Сенцов, Вышинский и моряки: кого обменяют Украина и Россия

Обмен заключенными Россия и Украина начнут 7 сентября, сообщил агентству «Интерфакс» осведомленный источник. По его словам, переговоры о списках будут вестись до самого начала процесса.

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Изначальная формула обмена «35 на 35» может быть скорректирована, отметил собеседник агентства.

«В списки для выдачи Украине были включены 24 моряка, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе, и еще 11 заключенных, в числе которых украинский режиссер Олег Сенцов», — заявил источник.

По его словам, Киев собирается передать Москве главреда «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского, а также экс-военнослужащих вооруженных сил Украины Максима Одинцова и Александра Баранова, ранее осужденных за дезертирство и измену. Кроме того, России намерены выдать свидетеля по делу о крушении Boeing MH17 Владимира Цемаха.

Насчет Вышинского, освобожденного украинским судом из-под стражи под домашний арест, ранее сообщалось, что он собирается самостоятельно доказать свою невиновность в суде, поэтому не хочет участвовать в обмене.

«Интерфакс» также отмечает, что под вопросом остается выдача сотрудников СБУ, задержанных в Керченском проливе, а также осужденных за убийство российских военных в годы первой Чеченской войны украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка.

«У Москвы особая позиция по отношению к этим людям», — отметил источник.

При этом 5 сентября в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что стороны близки к завершению переговоров об обмене заключенными. Как сообщает ФАН, российский лидер назвал грядущий обмен «крупным, масштабным и хорошим шагом вперед, к нормализации».

Путин также подчеркнул, что переговоры «финализируются», исходя из соображений гуманности.

В тот же день, передает НСН, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная реформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Москва и Киев в ближайшее время придут к соглашению об обмене заключенными. Он добавил, что переговорный процесс идет успешно, но затруднился назвать конкретную дату его завершения.

Переговоры об обмене заключенными начались в середине лета, после телефонного разговора президентов России и Украины.

«Относительно господина Вышинского — если это первые нормальные шаги, если такие условия, то мы готовы. Давайте мы дадим вам господина Вышинского, если вы хотите. Верните нам господина Сенцова», — заявил украинский президент Владимир Зеленский в середине июля.

Зеленский подчеркнул, что обмен Вышинского на Сенцова может стать «первым шагом доброй воли» в отношениях между Россией и Украиной.

30 августа генпрокурор Украины Руслан Рябошапка репостнул в своем фейсбуке запись сотрудницы Верховной рады, в которой сообщалось, что обмен уже состоялся и все освобожденные украинцы вылетели домой.

На Украине публикация генпрокурора была воспринята как подтверждение информации от официального лица и уже вскоре в аэропорту Киева собрались журналисты и родственники украинских заключенных.

Однако вскоре информация была опровергнута пресс-секретарем СБУ Еленой Гитлянской.

«Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не надолго. Не распространяйте непроверенную информацию. Держим кулаки!» — написала в своем фейсбуке представитель украинской СБ.

Как сообщает «Коммерсант», основная часть заключенных, которых планируется отправить на Украину — это украинские моряки, однако необходимое для их обмена помилование на данный момент невозможно, поскольку официально они еще не осуждены. Таким образом, дело моряков может быть прекращено или передано на Украину.

Киев уже не в первый раз предлагает Москве обмен заключенными. В середине лета прошлого года Украина предложила России обменять осужденных россиян на осужденных украинцев по формуле «23 на 23». Среди фамилий российских граждан, которых может освободить Украина, оказались 23 человека, связанные с так называемой «русской весной» 2014 года.

Тем не менее, тогда Кремль отказался идти на такой обмен.