«Стратегический партнер»: Зеленский попросил у США больше санкций

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи. В ходе переговоров украинский лидер, в частности, выразил надежду на увеличение объемов финансовой помощи США в сфере безопасности.

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Зеленский во время встречи поблагодарил Джонсона и Мерфи, которые представляют так называемый «Кокус по Украине» (объединение законодателей по интересам), за их активную позицию по необходимости предоставления Киеву дальнейшей помощи и отметил мощную поддержку страны со стороны конгресса США.

«Хочу поблагодарить нашего стратегического партнера США за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавил Зеленский.

По его словам, Вашингтон поддерживает Киев и за счет санкций против Москвы. Украинский лидер призвал к реакции на выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Речь идет об июльском указе президента России Владимира Путина, согласно которому Москва предоставила право получения российского гражданства в упрощенном порядке для отдельных категорий граждан Украины. В частности, для жителей Донецкой и Луганской областей.

В ходе встречи с Джонсоном и Мерфи Зеленский также подтвердил намерение продолжить активные реформы в секторе безопасности и обороны страны по стандартам НАТО.

При этом президент Украины поблагодарил США за позицию в отношении газопровода «Северный поток — 2», а также выразил надежду на принятие конгрессом решения о санкциях против компаний-участников проекта.

В свою очередь, сенаторы США заверили Зеленского в содействии Украине в сфера безопасности и энергетики. Джонсон и Мерфи традиционно пообещали «поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантической интеграции» страны.

Джонсон после встречи с украинским лидером заявил, что конгресс предоставит Украине финансовую поддержку в 2020 году, если в 2019 году не будет осуществлена предусмотренная законодательным органом выплата $250 млн.

«По моему мнению, будут потрачены деньги или нет в этом году — это вопрос времени, потому что то, что сейчас происходит — это уже конец финансового года», — добавил сенатор.

По его словам, он попросил президента США Дональда Трампа выделить Украине средства в этом году. Он также отметил, что данный вид финансовой поддержки принимается конгрессом «постоянно единогласно».

В то же время администрация президента США обсуждает возможность прекращения предоставления финансовой помощи Украине с начала августа. Об этом сообщал телеканал CNN со ссылкой на источники. По его данным, Белый дом планирует заблокировать законопроект о выделении помощи Украине в конгрессе. Однако пока в администрации Трампа не приняли окончательного решения.

Отказ от предоставления финансовой помощи Украине активно поддерживает исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, а против выступают представители Госдепа и Пентагона. Как отмечает CNN, решение может быть принято после встречи Трампа и Зеленского.

Лидеры Украины и США должны были провести короткие переговоры в Варшаве 1 сентября. Зеленский и Трамп оба были приглашены на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Однако американский лидер в последний момент отменил свой визит из-за приближающегося к США урагана «Дориан».

Вместо Трампа в Польшу отправился вице-президент США Майк Пенс и именно он встретился с Зеленским. Во время переговоров стороны обсудили предстоящие реформы на Украине и ряд двухсторонних вопросов. По итогам встречи Пенс подтвердил поддержку суверенитета Украины со стороны США.

При этом Пенс отказался отвечать на вопрос о предоставлении Украине финансовой помощи со стороны США. Зеленский также обошел данную тему стороной и отметил, что хотел бы продолжить переговоры уже с Трампом.

«У нас есть много областей для сотрудничества! С нетерпением жду встречи с Дональдом Трампом, чтобы продолжить наш продуктивный диалог», — заявил Зеленский после встречи с Пенсом.

По его словам, он поговорил с вице-президентом США на разные темы, в частности, обсудил ситуацию в Донбассе и пошаговую стратегию возвращения мира на Украину.

В настоящее время нет официальной информации касательно сроков предстоящей встречи Трампа и Зеленского. Американский лидер еще в начале августа заявлял, что в скором времени ожидает визита президента Украины в Белый дом, но не называл никаких дат.