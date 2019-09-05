«Владимир, давай сделаем»: Абэ предложил Путину мирный договор

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели переговоры на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке. В ходе встречи лидеры обсудили различные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, стороны поговорили о ситуации вокруг мирного договора между Москвой и Токио.

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Абэ в ходе диалога с Путиным подтвердил намерение продвигать процесс с целью заключения мирного договора по итогам Второй мировой войны, передает Kyodo. По словам японского премьера, он готов приступить к работе, ориентированной на будущее.

Лидеры также подтвердили, что пилотный проект по туризму на Южный Курилах начнется в октябре этого года.

Нельзя медлить

После встречи Путин и Абэ приняли участие в пленарной сессии ВЭФ. Президент России заявил, что вопрос мирного договора с Японией касается не только двусторонних отношений, но также безопасности и интересов других государств.

«Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед Соединенными Штатами», — сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия будет стремиться к заключению мирного договора с Японией, несмотря на возможные трудности. Абэ отметил, что России и Японии нельзя больше медлить.

«Нашими усилиями устойчиво создается образ новых отношений сотрудничества между Японией и Россией. Тогда следующий шаг — заключение мирного договора, что является нашей исторической миссией», — заявил Абэ.

По его словам, Москва и Токио должны двигаться вперед к этой цели. Он также призвал Путина сделать все возможное для этого.

«Владимир, давай вдвоем сделаем все, чтобы мы двигались все время вперед», — добавил Абэ.

Встреча лидеров России и Японии на ВЭФ не сильно повлияла на ситуацию вокруг мирного договора. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, все примерно в том же состоянии. «Но условлено, что те форматы, которые работают, будут продолжать работать», — добавил Ушаков.

Он также отметил, что Путин и Абэ проведут углубленный обмен мнениями по различным вопросам двустороннего сотрудничества на саммите АТЭС, который пройдет в ноябре в Чили.

Россия и Япония многие десятилетия не могут заключить мирный договор. Главный камень преткновения для двух стран — вопрос принадлежности Курильских островов. Япония претендуют на южную часть региона, а именно на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, они расположены около японского острова Хоккайдо. Токио аргументирует свою позицию Симодским трактатом о торговле и границах от 1855 года. Договор заключенный между Российской империей и Японией предполагает передачу последней этих четырех островов. При этом остальная часть Курил признавалась российской территорией.

Москва не согласна с подобными требованиями и настаивает, что российский суверенитет над Курильскими островами неоспорим. Россия готова обсуждать мирный договор с Японией только на основе Совместной морской декларации от 1956 года, данное соглашение предусматривает возможность обсуждения передачи Токио островов Шикотан и Хабомаи. Однако любые переговоры должны проводиться только после заключения мира.

Осенью прошлого года Москва и Токио согласились ускорить процесс по мирному договору. Стороны взяли за основу Совместную декларацию и приступили к переговорам. Для разрешения ситуации между Россией и Японией проходит постоянный диалог на уровне профильных ведомств и на высшем уровне.

Однако действия Японии в отношении южных Курильских островов препятствуют разрешению спора сторон. Дело в том, что японская сторона не раз публиковала карты, на которых Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи отображены как часть Японии. Подобный инцидент, в частности, произошел в ходе июньского саммита «большой двадцатки», который в этом году проходил в японской Осаке. Москва негативно отреагировала на действия Токио, МИД России направил Японии ноту протесту, в которой обвинил страну в продвижения необоснованных территориальных претензий к российской стороне на G20.

В то же время в Токио уверены, что прогрессу в переговорах по заключению мира мешают «неприемлемые действия» российской стороны. В частности, Японии не раз выражала протест России из-за проведения учебных стрельб на Южных Курилах. Токио считает, что данные острова якобы являются частью ее северных территорий. Москва же скептически относится к подобным заявлениям японской стороны и систематически подчеркивает, что Курильские острова входят в состав России, а любые учения в регион являются внутренним делом страны.

Заключению мирного договора мешает и реакция Японии на визит российских чиновников на Южные Курилы. К примеру, в августе Токио выразил Москве протест за визит премьер-министра России Дмитрия Медведева на остров Итуруп. По мнению Японии, поездка политика якобы ранит чувства японских жителей.

В свою очередь, Медведев заявил, что его не беспокоят подобные протесты от японской стороны. По его словам, госслужащие могут посещать любые регионы России без согласования «с какими бы то ни было государствами».

«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область», — подчеркнул премьер.