и в России завершился. Во «Внуково» приземлился самолет с освобожденными россиянами, которые ранее были задержаны Киевом. В частности, в Москву прилетел руководитель портала РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский.

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По словам журналиста, он чувствует себя хорошо. «О здоровье я подумаю завтра, пока я наполнен адреналином. Во мне все бурлит.

За последние недели я никогда так не нервничал. Звонят разные люди, поздравляют, говорят разные слова. Я переполнен адреналином», — сказал журналист, сойдя с трапа самолета.

О том, что обмен заключенными можно считать завершенным, ранее сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Историческая широкомасштабная гуманитарная акция по возвращению граждан России и Украины в свои семьи состоялась. Тридцать пять человек и тридцать пять человек с другой стороны прошли границу, все контрольные пункты», — приводит ее слова РИА «Новости».

Она отметила, что этому дню предшествовал «огромный трехлетний труд большого количества людей». «После того, как состоялся разговор между президентами Украины и России 11 июля, впервые мы почувствовали конструктив, и взаимный диалог стал получать четкие очертания», — сказала Москалькова в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Завершение обмена между государствами подтвердили и в Кремле.

«Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также отметил, что среди освобожденных есть журналист Кирилл Вышинский. «Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая», — добавил Песков.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала и дальше поддерживать отношения между странами таким образом, чтобы они были направлены на решение проблем.

«Несмотря на то, что были и провокации и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды», — написала дипломат в фейсбуке.

Захарова обратила внимание, что «привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом». «Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Конкретные шаги — лучший алгоритм действий», — обратила внимание официальный представитель ведомства.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщал, что со стороны России в обменный список были включены 24 моряка, которые были арестованы в ноябре 2018 года после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 заключенных, среди которых украинский режиссер Олег Сенцов.

Киев, как отмечает kp.ru, кроме Вышинского передал России свидетеля по делу крушения малазийского боинга, который следовал рейсом MH17, Владимира Цемаха.

Обмен задержанными власти стран договорились провести одновременно. В то время как утром субботы, 7 сентября, из московского СИЗО «Лефортово» выехали два автобуса и минивэн в сопровождении машин дорожно-патрульной службы в правительственный терминал аэропорта «Внуково», на Украине готовые к обмену 35 человек выдвинулись из одного из санаториев под Киевом в сторону аэропорта Борисполь.

Затем самолеты с участниками обмена из Киева и Москвы вылетели одновременно, пересекая границы, несмотря на то, что прямое авиасообщение с Россией Украиной запрещено. В украинском аэропорту прибывших граждан приветствовал президент Украины Владимир Зеленский. Российский лидер во время завершения обмена был на праздновании Дня города на ВДНХ, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

После встречи освобожденных украинцев глава Украины заявил, что договоренности с Владимиром Путиным по первому этапу завершения войны в Донбассе выполнены, передает «Интерфакс».

«Я считаю, что первый этап выполнен. Я должен подтвердить, что я, президент Украины Владимир Зеленский, и президент РФ Владимир Путин сделали все, что обещали, не изменяя по ходу наши договоренности», — сказал Зеленский.

Также он обозначил и дальнейший план действий. «Дальше мы будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных и продолжать уже в Минском процессе разведение войск двумя этапами: Золотое, Петровское — сначала, а потом разведение по всей территории и уже прекращение огня в полной мере и прекращение войны», — резюмировал украинский президент.