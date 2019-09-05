«Театр абсурда»: до чего Британию довел Brexit

— Что все же привело к кризису в Великобритании?

— Проблема выхода из Европейского союза расколола и страну, и политическую элиту. Нет единства по этому вопросу ни внутри Консервативной, ни внутри Лейбористской партии.

Еще хуже дела обстоят в палате общин, поскольку единственное, о чем более или менее могут договориться депутаты и получить большинство, — это о том, что они не хотели бы выхода страны из ЕС без сделки.

Весной, когда парламент взял себе право выставлять свою повестку дня, как это произошло сейчас, они не набирали большинства ни по одному из других вопросов.

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Ситуация доведена до абсурда. При этом не столько политическая система не работает, сколько нет какого-то понимания, ответственности за то, что происходит со страной.

— Невозможность согласовать условия Brexit — это следствие кризиса или его причина?

— Условия согласовали, их просто не может одобрить парламент. Это разные вещи. Дело в том, что ЕС на переговорах, которые он вел с экс-премьером Терезой Мэй, добился всего того, что считал нужным. И у Мэй, собственно, не было возможности заключить другое соглашение.

Европейский союз действует в рамках собственного права. И поскольку Великобритания находится внутри ЕС, она тоже сейчас действует в рамках права ЕС. Обойти это невозможно. И у Великобритании фактически не было никакой возможности заключить другое соглашение.

Именно поэтому Брюссель и говорит, что он не будет пересматривать соглашения, которое заключено с Мэй. Попытка его пересмотреть, видимо, не будет удачной.

Другое дело, что какие-то политический заявления ЕС, наверное, готов пересмотреть, и он много раз это делал, идя навстречу Терезе Мэй. Делал политические заявления, которые могли бы позволить ратифицировать это соглашение. Но британский парламент не хочет этого, в первую очередь, из-за положений, связанных с Северной Ирландией. И это неразрешимая задача.

Если Великобритания выходит из таможенного союза, выходит из единого внутреннего рынка ЕС, то на острове Ирландия появится граница. А это несет потенциальную угрозу мирному процессу в Северной Ирландии и подрывает соглашение 1998 года, его еще называют «соглашением Страстной пятницы».

ЕС предложил оставить Северную Ирландию в регуляторном поле ЕС. В таком случае Северная Ирландия окажется в другом правовом поле, чем остальная часть страны. На это не могут пойти ни Юнионистская партия Северной Ирландии, ни консерваторы. Это влечет за собой потенциальную потерю Северной Ирландии.

Как решить эту проблему — непонятно. Джонсон пытался добиться от Евросоюза пересмотра этих положений, но ЕС не собирается их пересматривать. Поэтому обещания найти какие-то уникальные решения ни на чем не основаны.

Именно поэтому перспектива «no deal» стала близкой и очевидной: за выход без сделки голосовали те, кто голосовал за Brexit. Но выход без сделки нанесет значительный ущерб обеим сторонам, особенно Великобритании. Поэтому значительная часть парламентариев и выступает против.

— Что означает раскол в Консервативной партии? Проблема в Джонсоне или это давно зрело?

— Это давняя история, раскол в Консервативной партии по европейскому вопросу, а фактически — по вопросу членства сначала в Европейском сообществе, а потом в Европейском союзе, — существует не одно десятилетие. Он стал одной из причин ухода в отставку Маргарет Тетчер. Консервативная партия вообще в принципе расколота по вопросу членства в ЕС. Проблема нахождения в составе союза — проблема, которая не способствует консолидации в партии. Просто сейчас она доведена до предела.

— И Тереза Мэй, и Борис Джонсон, похоже, не справились с взятыми обязательствами. Что может реанимировать систему?

— Европейский союз — очень жесткий переговорщик. У Мэй было очень небольшое поле для маневра. Джонсон попытался сделать Brexit реальностью, и заявил, что страна выйдет из союза — с соглашением, или без него, но в этом ему помешал парламент.

— Каковы теперь шансы на Brexit или новый референдум? Если он пройдет, могут ли поменяться результаты?

— Чтобы провести новый референдум, должно как минимум смениться правительство. Консерваторы не будут проводить референдум.

Даже если он будет, он почти ничего не решит, потому что опрос общественного мнения показывает, что общество разделено: 40% — за, 40% — против, 20% колеблются. Но если посмотреть на результаты голосования 2016 года, нужно четко понимать, что за то, чтобы остаться, голосовали Ирландия, Шотландия и Большой Лондон. А вся Англия голосовала за выход.

Это тоже очень большая проблема. Консервативная партия не может позволить себе потерять электорат, а Англия — это их электорат.

Ситуация патовая. Джонсон хотел провести выборы именно для того, чтобы изменить состав парламента. Чтоб, как он надеялся, у консерваторов было большинство.

С начала года — с января трижды отвергли соглашение, которое подписала Тереза Мэй, — прогнозы стали неблагодарным делом, поскольку британская политика превратилась в театр абсурда. По крайней мере в отношении выхода из ЕС.

Выходом могут быть выборы и смена парламента. Провести досрочные выборы можно в двух случаях — если правительству высказан вотум недоверия, а этого не произошло пока, и если правительство само вносит предложение о досрочных выборах, и его поддерживают две трети палаты общин. Они уже не поддержали — лейбористы просто не голосовали. Притом что они сами призывали к выборам. Но по неким внутренним причинам они не голосовали.

Джереми Корбин очень хотел выборы, его основной идеей были досрочные выборы. Но конкретно сейчас, в тех условиях и в те сроки, которые есть сейчас, это не очень выгодно Корбину.

— Может ли в этой ситуации что-то сделать Королева Елизавета II?

— Королева в этом и многих других вопросах находится вне политики.