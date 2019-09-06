«Заговор в США»: Калифорния выбирает оппонента Трампу

В Калифорнии в пятницу пройдет съезд местного отделения Республиканской партии США. Партийцы и сторонники правящей политической силы соберутся на неформальную встречу, где проведут дискуссии, посвященные главной теме — грядущим выборам президента. Республикацы также выдвинут кандидата для участия в гонке за пост главы страны.

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Желающие послушать выступления активистов могут приобрести билет стоимостью 40 долларов — партия собирает средства для избирательных нужд.

Калифорния — важный штат для республиканцев. Его губернатором в свое время был актер Арнольд Шварценеггер, который впоследствии стал оппонентом главы США Дональда Трампа. В 2016 году нынешний президент с разгромным счетом проиграл выборы в Калифорнии Хиллари Клинтон.

Трамп уже объявил о том, что будет баллотироваться в президенты в 2020 году, однако это не означает, что он автоматически получит номинацию на этот пост. Действующий глава страны все равно обязан проходить через процедуру праймериз внутрипартийных выборов. В настоящее время у него уже есть два соперника: бывший губернатор штата Массачусетс Билл Велд и бывший конгрессмен от штата Иллинойс Джо Уолш.

Хотя на стороне действующего президента есть определенный «административный ресурс», на праймериз попадаются и сильные соперники. Так, в 1976 году тогдашнему президенту США Джеральду Форду, занявшему этот пост после отставки президента Ричарда Никсона, противостоял губернатор Калифорнии Рональд Рейган.

Окончательно выдвижение единого кандидата от партии произойдет в августе 2020 года на партийном съезде в городе Шарлотсвилле, штат Северная Каролина. Кандидата будут выдвигать 2472 делегата, которых в свою очередь изберут также благодаря процедуре внутрипартийных выборов.

Для того, чтобы получить номинацию, кандидату необходимы 1237 голосов делегатов, которые дадут ему возможность быть выдвинутым в президенты. В случае, если необходимого числа голосов никто из кандидатов не наберет, будет проведен второй тур. При проведении второго тура большую роль играют суперделегаты, которые могут голосовать, руководствуясь собственными предпочтениями, а не «наказом избирателей» своего штата.

Действующий президент, как правило, становится кандидатом в президенты, однако в случае Трампа определенная интрига есть.

Известно, что политик не популярен у части партийной элиты: в 2016 году ее часть отказалось поддержать его кандидатуру на выборах.

Несмотря на то, что Трамп был выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии, ее руководство видело в нем аутсайдера и также долгое время фактически отказывало ему в поддержке. Бывший президент США Джордж Буш-младший, а также представители руководства его администрации проигнорировали съезд, на котором Трамп был выдвинут в президенты.

Правда сегодня ситуация изменилась — главе страны удалось консолидировать свое влияние, Республиканская партия постепенно становится партией Трампа.

«Это не казалось таким очевидным в начале правления его администрации, но в последние время Трамп начал «перелицовывать» партию», — отмечал в беседе с «Газетой.Ru» управляющий директор группы Kissinger Associates Inc. Том Грэм.

Трамп пользуется достаточно серьезной поддержкой среди избирателей-республиканцев. По данным опроса, проведенного социологическим агентством Morning Consult в июле 2019 года, действующего президента США поддерживают 86% представителей «ядерного электората» Республиканской партии.

Среди избирателей 18-29 лет поддержка президента США также высока — в этой группе его поддерживают 78% избирателей.

Стоит отметить, что на недавнем партийном митинге в Нью-Гемпшире Трамп заявил американцам, что на выборах в 2020 году они должны будут проголосовать за него, в независимости от того, любят они его или ненавидят.

По мнению обозревателя The Hill Билла Шнейдера, заявления Трампа напоминают угрозы, которые он делает от отчаяния. Это может быть связано с экономическим спадом или даже рецессией в следующем году, на что указывают многочисленные признаки. Однако подобное положение дел сведет на нет шансы Трампа на переизбрание.

Автор подчеркивает, что с 1950 года в США произошло десять спадов в экономике. Девять из них начинались при республиканской администрации и означали для главы государства политическую гибель.

Согласно статье, Трамп планирует объяснить нестабильную экономику при помощи теории заговора. При этом он хочет превратить экономическую проблему в социальную. Он предупреждает своих сторонников о заговоре, в котором участвуют демократы, новостные СМИ, предсказывающие рецессию экономисты и Федеральная резервная система, которая отказывается резко сокращать процентную ставку. Именно они якобы пытаются избавиться от Трампа на фоне плохих экономических показателей и подрыва экономической уверенности.